NordVPN est l’un des prestataires de VPN les plus connus au monde. Son réseau compte plus de 7 100 serveurs répartis dans 225 emplacements. Il permet de sécuriser votre trafic Internet en le faisant transiter à travers un tunnel chiffré. Cette protection peut notamment se montrer utile lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public dont vous ne connaissez pas le niveau de sécurité.

Vous pouvez aussi compter sur NordVPN lors de vos déplacements à l’étranger. Via l’application mobile du service, vous pouvez sélectionner manuellement le pays dans lequel vous désirez simuler une connexion. Cela peut notamment vous permettre d’accéder à vos services français habituels, et cela, même si vous vous trouvez à plusieurs milliers de kilomètres de l’Hexagone.

Le VPN prend en charge plusieurs protocoles, dont NordLynx, NordWhisper, OpenVPN et IKEv2/IPSec. Il propose également des serveurs spécialisés Double VPN, Onion Over VPN et obfusqués, ainsi que le split tunneling pour choisir, sur les plateformes compatibles, les applications qui doivent emprunter la connexion chiffrée.

NordVPN est disponible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Des applications existent également pour Android TV, Apple TV et Amazon Fire TV, et les navigateurs Chrome, Firefox et Edge bénéficient d’extensions. De quoi couvrir la grande majorité des appareils connectés de votre foyer.