Ordinateurs, smartphones, tablettes, téléviseurs connectés… Les appareils reliés à internet à l’intérieur ou à l’extérieur de votre domicile sont sans doute nombreux. Pour les protéger, vous pouvez opter pour Proton VPN, qui applique actuellement 75 % de remise sur son abonnement VPN Plus de 24 mois dans le cadre du Black Friday.
Utiliser un VPN est, aujourd’hui, à la portée de la plupart des possesseurs d’appareils connectés, notamment grâce à des services comme ceux de Proton VPN. Et, en ce moment, la simplicité d’utilisation de ce service est associée à des tarifs accessibles. En effet, à l’occasion du Black Friday, il est possible de bénéficier d’une remise de 75 % sur l’abonnement Proton VPN Plus. Cette formule autorise dix connexions simultanées et donne accès à ses fonctionnalités avancées.
Un seul abonnement VPN pour l’ensemble de votre foyer
Proton VPN propose des applications pour Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Cela signifie qu’il est possible de les installer sur un large choix d’appareils. En plus, des extensions existent pour les navigateurs Chrome et Firefox, et les utilisateurs avancés peuvent même en équiper leur routeur, s’il est compatible.
Avec dix connexions simultanées proposées via l’offre Proton VPN Plus, vous pouvez en équiper le smartphone de chaque membre de la famille, sécuriser plusieurs ordinateurs et même le téléviseur du salon en fonction de son OS.
Le bouton Connexion rapide sélectionne automatiquement un serveur adapté à une utilisation classique, mais vous pouvez également choisir vous-même votre pays de connexion. VPN Plus donne accès à plus de 20 000 serveurs dans plus de 140 pays, ce qui peut notamment être utile lorsque vous voyagez : en simulant une connexion en France, vous pouvez retrouver l’accès à certains services français depuis l’étranger.
Pour assurer à ses clients une navigation rapide, Proton mise sur des serveurs dotés de connexions pouvant atteindre 10 Gbit/s. Il faut ajouter à cela VPN Accelerator, qui peut, selon l’éditeur, améliorer les débits jusqu’à 400 % dans certaines conditions, notamment lorsque vous choisissez de vous connecter à un serveur très éloigné de votre localisation.
Une protection utile sur les réseaux que vous ne contrôlez pas
Si vous ou vos proches avez l’habitude de vous connecter depuis des lieux publics, comme un hôtel, une gare ou un espace partagé, l’utilisation de Proton VPN peut s’avérer une nouvelle fois appropriée. Une fois la connexion effectuée, le service se charge de créer un tunnel chiffré entre l’appareil et son serveur. Ainsi, les autres utilisateurs du réseau ne peuvent pas lire le contenu des données protégées par ce tunnel.
Proton VPN masque aussi l’adresse IP publique de l’appareil : les sites visités voient simplement celle du serveur VPN. Par ailleurs, Proton applique une politique de non-journalisation et dépend du cadre juridique suisse.
En complément, vous pouvez compter sur NetShield, qui bloque des domaines liés aux logiciels malveillants, aux publicités et aux traqueurs, ainsi que sur un kill Switch qui coupe la connexion en cas d’interruption du VPN. Enfin, Secure Core peut, de son côté, faire transiter le trafic par plusieurs serveurs pour renforcer davantage la confidentialité.
Deux ans à prix réduit pour le Black Friday
L’offre Black Friday de Proton VPN est proposée jusqu’au 30 novembre 2026. Elle applique 75 % de réduction sur la formule Proton VPN Plus, dans le cadre d’un engagement de 24 mois. Ainsi, la souscription vous revient à l’équivalent de 2,49 € par mois au lieu de 9,99 € pour la formule mensuelle sans engagement, soit un total de 59,76 € pour deux ans, prélevé en une fois à la souscription.
Enfin, si vous hésitez toujours, sachez que Proton VPN a reçu la note de 9,7 sur 10 dans le cadre du test réalisé par Clubic. La plateforme accompagne également votre souscription d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, ce qui vous laisse le temps d’expérimenter ses différentes fonctionnalités et de demander un remboursement si le service ne vous convient pas.