Entre votre ordinateur personnel, votre smartphone professionnel et la tablette de vos enfants, il faut prévoir large pour utiliser un VPN sur tous vos appareils. Depuis peu, Avast VPN peut le faire, et ce gratuitement sur un nombre illimité d’appareils Windows, Mac, iOS et Android.
La plupart des abonnements VPN autorisent généralement un nombre défini de connexions simultanées. Cela signifie que même si vous payez pour utiliser le service, vous devez choisir les appareils à protéger. Avast VPN propose tout l’inverse : vous n’avez besoin que d’un seul compte, totalement gratuit, pour protéger autant d’ordinateurs, de smartphones et de tablettes que nécessaire. Le service reste soumis à une politique d’utilisation raisonnable.
Une installation adaptée à chaque plateforme
Pour créer votre compte, vous n’avez besoin que d’une adresse e-mail et d’un mot de passe : aucune carte bancaire n’est nécessaire, et la gratuité n’a pas de date limite. Avast VPN est proposé sans publicité tierce et sans transformation automatique en abonnement payant.
Pour utiliser Avast VPN gratuitement sur un smartphone ou une tablette iOS ou Android, il vous suffit de télécharger l’application Avast VPN sur l’App Store ou le Play Store, puis de vous connecter avec vos identifiants.
Sur Windows et macOS, Avast VPN est accessible depuis Avast One, le logiciel qui intègre également l’antivirus de l’éditeur tchèque. Le compte synchronise les emplacements choisis sur tous les appareils et donne accès à des données illimitées, dans les limites de la politique d’utilisation équitable instaurée pour empêcher les abus.
Avast indique ne pas revendre les données personnelles de ses utilisateurs et ne pas conserver de journaux relatifs à l’activité de navigation, dans le cadre de sa politique « no-logs ».
Que propose concrètement Avast VPN gratuit ?
Outre un usage sans limite de données, la version gratuite d’Avast VPN donne accès à trois emplacements de connexion, à choisir parmi une liste couvrant 40 pays. Il n’est pas obligatoire de choisir les trois dès l’inscription : ils peuvent être ajoutés progressivement. En revanche, une fois que vous en aurez choisi trois, ils resteront définitivement associés à votre compte, et vous ne pourrez plus en changer.
Avast VPN s’appuie sur WireGuard, un protocole qui chiffre le trafic entre l’appareil et le serveur VPN, tout en masquant l’adresse IP réelle aux sites consultés. Le service comprend également un Kill Switch, qui se charge de bloquer temporairement l’accès à Internet en cas de coupure non sollicitée du VPN, afin d’aider à protéger votre activité.
Enfin, une fonction permet de mettre Avast VPN en pause pendant 15, 30 ou 60 minutes. Ce qui peut s’avérer utile si vous avez besoin d’accéder à un service bloqué par le VPN. Ce dernier se réactive automatiquement à la fin du délai.
Si vous avez besoin de plus d’emplacements de connexion et de débits plus élevés, vous pouvez vous tourner vers Avast VPN Premium, une formule payante et plus complète. Néanmoins, pour les usages classiques du quotidien, la version gratuite d’Avast VPN peut tout à fait vous convenir.