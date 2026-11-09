La montre connectée HONOR CHOICE Watch 2i permet de suivre votre activité et votre sommeil, de consulter vos notifications et même de répondre à vos appels en Bluetooth, directement à votre poignet. Également dotée d’un écran AMOLED, cette montre passe à 32,07 € sur AliExpress grâce à un code promo.
Chez AliExpress, l’heure est au 11.11. Cette opération permet de trouver de nombreux appareils connectés à des prix très intéressants. C’est notamment le cas de la montre connectée HONOR CHOICE Watch 2i, qui revient à 32,07 € sur AliExpress grâce au code promo CLU03. Celui-ci retire 3 € dès 18 € d’achat. À titre de comparaison, Honor affiche ce modèle à 119,90 € dans son catalogue. L’offre concerne ici la version noire, avec une livraison gratuite depuis la France.
La HONOR CHOICE Watch 2i est à 32,07 € sur AliExpress grâce au code promo CLU03, avec la livraison offerte.
Pourquoi choisir la HONOR CHOICE Watch 2i ?
- Pour son écran AMOLED : Sa diagonale de 1,85 pouce permet de consulter confortablement l’heure et les informations affichées.
- Pour son autonomie : Elle peut atteindre 14 jours en utilisation classique selon Honor.
- Pour les appels Bluetooth : Vous pouvez y répondre au poignet tant que votre téléphone reste à proximité et connecté à la montre.
Une montre légère qui se porte sans y penser
Avec un poids de 26 g sans bracelet, la montre HONOR CHOICE Watch 2i mise sur sa légèreté pour vous accompagner au quotidien sans vous encombrer. Elle propose le suivi du sommeil, de la fréquence cardiaque et du niveau d’oxygène dans le sang. Toutes les données enregistrées peuvent être consultées au sein de l’application HONOR Santé. Les sportifs peuvent également compter sur ses 109 modes d’activité afin de suivre leurs performances à l’intérieur comme à l’extérieur.
Un complément du smartphone qui a ses limites
Cette Watch 2i est particulièrement intéressante si vous désirez retrouver les fonctions courantes d’un smartphone au poignet. Cependant, la montre n’est pas autonome : elle implique une connexion Bluetooth permanente au smartphone, afin de prendre des appels ou de recevoir les notifications au poignet. Par ailleurs, malgré sa certification IP68, Honor précise sur son site qu’elle ne convient pas à la natation.
✅ Les points forts
- Écran AMOLED de 1,85 pouce.
- Jusqu’à 14 jours d’autonomie annoncés.
- Boîtier léger de 26 g sans bracelet.
❌ Les limites
- Téléphone connecté indispensable pour les appels.
- Utilisation en piscine déconseillée par Honor.
Saisissez CLU03 sur AliExpress au moment de payer pour obtenir la montre HONOR CHOICE Watch 2i à 32,07 €.
Au prix proposé par AliExpress, la montre connectée HONOR CHOICE Watch 2i se présente comme une option très abordable pour vous équiper d’un modèle léger et discret, capable de vous accompagner dans votre quotidien et vos activités sportives.
En revanche, les nageurs et les personnes souhaitant téléphoner sans leur smartphone devront se tourner vers un autre modèle, un peu plus cher sans doute, afin de disposer de fonctionnalités réellement adaptées à leurs besoins.
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