Deux semaines après sa sortie, Call of Duty: Modern Warfare 4 concentre déjà les critiques autour d'un matchmaking jugé trop exigeant, d'autant que l'Open Matchmaking proposé dans Black Ops 7 n'a pas été reconduit. Le VPN revient donc dans toutes les discussions comme un moyen d'influencer la composition des lobbies, à condition de bien comprendre ce qu'il permet réellement, et ce qu'il ne fera jamais à votre place.
Disponible depuis le 23 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2, Modern Warfare 4 applique le Skill-Based Matchmaking (SBMM) à l'ensemble de ses modes multijoueur, sans playlist alternative au lancement. Un changement de cap notable pour les joueurs qui avaient pris goût aux salons Open Matchmaking clairement identifiés de Black Ops 7, et qui cherchent désormais d'autres façons de retrouver des parties un peu moins crispées.
C'est dans ce contexte que CyberGhost VPN, premier du comparatif des meilleurs VPN de Clubic et de notre sélection des meilleurs VPN pour le gaming, propose son abonnement 2 ans avec 2 mois offerts à 2,19 € par mois, soit 56,94 € réglés en une fois pour 26 mois, contre 11,99 € par mois pour la formule sans engagement.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Des serveurs réservés au jeu en ligne, pour limiter l'encombrement et garder une latence maîtrisée.
- Un réseau présent dans 100 pays, qui laisse le choix de la région de connexion.
- Le split tunneling, pour ne faire passer par le VPN que ce qui doit vraiment y passer.
- Une application compatible avec les routeurs, utile pour équiper les consoles.
- 45 jours pour vérifier sur ses propres parties si le gain en vaut la peine.
- Interface claire et automatisations pratiques
- Streaming très efficace et P2P satisfaisant
- Réseau étendu et large compatibilité
- Pertes de débit sur les connexions très rapides
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Modern Warfare 4 renoue avec des lobbies sous haute tension
Le SBMM de Modern Warfare 4 ne se contente pas de regarder votre ratio éliminations/morts. Le système croise le ratio victoires/défaites, le score par minute, le niveau du joueur, le ping, le temps de recherche et le nombre de joueurs disponibles, auxquels s'ajoute le rang en Ranked Play, et il peut ponctuellement orienter vers des salons plus accessibles après une série de défaites. Infinity Ward avait bien testé l'Open Matchmaking pendant la bêta, mais n'a pas confirmé son retour depuis la sortie.
Sur les forums et les réseaux sociaux, beaucoup de joueurs décrivent une boucle épuisante d'éliminations et de réapparitions, avec le sentiment que chaque partie se joue comme une finale. Interrogé par IGN, le directeur créatif du multijoueur Joe Cecot estime qu'un matchmaking parfait n'est peut-être pas atteignable et précise que le studio ne détaillera pas le fonctionnement exact du système, ce qui laisse peu d'espoir d'un assouplissement rapide.
« Ping is King » : ce que le matchmaking regarde avant votre niveau
Pour comprendre où un VPN peut intervenir, il faut revenir au livre blanc publié par Activision en 2024 sur le matchmaking de Call of Duty. L'éditeur y explique que la qualité de connexion est le critère le plus déterminant, suivi du temps de recherche, la compétence n'étant qu'un facteur parmi d'autres comme la plateforme, le périphérique ou l'activation du chat vocal. Activision y reconnaissait aussi avoir mené des tests discrets en réduisant le poids du niveau, tests au terme desquels les joueurs concernés quittaient davantage de parties et jouaient moins longtemps.
Autrement dit, le jeu cherche d'abord à vous associer à des joueurs proches du même centre de données, puis à lancer la partie vite, et seulement ensuite à équilibrer les niveaux. C'est précisément sur ce premier étage, la localisation apparente de votre connexion, qu'un VPN peut jouer.
Le VPN, un levier indirect plutôt qu'un interrupteur magique
Soyons clairs d'emblée : aucun VPN ne désactive le SBMM, puisque celui-ci est calculé côté serveur par Activision à partir de vos statistiques de compte. En vous connectant à un serveur VPN situé dans une autre région, vous changez en revanche le bassin de joueurs dans lequel le matchmaking va puiser. L'idée défendue par de nombreux joueurs est que, dans une région où il est tard dans la nuit, la population disponible se réduit et le système, soucieux de ne pas allonger les temps d'attente, se montre moins regardant sur l'écart de niveau. C'est une logique cohérente avec les priorités affichées par Activision, mais l'effet n'est ni garanti ni documenté officiellement, et il varie fortement d'une session à l'autre.
Le revers est connu : faire transiter ses données par un pays lointain allonge mécaniquement le trajet, et donc la latence. Comme nous l'expliquions dans notre dossier sur l'intérêt d'un VPN pour Call of Duty, un VPN n'améliore pas directement votre ping, et quelques dizaines de millisecondes supplémentaires peuvent coûter davantage de duels qu'un lobby plus accessible n'en fait gagner. Le bon compromis consiste généralement à tester des régions voisines plutôt qu'un autre continent, en gardant un œil sur la latence affichée en jeu.
