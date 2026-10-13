Que ce soit sur votre réseau domestique ou une connexion internet publique, votre activité en ligne est bien trop visible. Même si vous n’avez rien à cacher, il est important de renforcer le respect de votre vie privée.

Les collecteurs de cookies et autres traqueurs en ligne sont toujours désireux d’en apprendre plus sur vos habitudes. De manière générale, les comportements en ligne sont de plus en plus épiés. Les réseaux d’alliance concernant la surveillance ou des législations telles que le Cloud Act l’illustrent.

Avec son réseau virtuel privé basé en Suisse, Proton AG vous propose un VPN souverain. La législation suisse demeure l’une des plus respectueuses au monde concernant votre vie privée.