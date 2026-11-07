L’Apple Watch Series 11 est la montre connectée présentée par Apple en septembre 2025, à laquelle la Series 12 a succédé en septembre 2026. Cette version associe un boîtier en titane ardoise de 42 mm, un bracelet Sport noir S/M et une eSIM pour recevoir appels et messages sans l’iPhone à portée de main.

Cdiscount la vend à 519,99 €, près de 257 € sous son prix moyen sur le marché ces 90 derniers jours (776,80 €), et Amazon affiche le même tarif dans nos relevés de ce matin. L’offre vise les utilisateurs d’iPhone qui veulent une montre robuste et autonome en connexion, sans aller jusqu’à l’Ultra 4, lancée à 899 €.