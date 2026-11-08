Il n’est plus nécessaire de payer cher pour profiter d’un VPN haut de gamme. CyberGhost, Proton VPN, ExpressVPN, NordVPN et Surfshark proposent en ce moment des abonnements de deux ans à partir de 2,19 € par mois. Voici ce qui distingue vraiment chacun d’eux, au-delà du prix affiché.
Le Black Friday n’arrive que le 27 novembre, mais les fournisseurs de VPN ont déjà lancé leurs offres de fin d’année. Ils misent tous sur l’engagement long : deux ans d’abonnement, parfois complétés par quelques mois supplémentaires, qui font passer le coût mensuel à un niveau proche de celui d’un abonnement de streaming d’entrée de gamme.
Pour vous aider à choisir, nous avons retenu cinq services bien placés dans notre comparatif des meilleurs VPN. Nous avons regardé pour chacun le montant payé à la souscription, la durée réellement couverte, le nombre d’appareils protégés et ce qui le rend unique. Et si vous vous demandez encore si cet usage est permis en France, notre dossier est-ce légal d’utiliser un VPN répond à la question.
TOP 5 des VPN à saisir au meilleur prix pendant le Black Friday :
Le match des prix : qui paie le moins, et pour combien de temps ?
|VPN
|Prix mensuel
|Durée couverte
|Montant facturé
|Appareils simultanés
|Garantie de remboursement
|CyberGhost VPN
|2,19 €
|28 mois
|61,32 €
|7
|45 jours
|Proton VPN
|2,49 €
|24 mois
|59,76 €
|10
|30 jours
|ExpressVPN
|2,49 €
|28 mois
|69,72 €
|10
|30 jours
|NordVPN
|3,49 €
|27 mois
|94,23 €
|10
|30 jours
|Surfshark
|2,49 €
|27 mois
|67,23 €
|Illimités
|30 jours
Le tableau montre une différence que le prix mensuel ne laisse pas voir. Proton VPN est celui qui demande la somme la plus faible au moment de payer, alors que CyberGhost affiche le coût mensuel le plus bas parce que son abonnement s’étend sur quatre mois de plus. Si votre priorité est de dépenser le moins possible aujourd’hui, Proton a l’avantage. Si vous raisonnez en coût par mois d’utilisation, CyberGhost reprend la tête.
Choisir le bon VPN en fonction de vos usages
|Votre besoin
|VPN conseillé
|Pourquoi lui
|Un VPN simple et complet sans se poser de questions
|CyberGhost VPN
|Application très accessible, serveurs NoSpy et 45 jours pour changer d'avis
|Protéger sa vie privée au maximum
|Proton VPN
|Applications open source, juridiction suisse et Secure Core
|Streaming en haute définition et jeu en ligne
|ExpressVPN
|Protocole Lightway rapide et serveurs fonctionnant en mémoire vive
|Réunir plusieurs outils de sécurité
|NordVPN
|Double VPN, Onion over VPN, Threat Protection Pro et Meshnet
|Équiper toute la maison
|Surfshark
|Aucune limite au nombre d'appareils connectés
CyberGhost VPN, l’évidence pour la plupart des internautes
CyberGhost occupe la première place de notre classement grâce à un équilibre que peu de concurrents atteignent. Son application s’adresse à ceux qui veulent se protéger sans se perdre dans les menus : il suffit d’indiquer son usage, streaming, téléchargement ou navigation, et le logiciel propose un serveur adapté. Le réseau compte plus de 9 600 serveurs dans plus d’une centaine de pays, reliés en 10 Gbit/s et sans limite de bande passante. Il a obtenu la note de 9,8/10 dans notre test de CyberGhost.
La sécurité est tout aussi soignée, avec un kill switch automatique, le split tunneling et l’accès aux serveurs NoSpy, hébergés dans les propres centres de données de l’éditeur. Sa politique de non-conservation des journaux a en outre été auditée par Deloitte. Le seul point qui puisse freiner certains foyers est le plafond de sept appareils connectés en même temps. C’est largement suffisant pour une personne seule ou un couple, un peu moins pour une famille qui multiplie les écrans.
