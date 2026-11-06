Soyons clairs d'emblée : aucun VPN ne désactive le SBMM, puisque celui-ci est calculé côté serveur par Activision à partir de vos statistiques de compte. En vous connectant à un serveur VPN situé dans une autre région, vous changez en revanche le bassin de joueurs dans lequel le matchmaking va puiser. L'idée défendue par de nombreux joueurs est que, dans une région où il est tard dans la nuit, la population disponible se réduit et le système, soucieux de ne pas allonger les temps d'attente, se montre moins regardant sur l'écart de niveau. C'est une logique cohérente avec les priorités affichées par Activision, mais l'effet n'est ni garanti ni documenté officiellement, et il varie fortement d'une session à l'autre.

Le revers est connu : faire transiter ses données par un pays lointain allonge mécaniquement le trajet, et donc la latence. Comme nous l'expliquions dans notre dossier sur l'intérêt d'un VPN pour Call of Duty, un VPN n'améliore pas directement votre ping, et quelques dizaines de millisecondes supplémentaires peuvent coûter davantage de duels qu'un lobby plus accessible n'en fait gagner. Le bon compromis consiste généralement à tester des régions voisines plutôt qu'un autre continent, en gardant un œil sur la latence affichée en jeu.

Le VPN garde par ailleurs des atouts moins spectaculaires mais bien réels pour les joueurs : il masque votre adresse IP aux autres utilisateurs, ce qui limite les risques d'attaque par déni de service visant les joueurs les plus exposés, et il peut contourner un éventuel bridage de la bande passante par le fournisseur d'accès lorsque celui-ci détecte du jeu en ligne.