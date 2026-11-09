Avec 8 Go de mémoire vive et un SSD, le SOYO Y5 Air fait tourner une suite bureautique, un navigateur et la messagerie, avec un appel vidéo de temps en temps. C’est le profil d’un ordinateur familial pour les devoirs, la consultation des comptes ou les déclarations en ligne. Son format de mini PC lui permet de se loger sur un bureau étroit ou dans une entrée, là où une tour prendrait trop de place.

Il s’adresse d’abord à ceux qui veulent un second poste à petit prix, pour un enfant, un parent ou un coin bureau. Il convient moins dès que l’usage se corse : le jeu, le montage vidéo et la retouche photo sortent de ses capacités. Les 128 Go de stockage se remplissent vite avec des photos ou des vidéos, et un disque externe deviendra rapidement utile. Enfin, l’annonce ne précise pas le modèle exact du Core i5, ce qui empêche de situer finement ses performances.