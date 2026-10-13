Avec une suite de cybersécurité adaptée, vous renforcez le bon respect de votre vie privée. Proton VPN est une solution éprouvée et réputée pour sa fiabilité. Son abonnement de longue durée est disponible avec une réduction de - 70 %.
Votre suite Proton VPN Plus est accessible. Cela vaut aussi bien sur le plan budgétaire, à partir de 2,99 € par mois, que sur le plan technique.
Voici quelques astuces pour pleinement tirer profit de votre nouveau réseau virtuel privé et renforcer efficacement votre confidentialité en ligne.
Les points forts de Proton VPN Plus :
- Jusqu’à 10 appareils simultanément connectés
- Politique de non-journalisation reposant sur le droit suisse
- L'’une des plus grandes infrastructures du marché
Augmentez votre cyberconfidentialité quotidiennement
Choisissez un réseau virtuel privé souverain
Que ce soit sur votre réseau domestique ou une connexion internet publique, votre activité en ligne est bien trop visible. Même si vous n’avez rien à cacher, il est important de renforcer le respect de votre vie privée.
Les collecteurs de cookies et autres traqueurs en ligne sont toujours désireux d’en apprendre plus sur vos habitudes. De manière générale, les comportements en ligne sont de plus en plus épiés. Les réseaux d’alliance concernant la surveillance ou des législations telles que le Cloud Act l’illustrent.
Avec son réseau virtuel privé basé en Suisse, Proton AG vous propose un VPN souverain. La législation suisse demeure l’une des plus respectueuses au monde concernant votre vie privée.
Votre suite Proton VPN Plus s’appuie sur le droit helvète. Elle vous en fait bénéficier dans l’application de sa politique de non-journalisation.
En somme, Proton ne collecte aucune donnée relative à votre activité lorsque vous êtes connecté à l’un de ses 20 681 serveurs.
Équipez vos appareils connectés compatibles
Proton AG est particulièrement transparent. Son VPN est open-source. Il est audité annuellement par un organisme tiers certifié.
Les dernières sollicitations judiciaires à l’égard de Proton n’ont pas conduit à la révélation d’informations sur l’activité de ses utilisateurs.
Pour accroître votre confidentialité en ligne, connectez-vous systématiquement à Proton VPN sur vos appareils connectés compatibles.
Vous pouvez équiper jusqu’à 10 appareils simultanément. Les ordinateurs sous Linux, macOS et Windows, les smartphones sous Android et iOS, ainsi que certains modèles de NAS, routeurs et Smart TV, sont compatibles.
Paramétrez votre suite Proton VPN Plus pour qu’elle vous connecte automatiquement à un serveur au hasard en un clic. Vous pourrez affiner le choix de votre géolocalisation virtuelle ensuite au besoin.
Clubic met à votre disposition un avis indépendant sur Proton VPN, mis à jour en octobre 2026.
Économisez à long terme avec cette réduction de - 70 %
Le rapport qualité/prix de votre suite Proton VPN Plus s'accroît un peu plus encore à long terme. Au lieu d’un prix mensuel de 9,99 €, Clubic vous propose une offre exclusive. Vous obtenez deux ans d’abonnement à 2,99 € par mois seulement .
Vous renforcez votre cyberconfidentialité avec l’une des solutions les plus fiables du marché tout en économisant 168 €.
Une fois ces deux premières années écoulées, vous pouvez conserver votre suite Proton VPN Plus à 6,99 € par mois.
Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est incluse avec votre souscription. Le service client de Proton AG est anglophone. Vous pouvez néanmoins le contacter en français à l’aide d'un formulaire en ligne ou par mail, 24/7.
- storage20779 serveurs
- language149 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN allie confidentialité, applications soignées, un excellent VPN gratuit et des outils anti-censure reposant sur une infrastructure transparente.
Ses performances sont bonnes, surtout en proximité géographique, mais ses tarifs sont plus élevés que plusieurs concurrents.
Le support client de Proton VPN montre une qualité variable selon les retours utilisateurs.
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Très bonnes performances en Europe
- Applications soignées sur desktop et mobile
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
- Performances moins convaincantes sur certaines destinations lointaines