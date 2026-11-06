Parmi plus de 20 000 serveurs répartis dans près de 150 pays, Proton VPN met à votre disposition ses serveurs Secure Core.

Ils sont directement administrés par Proton AG. Ils sont répartis entre différents bunkers dans trois pays très fiables, que sont l’Islande, la Suède et la Suisse.

Ces serveurs sont un allié de choix pour votre quête de confidentialité en ligne. Plus largement, l’infrastructure de Proton VPN est auditée annuellement. Son code est open-source et disponible sur GitHub. Cela permet de l’inspecter en permanence.

Proton AG se démarque aussi par son siège, basé en Suisse. Ainsi, vous bénéficiez de la législation helvète. Il s’agit de l’une des plus respectueuses concernant le respect de votre vie privée.

La Suisse répond également du RGPD. Ainsi, vous échappez à toutes les lois intrusives de surveillance en ligne telles que le Cloud Act.

Pour en apprendre davantage sur votre suite Proton VPN Plus, vous pouvez consulter l’avis indépendant de Clubic.