- Interface claire et automatisations pratiques
- Streaming très efficace et P2P satisfaisant
- Réseau étendu et large compatibilité
- Pertes de débit sur les connexions très rapides
- Interface claire et automatisations pratiques
- Streaming très efficace et P2P satisfaisant
- Réseau étendu et large compatibilité
- Pertes de débit sur les connexions très rapides
✅ Les points forts
- 45 jours pour se faire rembourser, la garantie la plus longue
- Serveurs NoSpy inclus sans supplément
- Une application parmi les plus simples du marché
❌ Les limites
- Sept appareils simultanés au maximum
- Formule mensuelle peu avantageuse
Proton VPN, le coffre-fort suisse de votre vie privée
Développé par l’éditeur de Proton Mail, ce VPN suisse s’est forgé sa réputation sur la transparence. Ses applications sont open source, donc vérifiables par n’importe qui. Sa fonction Secure Core fait passer le trafic par plusieurs serveurs situés dans des pays réputés pour leur protection de la vie privée avant qu’il n’atteigne Internet. Avec plus de 20 000 serveurs répartis dans plus de 140 pays et jusqu’à dix appareils protégés en même temps, le service n’a rien d’un outil de niche. Il a obtenu 9,7/10 dans notre test de Proton VPN.
La formule VPN Plus ajoute NetShield, un filtre qui bloque les publicités, les traceurs et les pages d’hameçonnage avant même qu’ils ne se chargent. Elle comprend aussi VPN Accelerator, une technologie conçue pour limiter les pertes de débit sur les connexions lointaines. Les serveurs situés à l’autre bout du monde restent malgré tout un peu moins rapides que chez les spécialistes de la vitesse. L’interface, plus riche en options, demandera également quelques minutes d’adaptation à ceux qui découvrent les VPN.
- Confidentialité solide et audits indépendants réguliers
- Excellent VPN gratuit sans limite de données
- Stealth et Secure Core pour les usages sensibles
- Pertes de débit importantes sur certaines destinations éloignées
- Confidentialité solide et audits indépendants réguliers
- Excellent VPN gratuit sans limite de données
- Stealth et Secure Core pour les usages sensibles
- Pertes de débit importantes sur certaines destinations éloignées
✅ Les points forts
- Applications open source et juridiction suisse
- Un réseau de plus de 20 000 serveurs
- Jusqu’à dix appareils couverts
❌ Les limites
- Débits moins réguliers sur les serveurs lointains
- Interface moins intuitive pour les novices
ExpressVPN, pour ceux qui ne supportent pas d’attendre
ExpressVPN doit sa notoriété à ses performances, assurées par Lightway, un protocole maison léger qui intègre un chiffrement résistant aux futurs ordinateurs quantiques. L’infrastructure suit la même logique avec les serveurs TrustedServer, qui fonctionnent uniquement en mémoire vive et s’effacent à chaque redémarrage, sans qu’aucune donnée ne reste stockée sur un disque. Le service est présent dans 113 pays, et la formule Basic protège jusqu’à dix appareils. Il a décroché 9,6/10 dans notre test d’ExpressVPN.
L’offre s’est aussi enrichie au fil des mois : la formule Basic bloque désormais les publicités, les traceurs et les sites malveillants. Elle donne aussi accès à ExpressAI, l’assistant maison, et à ExpressMailGuard, qui crée des adresses e-mail jetables pour éviter de communiquer la vôtre à n’importe quel site. ExpressVPN brille d’abord auprès des amateurs de streaming en haute définition et des joueurs en ligne. Ceux qui placent l’anonymat au-dessus de tout trouveront une approche plus stricte chez Proton.
- Interface modernisée, claire et facile à utiliser
- Très bonnes performances globales, malgré un recul ce mois-ci
- Lightway et WireGuard avec protection post-quantique
- Téléchargements P2P nettement ralentis
- Interface modernisée, claire et facile à utiliser
- Très bonnes performances globales, malgré un recul ce mois-ci
- Lightway et WireGuard avec protection post-quantique
- Téléchargements P2P nettement ralentis
✅ Les points forts
- Protocole Lightway rapide et chiffrement post-quantique
- Serveurs fonctionnant uniquement en mémoire vive
- Une couverture de 113 pays
❌ Les limites
- Renouvellement parmi les plus élevés
- Moins orienté confidentialité que Proton
NordVPN, le plus polyvalent en matière de cybersécurité
NordVPN est le service le plus riche en options de cette sélection. Son protocole NordLynx assure des connexions rapides. S’y ajoutent le Double VPN, qui chiffre le trafic deux fois en le faisant passer par deux serveurs, l’Onion over VPN pour accéder au réseau Tor sans navigateur dédié, et Meshnet, qui relie vos appareils entre eux à distance comme s’ils partageaient le même réseau local. Toutes les formules couvrent dix appareils simultanément. Le service a obtenu 9,1/10 dans notre test de NordVPN.
