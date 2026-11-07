Le Black Friday a débuté avec beaucoup d’avance chez NordVPN, mais cela a du bon si vous attendiez le moment idéal pour y souscrire. Jusqu’au 23 novembre, le prix de l’abonnement Premium chute de 78 % : il revient à l’équivalent de 3,99 € par mois sur 27 mois. Voici tout ce qu’il propose.
Cette année, NordVPN a décidé de prendre la concurrence à contrepied en lançant sa première offre du Black Friday dès le 21 octobre. Et le service de VPN frappe fort dès le départ, en appliquant 78 % de remise sur son abonnement Premium, qu’il présente comme le plus populaire de son offre.
Le bon plan du Black Friday selon NordVPN
Jusqu’au 23 novembre 2026, la formule Premium revient à l’équivalent de 3,99 € par mois pour 27 mois d’accès : l’abonnement de 24 mois est complété par trois mois offerts. Le montant total de la souscription revient à 107,73 € au lieu de 493,83 €. Cette somme est réglée en une seule fois lors de votre souscription.
Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours vous permet, par ailleurs, de tester le service. Cela vous laisse le temps de décider si vous souhaitez vous engager sur la durée.
Pourquoi choisir NordVPN pour sécuriser votre connexion ?
NordVPN est l’un des prestataires de VPN les plus connus au monde. Son réseau compte plus de 7 100 serveurs répartis dans 225 emplacements. Il permet de sécuriser votre trafic Internet en le faisant transiter à travers un tunnel chiffré. Cette protection peut notamment se montrer utile lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public dont vous ne connaissez pas le niveau de sécurité.
Vous pouvez aussi compter sur NordVPN lors de vos déplacements à l’étranger. Via l’application mobile du service, vous pouvez sélectionner manuellement le pays dans lequel vous désirez simuler une connexion. Cela peut notamment vous permettre d’accéder à vos services français habituels, et cela, même si vous vous trouvez à plusieurs milliers de kilomètres de l’Hexagone.
Le VPN prend en charge plusieurs protocoles, dont NordLynx, NordWhisper, OpenVPN et IKEv2/IPSec. Il propose également des serveurs spécialisés Double VPN, Onion Over VPN et obfusqués, ainsi que le split tunneling pour choisir, sur les plateformes compatibles, les applications qui doivent emprunter la connexion chiffrée.
NordVPN est disponible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Des applications existent également pour Android TV, Apple TV et Amazon Fire TV, et les navigateurs Chrome, Firefox et Edge bénéficient d’extensions. De quoi couvrir la grande majorité des appareils connectés de votre foyer.
Que comprend le forfait Premium de NordVPN ?
Le forfait Premium donne accès au VPN du service sur dix appareils simultanément. Il comprend également un antivirus de nouvelle génération qui peut analyser les téléchargements, repérer les logiciels malveillants et bloquer certains sites frauduleux. Il contribue également à limiter les publicités intrusives et les outils de suivi sur les appareils compatibles.
Autre point fort de cette formule : Dark Web Monitor Pro, qui effectue une veille en ligne afin de surveiller la présence de vos données personnelles dans les bases de données compromises. En cas de détection, NordVPN vous envoie une alerte afin de vous permettre de changer vos identifiants ou de sécuriser rapidement les comptes concernés. Enfin, l’offre Premium comprend un gestionnaire de mots de passe et 1 To de stockage cloud chiffré.
Deux autres formules bénéficient de remises durant le Black Friday : l’abonnement Basique est proposé à 3,49 € par mois, soit 94,23 euros pour 27 mois. Plus complète, l’offre Ultime Max revient à 7,99 euros par mois, soit 215,73 euros pour la même durée. Cependant, avec seulement 50 centimes d’écart avec l’offre Basique, la formule Premium affiche assez clairement le meilleur rapport fonctionnalités/prix de cette opération.