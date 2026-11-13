Les offres Black Friday de NordVPN viennent tout juste d’être lancées, et elles concernent toutes les formules, de la plus simple à la plus complète. Le VPN seul démarre à 2,99 € par mois, mais il peut être judicieux de viser un cran au-dessus.
Utiliser un VPN permet de sécuriser votre connexion à Internet, mais cela ne suffit pas forcément à protéger l’ensemble de votre vie numérique. C’est pourquoi il peut aussi être intéressant de jeter un œil à la formule Premium, qui revient à l’équivalent de 3,99 € par mois et fait bien plus que masquer votre adresse IP.
Une protection qui ne s’arrête pas au chiffrement de la connexion
La proposition de base de NordVPN n’est autre que son… VPN, bien évidemment. Ce dernier constitue le premier niveau de protection de son offre : il chiffre le trafic Internet et masque l’adresse IP publique lorsque la connexion VPN est active. Vous pouvez l'utiliser chez vous, mais aussi lors de vos déplacements afin de sécuriser votre connexion sur les réseaux Wi-Fi publics : leur sécurité n’est pas toujours garantie.
NordVPN propose d’autres fonctionnalités avec son VPN. Parmi elles, on trouve le split tunneling, accessible notamment sur Android et Windows 11. Cet outil laisse l’utilisateur décider quelles applications doivent emprunter le tunnel sécurisé. De quoi cibler, par exemple, uniquement certaines applications professionnelles. Sur les extensions de navigateur, vous pouvez également exclure certaines adresses.
La formule Premium, mise en avant durant le Black Friday, va quant à elle plus loin. Elle intègre tout d’abord un antivirus de nouvelle génération. Celui-ci peut analyser les fichiers téléchargés, détecter des programmes malveillants et bloquer l’accès à certains domaines dangereux. Il peut également vous alerter en cas de tentative de phishing et limite l’action des traqueurs et des publicités intrusives. L'ensemble des fonctionnalités est disponible sous Windows et macOS.
Dark Web Monitor Pro est un autre service intégré à la formule Premium. Comme son nom l’indique, il surveille le dark web pour détecter si vos données personnelles y circulent. Lorsqu’une information sensible apparaît dans une fuite connue, vous recevez une alerte qui vous permet de réagir en conséquence.
Enfin, NordVPN Premium comprend un gestionnaire de mots de passe ainsi qu’un espace de stockage cloud chiffré de 1 To. Ces services sont non seulement sécurisés, mais aussi très utiles dans un quotidien connecté.
Black Friday NordVPN : jusqu’à 78 % de remise sur toutes les formules
Pendant la campagne Black Friday, la formule NordVPN Premium est proposée à 107,73 € pour une souscription de deux ans, soit une remise de 78 %. Et grâce à trois mois supplémentaires offerts, l’offre du Black Friday s’étend sur 27 mois au total, soit l’équivalent de 3,99 € par mois. Le montant est facturé en une fois lors de votre souscription.
La formule Basique, centrée sur le VPN, profite elle aussi d’une belle baisse de prix : elle passe à 2,99 € par mois, soit 80,73 € pour 27 mois (-74 %). Elle conviendra parfaitement à ceux qui cherchent uniquement à protéger leur connexion. L’écart avec l’offre Premium reste toutefois limité à 27 € sur plus de deux ans, c’est-à-dire 1 € par mois, ce qui rend la formule Premium particulièrement intéressante si vous souhaitez profiter de l’antivirus, de la surveillance du dark web, du gestionnaire de mots de passe et du stockage cloud.
Enfin, si vous désirez ajouter une cyberassurance à votre souscription, vous pouvez opter pour la formule Ultime Max proposée à 7,99 € par mois. Son tarif total atteint 215,73 € pour 27 mois, soit une remise de 71 %.
Très clairement, la formule Premium se présente comme l’offre la plus intéressante et la mieux équilibrée pour équiper un foyer. Chaque abonnement sécurise jusqu’à dix appareils simultanément, et une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours vous laisse, par ailleurs, le temps de vérifier que les applications et les fonctions de NordVPN correspondent à vos besoins.