L’Osmo 360 II a pris le relais dans la gamme DJI, et la première génération continue de baisser : nous la relevions encore à 313,14 € sur AliExpress le 22 octobre. La DJI Osmo 360 s’affiche désormais à 197 € au lieu de 366,12 €, soit moins de la moitié de son prix de lancement, pour une caméra que notre comparatif classe meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie, malgré une basse lumière en retrait face à l’Insta360 X5.
Sortie à l’été 2025 à 479,99 € dans son pack standard, la DJI Osmo 360 est la première caméra 360° de la marque, pensée pour bousculer Insta360 sur son propre terrain. Son principe : filmer tout ce qui l’entoure, en 8K, puis choisir le cadrage après coup, au montage. Sur AliExpress, la DJI Osmo 360 est affichée à 197 € au lieu de 366,12 €, soit 169,12 € de remise (-46 %). Lors de notre précédent relevé, le 22 octobre, elle y coûtait encore 313,14 €. L’offre vise d’abord celles et ceux qui veulent goûter à la vidéo 360° sans payer le prix d’une Insta360 X5, et qui acceptent quelques compromis pour cela.
La DJI Osmo 360 descend à 197 € au lieu de 366,12 € sur AliExpress, avec 105 Go de stockage interne utilisables pour filmer sans carte.
Pourquoi choisir la DJI Osmo 360 ?
- De la 8K à 360°, jusqu’à 50 images par seconde : vous filmez toute la scène, puis vous recadrez au montage ce qui compte vraiment. Plus besoin de viser juste au moment où l’action se produit.
- Une action cam classique en prime : le mode mono-objectif passe en 4K à 120 images par seconde avec un champ de 170°. Elle fait ainsi office d’action cam grand-angle, ralentis compris.
- Stockage et étanchéité d’office : ses 128 Go internes, dont 105 Go utilisables, permettent de partir sans carte microSD. Elle plonge jusqu’à 10 mètres sans caisson, avec une certification IP68.
Filmer d’abord, cadrer ensuite : là où elle change la donne
La 360° change la façon de filmer : fixée sur un casque ou au bout d’une perche, la caméra vous libère du cadre. La stabilisation HorizonSteady garde l’horizon droit même sur terrain accidenté, un vrai plus en VTT, en trail ou sur les pistes. Sa batterie amovible de 1 950 mAh tient environ 100 minutes en 8K à 30 images par seconde, et la caméra fonctionne jusqu’à -20 °C. Pour le vlog, elle accepte jusqu’à deux micros DJI Mic, et son écran tactile de 2 pouces facilite les réglages.
Si vous étalonnez vos images, l’enregistrement en D-Log M 10 bits laisse de la marge pour retravailler les couleurs. Avec ses 183 grammes, elle convient aux voyageurs qui veulent un seul appareil pour la randonnée, la plage et la ville, d’autant plus s’ils possèdent déjà des accessoires DJI comme les montures magnétiques. Elle est en revanche moins indiquée si vous filmez surtout le soir ou en intérieur sombre. Et si le montage vous rebute, passez votre chemin : recadrer chaque séquence 360° demande du temps.
Face à l’Insta360 X5, un compromis qui se défend à ce prix
Dans notre comparatif des meilleures caméras 360, la DJI Osmo 360 décroche le titre de meilleur rapport qualité-prix, derrière l’Insta360 X5, notre choix de la rédaction. La X5 garde l’avantage en basse lumière, en autonomie et en étanchéité, avec 15 mètres, et ses objectifs se remplacent en cas de casse. L’Osmo 360 répond par une cadence de 8K à 50 images par seconde, là où la X5 plafonne en 8K à 30, et par son stockage intégré. À 197 €, l’écart de prix rend ces concessions bien plus faciles à accepter.
✅ Les points forts
- Vidéo 8K à 50 images par seconde en 360°
- Mode mono-objectif en 4K à 120 images par seconde sur 170°
- 105 Go de stockage interne utilisables, microSD en plus
- Étanche jusqu’à 10 mètres sans caisson (IP68)
- Enregistrement en D-Log M 10 bits pour l’étalonnage
❌ Les limites
- Objectifs non remplaçables en cas de rayure
- Basse lumière en retrait face à l’Insta360 X5
- Pas de photo 360° en RAW
- Application moins aboutie que celle d’Insta360
Avant de valider la DJI Osmo 360 à 197 € sur AliExpress, jetez un œil au contenu du pack et au délai de livraison annoncés par le vendeur.
À 197 €, la DJI Osmo 360 se négocie à moins de la moitié de son prix de lancement. Pour ce montant, vous obtenez une fiche technique complète : 8K à 360°, 4K à 120 images par seconde, 105 Go intégrés et une plongée à 10 mètres sans caisson. Elle a aussi perdu 116,14 € depuis notre relevé du 22 octobre, de quoi intéresser ceux qui l’avaient repérée sans franchir le pas.
Elle s’adresse aux sportifs, aux voyageurs et aux vlogueurs prêts à consacrer un peu de temps au montage pour recadrer leurs séquences. Si vous filmez souvent de nuit ou si vous tenez à l’écosystème logiciel le plus abouti, l’Insta360 X5 reste plus adaptée, pour un budget nettement supérieur. Côté achat, la fiche du vendeur précise ce que contient le colis, et c’est elle qu’il faut lire avant de commander.
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