Proton VPN propose des applications pour Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Cela signifie qu’il est possible de les installer sur un large choix d’appareils. En plus, des extensions existent pour les navigateurs Chrome et Firefox, et les utilisateurs avancés peuvent même en équiper leur routeur, s’il est compatible.

Avec dix connexions simultanées proposées via l’offre Proton VPN Plus, vous pouvez en équiper le smartphone de chaque membre de la famille, sécuriser plusieurs ordinateurs et même le téléviseur du salon en fonction de son OS.

Le bouton Connexion rapide sélectionne automatiquement un serveur adapté à une utilisation classique, mais vous pouvez également choisir vous-même votre pays de connexion. VPN Plus donne accès à plus de 20 000 serveurs dans plus de 140 pays, ce qui peut notamment être utile lorsque vous voyagez : en simulant une connexion en France, vous pouvez retrouver l’accès à certains services français depuis l’étranger.

Pour assurer à ses clients une navigation rapide, Proton mise sur des serveurs dotés de connexions pouvant atteindre 10 Gbit/s. Il faut ajouter à cela VPN Accelerator, qui peut, selon l’éditeur, améliorer les débits jusqu’à 400 % dans certaines conditions, notamment lorsque vous choisissez de vous connecter à un serveur très éloigné de votre localisation.