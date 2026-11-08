Sorti en mai 2025 à 450 €, le Sony WH-1000XM6 a succédé au WH-1000XM5 en corrigeant presque tous ses défauts, au point de décrocher 9/10 dans notre test. Pour le 11.11, AliExpress le propose à 329,48 € au lieu de 408 € dans son coloris Platinum Silver, à condition de saisir le code CLU60 au moment de payer.

La remise atteint 78,52 €, soit environ 19 %, et l’écart dépasse 120 € par rapport au prix de lancement. C’est un bon niveau de prix, pas un record : nous l’avions déjà relayé à 256,05 € chez AliExpress en septembre. L’offre vise d’abord celles et ceux qui passent des heures dans les transports ou en open space et veulent couper le bruit.