Proton VPN a décidé de ne pas attendre plus longtemps pour lancer son offre Black Friday. Du 26 octobre au 30 novembre 2026, sa formule VPN Plus bénéficie de 75 % de réduction dans le cadre d’un abonnement de 24 mois.
Le Black Friday commence tôt chez Proton VPN. Dès ce lundi 26 octobre, le service suisse réduit de 75 % le tarif de l’abonnement VPN Plus souscrit pour deux ans. Que vous soyez déjà utilisateur de l’offre gratuite de Proton VPN ou que vous désiriez souscrire à une solution fiable pour sécuriser votre connexion, c’est une opportunité intéressante qui s’accompagne d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
Pourquoi passer de Proton Free à VPN Plus pendant le Black Friday ?
La version gratuite de Proton VPN permet de tester le service sur un seul appareil, sans bridage de vitesse, et donne accès à des serveurs sélectionnés automatiquement dans dix pays. Cela peut satisfaire les besoins modestes, mais si vous désirez aller plus loin sur ces points, opter pour VPN Plus est sans nul doute le choix le plus pertinent.
Tout d’abord, cette formule permet de connecter jusqu’à dix appareils en même temps, ce qui est utile pour équiper votre foyer. Elle donne également accès à plus de 20 000 serveurs répartis dans plus de 140 pays, et vous laisse le choix de l’emplacement de votre connexion.
Cela vous permet d’opter, par exemple, pour un serveur proche afin de privilégier la rapidité, ou pour un serveur étranger plus lointain en fonction de vos besoins. Enfin, on peut également évoquer VPN Accelerator, disponible aussi dans l’offre gratuite : selon Proton, cette technologie peut augmenter les performances de la connexion VPN jusqu’à 400 % dans certaines conditions, notamment avec un serveur éloigné.
Opter pour Proton VPN Plus vous donne donc accès à plus de fonctionnalités, plus de choix de serveurs, le tout sur davantage d’appareils.
Des outils avancés pour renforcer la confidentialité
Proton VPN Plus ne s’arrête pas là, notamment en matière de sécurité. Une fois connecté à un serveur distant, le service masque votre adresse IP réelle et chiffre les données qui transitent par le tunnel sécurisé. Pour cela, il utilise des protocoles reconnus, dont WireGuard et OpenVPN. Ses applications sont open source et font l’objet d’audits indépendants.
VPN Plus donne également accès à NetShield, un outil de filtrage DNS qui bloque les connexions vers des domaines associés aux logiciels malveillants. Il peut aussi filtrer les publicités et limiter le chargement des traqueurs présents sur les sites que vous visitez.
On peut également citer Secure Core, qui fait transiter le trafic de la connexion par plusieurs serveurs afin d’en renforcer la protection, ainsi que le kill switch, qui peut interrompre l’accès à Internet si la connexion au VPN se coupe. Autant de solutions qui évitent les mauvaises surprises durant votre navigation.
Un VPN fort bien noté par Clubic
Dans le test de Clubic, Proton VPN s’est vu attribuer la note de 9,7 sur 10. La rédaction salue notamment son niveau de confidentialité, ses applications accessibles et les performances de ses serveurs européens.
Point intéressant : si le test souligne que les tarifs affichés par Proton VPN sont généralement plus élevés que ceux de ses concurrents, la remise actuelle de 75 % rend le service particulièrement compétitif. En effet, elle fait passer le tarif mensuel de l’offre VPN Plus de 9,99 € sans engagement à l’équivalent de 2,49 €. Cependant, il faut tenir compte du fait que l’abonnement de 24 mois vous sera débité en une fois, soit 59,76 €, au moment de votre souscription. L’offre Black Friday de Proton VPN est valable jusqu’au 30 novembre 2026.