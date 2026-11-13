La proposition de base de NordVPN n’est autre que son… VPN, bien évidemment. Ce dernier constitue le premier niveau de protection de son offre : il chiffre le trafic Internet et masque l’adresse IP publique lorsque la connexion VPN est active. Vous pouvez l'utiliser chez vous, mais aussi lors de vos déplacements afin de sécuriser votre connexion sur les réseaux Wi-Fi publics : leur sécurité n’est pas toujours garantie.

NordVPN propose d’autres fonctionnalités avec son VPN. Parmi elles, on trouve le split tunneling, accessible notamment sur Android et Windows 11. Cet outil laisse l’utilisateur décider quelles applications doivent emprunter le tunnel sécurisé. De quoi cibler, par exemple, uniquement certaines applications professionnelles. Sur les extensions de navigateur, vous pouvez également exclure certaines adresses.

La formule Premium, mise en avant durant le Black Friday, va quant à elle plus loin. Elle intègre tout d’abord un antivirus de nouvelle génération. Celui-ci peut analyser les fichiers téléchargés, détecter des programmes malveillants et bloquer l’accès à certains domaines dangereux. Il peut également vous alerter en cas de tentative de phishing et limite l’action des traqueurs et des publicités intrusives. L'ensemble des fonctionnalités est disponible sous Windows et macOS.

Dark Web Monitor Pro est un autre service intégré à la formule Premium. Comme son nom l’indique, il surveille le dark web pour détecter si vos données personnelles y circulent. Lorsqu’une information sensible apparaît dans une fuite connue, vous recevez une alerte qui vous permet de réagir en conséquence.

Enfin, NordVPN Premium comprend un gestionnaire de mots de passe ainsi qu’un espace de stockage cloud chiffré de 1 To. Ces services sont non seulement sécurisés, mais aussi très utiles dans un quotidien connecté.