Le VPN garde par ailleurs des atouts moins spectaculaires mais bien réels pour les joueurs : il masque votre adresse IP aux autres utilisateurs, ce qui limite les risques d'attaque par déni de service visant les joueurs les plus exposés, et il peut contourner un éventuel bridage de la bande passante par le fournisseur d'accès lorsque celui-ci détecte du jeu en ligne.
Les garde-fous d'Activision à connaître avant de changer de région
Activision surveille ces pratiques de près. Dès la Saison 1 de Black Ops 6 et Warzone, fin 2024, l'éditeur a durci les seuils de ping pour maintenir les joueurs dans leur région et limiter l'usage abusif des VPN, avec un déploiement progressif dont la sévérité exacte n'a pas été précisée. En pratique, une connexion trop lointaine risque donc surtout de vous valoir des recherches interminables ou des parties injouables.
Côté règlement, la politique de sécurité de Call of Duty ne cite pas nommément les VPN, mais elle sanctionne toute tentative de masquer ou de déguiser l'identité d'un joueur ou de son matériel, une formulation suffisamment large pour inviter à la prudence. Le reverse boosting, qui consiste à perdre volontairement pour faire baisser son niveau estimé, peut quant à lui restreindre le matchmaking, voire mener à un bannissement. Utiliser un VPN pour jouer depuis l'étranger, se protéger ou tester une région voisine reste un usage raisonnable, alors que s'en servir pour contourner une sanction est à proscrire.
Comment configurer un VPN pour Modern Warfare 4 ?
Jour à Modern Warfare 4 Sur PC avec un VPN
Une fois l'application CyberGhost installée, le plus simple est de passer par la catégorie de serveurs dédiés au jeu, puis de conserver WireGuard comme protocole, généralement le plus léger en latence. Le split tunneling permet ensuite de ne faire passer que le jeu, ou au contraire tout sauf le jeu, par le VPN, afin de garder un accès direct au reste de vos applications. Il suffit alors de lancer Modern Warfare 4 après l'établissement de la connexion et d'activer l'affichage de la latence dans les options de télémétrie pour juger, partie après partie, si la région choisie tient la route.
Jour à Modern Warfare 4 sur PS5, Xbox Series et Switch 2 avec un VPN
Les consoles n'acceptent pas d'application VPN classique. La solution la plus propre consiste à configurer CyberGhost directement sur un routeur compatible, ce que le service prend en charge, afin que tout le trafic de la console passe par le tunnel chiffré. À défaut, un PC sous Windows peut partager sa connexion VPN avec la console, au prix d'une installation un peu plus bricolée.
Pourquoi CyberGhost tient la corde chez les joueurs ?
CyberGhost fait partie des rares VPN à réserver une partie de son infrastructure aux joueurs, avec des serveurs optimisés pour le gaming, ce qui lui vaut la première place de notre sélection des meilleurs VPN pour jouer en ligne grâce à son équilibre entre latence maîtrisée, compatibilité étendue et simplicité. Le réseau compte plus de 11 000 serveurs dans 100 pays, ce qui laisse une vraie latitude pour tester différentes régions, et un même abonnement couvre jusqu'à sept appareils, de l'ordinateur au smartphone en passant par le routeur du salon.
Noté 9,8/10 par la rédaction, le service prend en charge WireGuard, OpenVPN et IKEv2, et son kill switch coupe le trafic si le tunnel décroche, pour éviter que votre adresse IP réelle ne s'expose en pleine session. Sa politique no-logs est auditée et fait l'objet de rapports de transparence réguliers, et la garantie de remboursement de 45 jours laisse largement le temps de vérifier, sur ses propres parties, si le jeu en vaut la chandelle. Pour aller plus loin, notre avis complet sur CyberGhost détaille ses performances et ses limites.
✅ Les points forts
- Serveurs optimisés pour le jeu en ligne.
- Choix de 100 pays pour tester d'autres régions.
- Split tunneling et kill switch inclus.
- Garantie de remboursement de 45 jours.
❌ Les limites
- Aucun effet garanti sur le SBMM, qui reste calculé côté serveur.
- Latence en hausse sur les régions éloignées.
- Configuration via routeur nécessaire sur console.
- Renouvellement annuel automatique à surveiller.
Un VPN ne fera pas disparaître le SBMM de Modern Warfare 4, mais il donne la main sur la région de connexion, et donc sur une partie des joueurs que vous croiserez, à condition de surveiller sa latence et de rester dans un usage raisonnable. CyberGhost, avec ses serveurs dédiés au jeu et ses 45 jours pour changer d'avis, offre un terrain d'essai confortable pour tester la méthode sans pression.
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