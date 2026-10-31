Un seul abonnement pour couvrir ordinateur, smartphone, tablette et télévision, c’est l’argument que CyberGhost pousse avec sa formule longue durée. À 2,19 € par mois sur 26 mois, le VPN classé en tête du comparatif Clubic reste l’un des services premium les plus abordables du moment, avec 45 jours pour changer d’avis.
CyberGhost est un VPN grand public fondé en 2011, qui mise sur la simplicité d’usage et un réseau de serveurs étendu. Sa formule la plus avantageuse couvre 2 ans, auxquels s’ajoutent 2 mois offerts, et s’accompagne d’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.
Dans le cadre de son offre spéciale Halloween, le service propose cet abonnement à 2,19 € par mois, soit 56,94 € réglés en une fois pour 26 mois, contre 11,99 € par mois pour la formule sans engagement.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Sept connexions simultanées sur un seul abonnement, avec des applications pour tous les systèmes.
- Des débits mesurés par Clubic jusqu’à 430 Mb/s en France avec WireGuard, soit le double des relevés de 2024.
- Des serveurs filtrés par usage (streaming, sport, P2P) pour trouver le bon en un clic.
- Une politique no-logs auditée chaque trimestre.
- Une garantie de remboursement de 45 jours, plus longue que chez la plupart des concurrents.
Un VPN pensé pour ne pas se poser de questions
CyberGhost s’adresse avant tout à ceux qui veulent protéger leurs connexions sans se plonger dans les réglages. Noté 9,8/10 par la rédaction, il occupe la première place du comparatif des meilleurs VPN de Clubic, notamment pour son interface qui permet de se connecter en un clic sur Windows, macOS, iOS, Android, Linux et certains routeurs. Les serveurs y sont classés par usage, ce qui simplifie l’accès aux plateformes de streaming ou au téléchargement en P2P, et le réseau s’appuie sur des serveurs à 10 Gbit/s dans les emplacements les plus demandés.
Le service n’est toutefois pas exempt de limites. Le tarif le plus bas impose de régler 26 mois d’un coup, et l’abonnement se renouvelle ensuite automatiquement chaque année, ce qui suppose de penser à le résilier si l’on ne souhaite pas le prolonger. Les tests de Gizmodo relèvent par ailleurs une perte de vitesse de 13,3 % une fois connecté, et certaines options, comme l’adresse IP dédiée, restent payantes.
La confidentialité comme socle
Un engagement no-logs vérifié
Sur un VPN, la promesse de ne conserver aucune trace de l’activité des utilisateurs n’a de valeur que si elle est contrôlée. CyberGhost fait auditer sa politique no-logs chaque trimestre et publie un rapport de transparence. Le service propose aussi des serveurs NoSpy, ainsi que les outils CyberGhost ID Guard et Privacy Guard, inclus sans supplément sur les abonnements pluriannuels.
Des protections activées par défaut
Côté technique, CyberGhost utilise WireGuard comme protocole par défaut, avec OpenVPN et IKEv2 pour les usages plus avancés. Le kill switch automatique coupe la connexion si le VPN décroche, pour éviter toute fuite de l’adresse IP, et le split tunneling permet de choisir quelles applications passent par le VPN, pratique pour garder un accès direct à sa banque ou à un service local.
✅ Les points forts
- 7 appareils couverts par un seul abonnement
- Débits en forte hausse selon les mesures Clubic
- Politique no-logs auditée chaque trimestre
- Garantie de 45 jours sur la formule 2 ans
❌ Les limites
- Meilleur tarif conditionné à un paiement de 26 mois d’avance
- Renouvellement annuel automatique à surveiller
- Options comme l’IP dédiée facturées en supplément
CyberGhost reste une valeur sûre pour qui cherche un VPN simple et complet à prix contenu, d’autant que la garantie de 45 jours laisse le temps de le tester sur ses propres usages.
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