Pour créer votre compte, vous n’avez besoin que d’une adresse e-mail et d’un mot de passe : aucune carte bancaire n’est nécessaire, et la gratuité n’a pas de date limite. Avast VPN est proposé sans publicité tierce et sans transformation automatique en abonnement payant.

Pour utiliser Avast VPN gratuitement sur un smartphone ou une tablette iOS ou Android, il vous suffit de télécharger l’application Avast VPN sur l’App Store ou le Play Store, puis de vous connecter avec vos identifiants.

Sur Windows et macOS, Avast VPN est accessible depuis Avast One, le logiciel qui intègre également l’antivirus de l’éditeur tchèque. Le compte synchronise les emplacements choisis sur tous les appareils et donne accès à des données illimitées, dans les limites de la politique d’utilisation équitable instaurée pour empêcher les abus.

Avast indique ne pas revendre les données personnelles de ses utilisateurs et ne pas conserver de journaux relatifs à l’activité de navigation, dans le cadre de sa politique « no-logs ».