La version gratuite de Proton VPN permet de tester le service sur un seul appareil, sans bridage de vitesse, et donne accès à des serveurs sélectionnés automatiquement dans dix pays. Cela peut satisfaire les besoins modestes, mais si vous désirez aller plus loin sur ces points, opter pour VPN Plus est sans nul doute le choix le plus pertinent.

Tout d’abord, cette formule permet de connecter jusqu’à dix appareils en même temps, ce qui est utile pour équiper votre foyer. Elle donne également accès à plus de 20 000 serveurs répartis dans plus de 140 pays, et vous laisse le choix de l’emplacement de votre connexion.

Cela vous permet d’opter, par exemple, pour un serveur proche afin de privilégier la rapidité, ou pour un serveur étranger plus lointain en fonction de vos besoins. Enfin, on peut également évoquer VPN Accelerator, disponible aussi dans l’offre gratuite : selon Proton, cette technologie peut augmenter les performances de la connexion VPN jusqu’à 400 % dans certaines conditions, notamment avec un serveur éloigné.

Opter pour Proton VPN Plus vous donne donc accès à plus de fonctionnalités, plus de choix de serveurs, le tout sur davantage d’appareils.