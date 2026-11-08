Noté 9/10 par notre rédaction, le casque antibruit de Sony profite du 11.11 d’AliExpress pour repasser nettement sous son prix de lancement, à trois semaines du Black Friday. Le WH-1000XM6 s’affiche à 329,48 € avec le code CLU60, soit 120 € de moins qu’à sa sortie, même si nous l’avions déjà vu plus bas en septembre.
Sorti en mai 2025 à 450 €, le Sony WH-1000XM6 a succédé au WH-1000XM5 en corrigeant presque tous ses défauts, au point de décrocher 9/10 dans notre test. Pour le 11.11, AliExpress le propose à 329,48 € au lieu de 408 € dans son coloris Platinum Silver, à condition de saisir le code CLU60 au moment de payer.
La remise atteint 78,52 €, soit environ 19 %, et l’écart dépasse 120 € par rapport au prix de lancement. C’est un bon niveau de prix, pas un record : nous l’avions déjà relayé à 256,05 € chez AliExpress en septembre. L’offre vise d’abord celles et ceux qui passent des heures dans les transports ou en open space et veulent couper le bruit.
Pour le 11.11, le Sony WH-1000XM6 Platinum Silver passe à 329,48 € au lieu de 408 € sur AliExpress, avec le code CLU60 à saisir au paiement.
Pourquoi choisir le Sony WH-1000XM6 ?
- Le silence sur commande : La puce QN3 pilote 12 microphones, six de chaque côté, et notre test constate que les bruits sourds de moteur disparaissent presque totalement. Même les voix, plus difficiles à atténuer, sont nettement filtrées.
- Un confort enfin à la hauteur : Sony a élargi l’arceau et épaissi les coussinets, deux points reprochés au XM5. Le casque de 254 g s’est montré très confortable dans notre test, y compris sur de longues sessions.
- De l’endurance et de la souplesse : Nous avons mesuré environ 32 heures d’autonomie avec la réduction de bruit active, et 3 minutes de charge rendent 3 heures d’écoute. Le multipoint permet de garder le casque connecté au PC et au smartphone en même temps.
Du train au bureau, un casque qui sait se faire oublier
Dans le train, en avion ou en open space, c’est l’isolation qui justifie l’achat. Dans notre test du Sony WH-1000XM6, nous l’avons jugée exemplaire, tout comme le mode transparence, très naturel quand il faut entendre une annonce ou un collègue. Côté son, la signature reste généreuse dans le grave, mais elle déborde moins sur les voix que sur le XM5, ce qui rend musique et podcasts plus lisibles.
Le profil type est celui du navetteur, du voyageur fréquent ou du télétravailleur qui enchaîne les visioconférences : les 12 micros servent aussi aux appels, très clairs dans un environnement calme. Le constat est moins flatteur dans un vacarme extrême, où le kit mains libres montre ses limites. Si vous comptez brancher le casque en filaire sans l’allumer, le rendu en mode passif vous décevra, et l’absence de mode USB Audio ferme la porte à l’écoute par câble USB-C. Enfin, si vous écoutez surtout au calme chez vous, cette réduction de bruit perd beaucoup de son intérêt.
Face à Apple et Bose, ce que ce Sony apporte vraiment
Le WH-1000XM6 joue la carte de la technologie plutôt que celle du luxe : il est entièrement en plastique, là où l’AirPods Max 2, que notre classement réserve plutôt aux possesseurs d’iPhone, coûte nettement plus cher. Le Bose QuietComfort Ultra reste devant sur le confort selon notre test, quand le Sony mise sur une connectivité très complète, LDAC, LE Audio et multipoint compris. Notre comparatif des meilleurs casques Bluetooth le présente comme le modèle le plus technologique de sa sélection, aux côtés d’options bien plus abordables comme le Nothing Headphone (a), qui occupe la tête du classement.
✅ Les points forts
- Réduction de bruit et mode transparence jugés exemplaires dans notre test
- Confort revu grâce à l’arceau élargi et aux coussinets épaissis
- Environ 32 heures d’autonomie mesurées avec la réduction de bruit
- LDAC, LE Audio (LC3) et connexion multipoint
- Casque de nouveau pliable, livré avec une housse rigide magnétique
❌ Les limites
- Conception tout plastique, à la surface assez salissante
- Rendu décevant en mode filaire passif, et pas de mode USB Audio
- Appels moins clairs dans un environnement très bruyant
- Prix déjà vu plus bas chez AliExpress en septembre, à 256,05 €
Le prix de 329,48 € dépend du code CLU60 : vérifiez qu’il apparaît bien dans votre panier AliExpress avant de régler votre Sony WH-1000XM6.
À 329,48 €, le Sony WH-1000XM6 redevient un achat raisonnable pour un casque noté 9/10, dont l’isolation, le confort et l’autonomie collent aux longues journées casque sur les oreilles. Navetteurs, voyageurs fréquents et télétravailleurs en open space en profiteront le plus. Le gain est réel face au prix de lancement, mais l’offre ne bat pas les 256,05 € que nous avions relayés en septembre.
Si vous visez à tout prix le tarif plancher, le Black Friday peut encore faire bouger les prix, sans aucune garantie. Si vous vivez dans l’écosystème Apple, l’AirPods Max 2 s’intégrera mieux à vos appareils, pour bien plus cher. Pour tous les autres, le 11.11 offre l’occasion de passer à un casque qui fait réellement taire l’environnement, sans payer le prix fort de sa sortie.
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