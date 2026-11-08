Le Black Friday n’arrive que le 27 novembre, mais les fournisseurs de VPN ont déjà lancé leurs offres de fin d’année. Ils misent tous sur l’engagement long : deux ans d’abonnement, parfois complétés par quelques mois supplémentaires, qui font passer le coût mensuel à un niveau proche de celui d’un abonnement de streaming d’entrée de gamme.

Pour vous aider à choisir, nous avons retenu cinq services bien placés dans notre comparatif des meilleurs VPN. Nous avons regardé pour chacun le montant payé à la souscription, la durée réellement couverte, le nombre d’appareils protégés et ce qui le rend unique. Et si vous vous demandez encore si cet usage est permis en France, notre dossier est-ce légal d’utiliser un VPN répond à la question.