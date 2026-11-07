La 360° change la façon de filmer : fixée sur un casque ou au bout d’une perche, la caméra vous libère du cadre. La stabilisation HorizonSteady garde l’horizon droit même sur terrain accidenté, un vrai plus en VTT, en trail ou sur les pistes. Sa batterie amovible de 1 950 mAh tient environ 100 minutes en 8K à 30 images par seconde, et la caméra fonctionne jusqu’à -20 °C. Pour le vlog, elle accepte jusqu’à deux micros DJI Mic, et son écran tactile de 2 pouces facilite les réglages.

Si vous étalonnez vos images, l’enregistrement en D-Log M 10 bits laisse de la marge pour retravailler les couleurs. Avec ses 183 grammes, elle convient aux voyageurs qui veulent un seul appareil pour la randonnée, la plage et la ville, d’autant plus s’ils possèdent déjà des accessoires DJI comme les montures magnétiques. Elle est en revanche moins indiquée si vous filmez surtout le soir ou en intérieur sombre. Et si le montage vous rebute, passez votre chemin : recadrer chaque séquence 360° demande du temps.