Le Black Friday 2026 vit ses derniers jours et certaines promotions méritent que l’on s’y attarde avant qu’elles ne disparaissent pour de bon. C'est notamment le cas de CyberGhost VPN, qui propose son abonnement à seulement 1,59 € par mois pendant 28 mois. Une occasion de renforcer sa confidentialité en ligne, sans faire exploser son budget.
Dans le célèbre James Bond du même nom, les diamants sont éternels, mais les promotions du Black Friday, elles, ont bien une date de péremption. Alors que cette grande période commerciale approche de son terme, il reste encore quelques jours pour profiter de certaines offres particulièrement intéressantes.
Parmi elles, celle de CyberGhost VPN, qui affiche toujours une réduction exceptionnelle de 87 % sur son abonnement longue durée. De quoi s’équiper d’un VPN à la fois reconnu et efficace à un tarif particulièrement accessible… À condition de ne pas trop tarder donc.
CyberGhost VPN à 1,59 € par mois : une offre Black Friday à ne pas laisser passer
À l'approche de la fin du Black Friday 2026, CyberGhost VPN maintient une promotion particulièrement agressive. L’abonnement de 2 ans, auquel viennent s’ajouter 4 mois offerts, revient à 1,59 € par mois, soit 44,52 € facturés en une fois pour les 28 mois. L’abonnement se renouvelle ensuite automatiquement chaque année au tarif de 44,52 €. Pour les amateurs de promotions, cela représente une remise non négligeable de 87 % par rapport au tarif habituel.
Un prix doux qui permet de profiter d’un service VPN complet sans devoir consacrer un budget conséquent à sa protection numérique. Car au-delà de la promotion, l’intérêt d'un VPN reste avant tout de mieux maîtriser son exposition sur Internet.
Concrètement, CyberGhost VPN chiffre la connexion et masque l’adresse IP réelle de l’utilisateur. Cela permet notamment de limiter la visibilité de son activité en ligne auprès des tiers, mais aussi de sécuriser davantage ses connexions lorsque l’on utilise par exemple un réseau Wi-Fi public, dans un hôtel, un aéroport ou un café.
Le service s’appuie sur un réseau de serveurs répartis dans pas moins de 100 pays. Cette couverture internationale permet de choisir la localisation virtuelle la plus adaptée à ses besoins, que l’on souhaite accéder à certains contenus disponibles à l’étranger ou simplement utiliser Internet avec davantage de confidentialité.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
7 appareils protégés simultanément et une politique No Logs
L’autre avantage de CyberGhost VPN, c’est sa polyvalence. L’abonnement autorise jusqu’à 7 connexions simultanées, ce qui permet de protéger plusieurs appareils avec un seul compte. PC, Mac, smartphone, tablette… Chacun peut ainsi bénéficier de la protection du VPN, sans devoir souscrire pour cela plusieurs abonnements. Un très bon point.
CyberGhost met également en avant sa politique No Logs. En clair, le fournisseur indique ne pas conserver un quelconque journal permettant de retracer l’activité en ligne de ses utilisateurs. Un élément important lorsqu’on choisit un VPN, puisque la confidentialité ne se limite généralement pas au simple fait de masquer son adresse IP.
Le service propose par ailleurs une assistance accessible 24 h/24 et 7 j/7, avec une prise en charge multilingue. Un point appréciable en particulier pour les utilisateurs qui découvrent l’univers du VPN, et qui ont besoin de pouvoir être accompagnés en cas de difficulté.
Enfin, malgré la promotion Black Friday, l’abonnement bénéficie d’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Une période suffisamment longue pour prendre le temps de découvrir le service, de tester ses fonctionnalités et de vérifier s’il répond bien à ses attentes.
Le compte à rebours est lancé pour profiter de cette remise
En résumé, autant dire qu’il serait dommage de passer à côté de cette promotion, qui plus est si vous envisagiez justement de vous équiper d’un VPN.
Avec un tarif de 1,59 € par mois HT pendant 28 mois (soit 44,52 € au total), CyberGhost propose une formule particulièrement accessible, qui combine confidentialité, couverture internationale et protection de plusieurs appareils.
Mais attention, cette offre reste liée à la période du Black Friday et ne restera pas nécessairement disponible après la fin de l’opération. Si vous souhaitez en profiter, mieux vaut donc ne pas attendre les derniers instants.