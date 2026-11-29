Dans le célèbre James Bond du même nom, les diamants sont éternels, mais les promotions du Black Friday, elles, ont bien une date de péremption. Alors que cette grande période commerciale approche de son terme, il reste encore quelques jours pour profiter de certaines offres particulièrement intéressantes.

Parmi elles, celle de CyberGhost VPN, qui affiche toujours une réduction exceptionnelle de 87 % sur son abonnement longue durée. De quoi s’équiper d’un VPN à la fois reconnu et efficace à un tarif particulièrement accessible… À condition de ne pas trop tarder donc.