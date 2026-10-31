CyberGhost s’adresse avant tout à ceux qui veulent protéger leurs connexions sans se plonger dans les réglages. Noté 9,8/10 par la rédaction, il occupe la première place du comparatif des meilleurs VPN de Clubic, notamment pour son interface qui permet de se connecter en un clic sur Windows, macOS, iOS, Android, Linux et certains routeurs. Les serveurs y sont classés par usage, ce qui simplifie l’accès aux plateformes de streaming ou au téléchargement en P2P, et le réseau s’appuie sur des serveurs à 10 Gbit/s dans les emplacements les plus demandés.

Le service n’est toutefois pas exempt de limites. Le tarif le plus bas impose de régler 26 mois d’un coup, et l’abonnement se renouvelle ensuite automatiquement chaque année, ce qui suppose de penser à le résilier si l’on ne souhaite pas le prolonger. Les tests de Gizmodo relèvent par ailleurs une perte de vitesse de 13,3 % une fois connecté, et certaines options, comme l’adresse IP dédiée, restent payantes.