À l’approche du 11.11 et du Black Friday, le prix de ce petit ordinateur de bureau a encore baissé depuis notre relevé du 4 novembre. Le mini PC SOYO Y5 Air passe à 100,61 € avec le code CLU13, une somme modeste pour un poste de bureautique, à condition d’accepter un processeur de 2013 que Windows 11 ne prend pas officiellement en charge.
Le SOYO Y5 Air est un mini PC de bureau : il se branche sur un écran, un clavier et une souris, et remplace une tour pour les usages du quotidien. Il associe un processeur Intel Core i5 de 4e génération, 8 Go de mémoire vive et un SSD de 128 Go, avec Windows 11 Pro déjà installé.
Le SOYO Y5 Air est proposé à 100,61 € chez AliExpress avec le code CLU13, contre 136,55 € affichés. Le 4 novembre, nous l’avions relevé à 108,34 € avec un autre code : la baisse est modeste, mais réelle. L’offre parle d’abord à qui cherche un ordinateur d’appoint, pas une machine principale.
Le mini PC SOYO Y5 Air passe à 100,61 € au lieu de 136,55 € chez AliExpress, avec le code CLU13 à saisir au moment du paiement.
Pourquoi choisir le SOYO Y5 Air ?
- Windows 11 Pro préinstallé : Le mini PC arrive avec son système déjà en place : rien à installer avant le premier démarrage. Vous branchez l’écran et les périphériques, et le poste est prêt pour la bureautique.
- Un SSD plutôt qu’un disque dur : Les 128 Go de stockage reposent sur un SSD, associé à 8 Go de mémoire vive. C’est la configuration que nous jugions adaptée à la bureautique début novembre.
- Wi-Fi 5 et Bluetooth intégrés : Le mini PC peut s’installer loin de la box, avec un clavier et une souris Bluetooth.
Un poste pour le courrier, les devoirs et les démarches en ligne
Avec 8 Go de mémoire vive et un SSD, le SOYO Y5 Air fait tourner une suite bureautique, un navigateur et la messagerie, avec un appel vidéo de temps en temps. C’est le profil d’un ordinateur familial pour les devoirs, la consultation des comptes ou les déclarations en ligne. Son format de mini PC lui permet de se loger sur un bureau étroit ou dans une entrée, là où une tour prendrait trop de place.
Il s’adresse d’abord à ceux qui veulent un second poste à petit prix, pour un enfant, un parent ou un coin bureau. Il convient moins dès que l’usage se corse : le jeu, le montage vidéo et la retouche photo sortent de ses capacités. Les 128 Go de stockage se remplissent vite avec des photos ou des vidéos, et un disque externe deviendra rapidement utile. Enfin, l’annonce ne précise pas le modèle exact du Core i5, ce qui empêche de situer finement ses performances.
Un processeur de 2013 face aux mini PC récents
Le point qui pèse le plus est l’âge de la puce : un Core i5 de 4e génération date de 2013 et ne figure pas parmi les processeurs pris en charge par Windows 11. Le système est livré installé, mais rien ne garantit que Microsoft continuera de fournir les mises à jour majeures à cette machine. Les modèles d’entrée de gamme de notre comparatif des meilleurs mini PC, comme le NiPoGi AK1PLUS N95 ou le Beelink EQ14 N150, reposent sur des puces Intel bien plus récentes, mais coûtent nettement plus cher. Le Y5 Air se place sous ce budget, en échange d’une plateforme vieillissante.
✅ Les points forts
- Windows 11 Pro préinstallé, prêt dès le premier démarrage
- 8 Go de mémoire vive et SSD de 128 Go pour la bureautique
- Wi-Fi 5 et Bluetooth intégrés
- Prix sous les 108,34 € que nous relevions le 4 novembre
❌ Les limites
- Core i5 de 2013, absent de la liste des processeurs pris en charge par Windows 11
- 128 Go de stockage vite remplis
- Inadapté au jeu, au montage vidéo et à la retouche photo
- Modèle exact du processeur non précisé dans l’annonce
Avec le code CLU13, le SOYO Y5 Air revient à 100,61 € sur AliExpress, soit 35,94 € de moins que le prix affiché : vérifiez que la remise apparaît bien au panier.
À 100,61 €, le SOYO Y5 Air fournit un ordinateur complet, système compris, pour à peine plus de 100 €. Il remplit le cahier des charges d’un poste de bureautique : traitement de texte, navigation, messagerie et visio ponctuelle. La baisse depuis notre relevé du 4 novembre reste mesurée, mais elle le rapproche du seuil des 100 €.
Ceux qui veulent une machine pour plusieurs années, ou pour davantage que la bureautique, ont intérêt à viser un modèle récent, quitte à payer plus. La question des mises à jour de Windows 11 sur ce processeur reste ouverte, et elle compte pour un PC destiné à durer. Pour un second poste à la maison ou un premier ordinateur destiné aux devoirs, le compromis se défend à ce prix.
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