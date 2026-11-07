Deux mois après l’arrivée de la Series 12, même la finition titane de la génération précédente voit son prix fondre. Cdiscount affiche l’Apple Watch Series 11 titane GPS + Cellular 42 mm à 519,99 € : une montre notée 9/10 dans notre test, mais réservée aux utilisateurs d’iPhone.
L’Apple Watch Series 11 est la montre connectée présentée par Apple en septembre 2025, à laquelle la Series 12 a succédé en septembre 2026. Cette version associe un boîtier en titane ardoise de 42 mm, un bracelet Sport noir S/M et une eSIM pour recevoir appels et messages sans l’iPhone à portée de main.
Cdiscount la vend à 519,99 €, près de 257 € sous son prix moyen sur le marché ces 90 derniers jours (776,80 €), et Amazon affiche le même tarif dans nos relevés de ce matin. L’offre vise les utilisateurs d’iPhone qui veulent une montre robuste et autonome en connexion, sans aller jusqu’à l’Ultra 4, lancée à 899 €.
L’Apple Watch Series 11 titane GPS + Cellular 42 mm passe à 519,99 € chez Cdiscount, contre 776,80 € en moyenne sur le marché ces trois derniers mois.
Pourquoi choisir l’Apple Watch Series 11 titane ?
- Une journée et demie sur une charge : Apple annonce 24 heures d’autonomie, contre 18 heures sur les générations précédentes, et nous avons tenu près de 36 heures avec un exercice en 4G. Une recharge de 15 minutes rend huit heures d’utilisation, de quoi rattraper un oubli au réveil.
- Le téléphone peut rester au vestiaire : La version Cellular embarque une eSIM pour les appels et les messages au poignet. Vous restez joignable pendant un footing ou une sortie à vélo, sans emporter l’iPhone.
- Un suivi santé plus complet : À l’ECG et à la mesure de l’oxygène sanguin s’ajoutent un suivi de la tension artérielle et un score de sommeil noté sur 100 chaque nuit. De quoi repérer une tendance dans la durée, sans remplacer l’avis d’un médecin.
Du footing sans téléphone aux nuits mesurées
Au quotidien, l’écran OLED grimpe à 2 000 nits pour rester lisible en plein soleil et descend à 1 nit dans le noir. Étanche jusqu’à 50 mètres, la montre se garde à la piscine, et l’eSIM prend le relais du téléphone pour un appel en pleine séance. Dans notre test de l’Apple Watch Series 11, l’autonomie était le vrai progrès : près de 36 heures sur une charge, séance en 4G comprise. Le score de sommeil en profite, puisque la montre peut rester portée la nuit.
Le profil type est celui d’un utilisateur d’iPhone qui court ou roule sans s’encombrer de son téléphone, et qui préfère le titane, plus résistant et plus statutaire que l’aluminium. La montre ne fonctionne en revanche qu’avec un iPhone : sous Android, passez votre chemin. Lors de notre test, la 5G ne marchait en France que chez Orange, avec un forfait et l’option 5G+ activés. Enfin, Workout Buddy n’est pas proposé en français, et la recharge reste quotidienne.
Series 11 en titane ou Series 12 en aluminium : le vrai arbitrage
La comparaison qui compte se fait désormais avec la Series 12, lancée à partir de 449 € en aluminium 42 mm et classée deuxième de notre comparatif des meilleures montres connectées, derrière la Galaxy Watch 8. Elle apporte la puce S11, là où la Series 11 reprenait la S10 de 2024, un capteur cardiaque qui relève le pouls toutes les cinq secondes et une recharge plus rapide. Dans notre test de la Series 12, les petites latences de la Series 11 avaient disparu. Pour environ 70 € de plus, cette offre garde le titane et l’eSIM.
✅ Les points forts
- Près de 36 heures d’autonomie mesurées dans notre test
- Connexion cellulaire avec eSIM, sans iPhone à proximité
- Boîtier en titane, plus résistant que l’aluminium
- Écran OLED lisible au soleil, jusqu’à 2 000 nits
- Suivi de la tension artérielle et score de sommeil
❌ Les limites
- Compatible uniquement avec un iPhone
- 5G limitée à Orange en France lors de notre test
- Recharge toujours nécessaire chaque jour
- Puce S10 de 2024, remplacée sur la Series 12
Avant de valider, vérifiez la taille : cette Apple Watch Series 11 titane à 519,99 € chez Cdiscount est livrée avec un bracelet Sport noir en taille S/M.
À 519,99 €, l’Apple Watch Series 11 en titane et GPS + Cellular devient une option sensée pour qui veut le haut de la gamme sans payer une nouveauté. Elle reste la montre que nous avions notée 9/10, avec une autonomie qui permet enfin de la garder la nuit. Son prix passe aussi sous les 549,99 € relevés mi-octobre, alors le plus bas observé pour cette version.
Elle s’adresse aux sportifs sous iPhone qui tiennent au titane et à la connexion cellulaire, à condition d’accepter une puce d’une génération en retard. Si l’eSIM ne vous sert pas, la Series 12 en aluminium apporte plus de réactivité pour moins cher. Sous Android, la Galaxy Watch 8, en tête de notre comparatif, est la piste à suivre. Avant de payer pour la connexion cellulaire, renseignez-vous auprès de votre opérateur.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,89 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.