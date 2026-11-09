Au prix proposé par AliExpress, la montre connectée HONOR CHOICE Watch 2i se présente comme une option très abordable pour vous équiper d’un modèle léger et discret, capable de vous accompagner dans votre quotidien et vos activités sportives.

En revanche, les nageurs et les personnes souhaitant téléphoner sans leur smartphone devront se tourner vers un autre modèle, un peu plus cher sans doute, afin de disposer de fonctionnalités réellement adaptées à leurs besoins.