La formule Basique comprend déjà le VPN et une protection contre les sites frauduleux et le phishing. Les formules Premium et Prime ajoutent un antivirus, un gestionnaire de mots de passe, 1 To de stockage chiffré et la surveillance de vos données sur le dark web. NordVPN conviendra à ceux qui veulent réunir toute leur sécurité numérique sous un seul abonnement plutôt que de cumuler plusieurs services. Cette richesse a un prix, puisque c’est le plus cher de notre sélection.
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
✅ Les points forts
- Fonctions avancées nombreuses : Double VPN, Onion over VPN, Meshnet
- Dix appareils sur toutes les formules
- Écosystème de sécurité très complet
❌ Les limites
- Le tarif le plus élevé de la sélection
- Un renouvellement nettement plus cher que la première période
Surfshark, un seul abonnement pour tous les écrans de la maison
Surfshark est le seul VPN de ce comparatif à ne fixer aucune limite au nombre d’appareils connectés. Smartphones, ordinateurs, tablettes, box TV ou console : toute la maison peut être protégée avec un seul compte, ce qui en fait une option très intéressante pour les familles. Le réseau rassemble plus de 4 500 serveurs dans 100 pays, chacun relié en 10 Gbit/s. Il a obtenu 8,9/10 dans notre test de Surfshark.
Le service se démarque aussi par des outils malins. CleanWeb bloque les publicités et les pages malveillantes, et le mode Camouflage masque l’usage du VPN aux yeux de votre fournisseur d’accès. Alternative ID crée une identité de substitution, avec nom et adresse e-mail, pour s’inscrire sur des sites sans livrer ses vraies coordonnées. En contrepartie, les débits se montrent plus irréguliers que chez les leaders, et la société est établie aux Pays-Bas, une juridiction moins protectrice que la Suisse de Proton.
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
✅ Les points forts
- Nombre d’appareils illimité
- Alternative ID et mode Camouflage
- Serveurs reliés en 10 Gbit/s
❌ Les limites
- Débits variables d’un serveur à l’autre
- Société basée aux Pays-Bas
Gare au réveil : ce que vous paierez après la première période
Les tarifs de cette sélection ne s’appliquent qu’à la première période d’abonnement. Une fois celle-ci terminée, le renouvellement se fait chaque année au prix standard, souvent bien plus élevé. Ce tableau vous permet d’anticiper la suite et, le cas échéant, de noter la date d’échéance pour résilier ou changer de fournisseur avant le prélèvement automatique.
|VPN
|Montant de la première période
|Durée
|Renouvellement annuel
|CyberGhost VPN
|61,32 €
|28 mois
|À confirmer
|Proton VPN
|59,76 €
|24 mois
|83,88 €
|ExpressVPN
|69,72 €
|28 mois
|99,95 €
|NordVPN
|94,23 €
|27 mois
|139,08 €
|Surfshark
|67,23 €
|27 mois
|Non communiqué
Si vous ne deviez en retenir qu’un, CyberGhost reste le choix le plus sûr pour la majorité des utilisateurs, entre son coût mensuel le plus bas, sa garantie de 45 jours et une prise en main immédiate. Proton VPN s’impose dès que la confidentialité devient la priorité, et ExpressVPN demeure la référence pour la vitesse. NordVPN conviendra à ceux qui veulent une protection globale, et Surfshark aux foyers qui comptent beaucoup d’appareils. Pour découvrir d’autres solutions, notre sélection de VPN à télécharger passe en revue chaque logiciel.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- CyberGhost VPN à à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82%)
- ExpressVPN à 2,49 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday (-80%)
- Promo pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
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- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,89 €, + 3 mois offerts
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