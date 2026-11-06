Le Black Friday 2026 est le bon moment pour économiser sur le prix de votre réseau virtuel privé. Votre suite Proton VPN Plus est disponible pour 2 ans avec - 75 % de réduction.
Grâce à cette promotion en cours pour le Black Friday, vous avez jusqu’au 30 novembre 2026 pour vous équiper à moindres frais.
Votre suite Proton VPN Plus est disponible contre 2,49 euros par mois seulement. Cette réduction sur le prix mensuel vaut non pas pour un an, mais bien pour deux années consécutives.
Pourquoi s’abonner à Proton VPN Plus :
- Jusqu’à 10 appareils simultanément connectés.
- Politique de non-journalisation reposant sur le droit suisse.
- Serveurs Secure Core.
- storage20779 serveurs
- language149 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN optimise votre cyberconfidentialité
Une connexion à 10 appareils simultanément
Après vous être abonné à votre suite Proton VPN Plus, commencez par installer l’application de votre réseau virtuel privé. Celle-ci est disponible pour vos appareils connectés les plus courants.
Ordinateur sous Linux, macOS ou Windows, smartphones sous Android ou iOS, ainsi que votre tablette, sont compatibles.
Votre abonnement à Proton VPN Plus vous permet de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément. C’est aussi l’intérêt de cette souscription.
Profitez-en pour connecter votre console de jeu, votre Smart TV, ou encore votre routeur, sous réserve de compatibilité. Le gain en confidentialité devient ainsi un réflexe au quotidien.
Grâce à votre application Proton VPN Plus, optez pour le serveur de votre choix, ou paramétrez une connexion automatique. Vous pouvez placer certains serveurs comme favoris, ou laisser Proton choisir pour vous.
Le point clé est que vous soyez toujours connecté à l’un de ces serveurs avant d’entamer votre activité en ligne.
Un VPN plus sécurisé que la moyenne
Parmi plus de 20 000 serveurs répartis dans près de 150 pays, Proton VPN met à votre disposition ses serveurs Secure Core.
Ils sont directement administrés par Proton AG. Ils sont répartis entre différents bunkers dans trois pays très fiables, que sont l’Islande, la Suède et la Suisse.
Ces serveurs sont un allié de choix pour votre quête de confidentialité en ligne. Plus largement, l’infrastructure de Proton VPN est auditée annuellement. Son code est open-source et disponible sur GitHub. Cela permet de l’inspecter en permanence.
Proton AG se démarque aussi par son siège, basé en Suisse. Ainsi, vous bénéficiez de la législation helvète. Il s’agit de l’une des plus respectueuses concernant le respect de votre vie privée.
La Suisse répond également du RGPD. Ainsi, vous échappez à toutes les lois intrusives de surveillance en ligne telles que le Cloud Act.
Pour en apprendre davantage sur votre suite Proton VPN Plus, vous pouvez consulter l’avis indépendant de Clubic.
Voici les économies concrètes réalisées
Au mois, le prix de Proton VPN Plus est de 9,99 €. Au lieu de renouveler chaque mois votre souscription au prix fort, optez pour le long terme.
Avec cette offre exclusive chez Clubic, vous comptez 24 mois d’abonnement consécutifs à 2,49 € par mois seulement .
Votre souscription est ainsi rentable au bout du cinquième mois d’utilisation. Pour récompenser votre fidélité, Proton AG vous propose de poursuivre votre collaboration à prix préférentiel.
Conservez votre suite Proton VPN Plus dès 6,99 € par mois après ces deux premières années, à votre guise. Prenez en compte que la TVA est applicable pour un achat depuis la France métropolitaine.
Le service client de Proton est réactif par chat ou par mail, 24/7. Vous pouvez le contacter en français, il vous répondra en anglais. Votre abonnement inclut une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
- storage20779 serveurs
- language149 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN associe de solides garanties de confidentialité à un service complet et polyvalent. Ses fonctions anti-censure, son excellente formule gratuite sans limite de données et ses très bons résultats en streaming comme en P2P en font une référence particulièrement convaincante.
Les performances sont toutefois moins régulières sur les destinations éloignées, tandis que certaines fonctions et le kill switch présentent encore des limites sur macOS. Les abonnements longue durée sont également moins avantageux que chez certains concurrents.
- Confidentialité solide et audits indépendants réguliers
- Excellent VPN gratuit sans limite de données
- Stealth et Secure Core pour les usages sensibles
- Très bonnes performances en Europe
- Streaming et P2P particulièrement efficaces
- Vaste réseau et applications soignées
- Pertes de débit importantes sur certaines destinations éloignées
- Fonctions inégales selon les plateformes
- Kill switch encore perfectible sur macOS
- Tarifs longue durée moins compétitifs que certains concurrents