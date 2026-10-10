CyberGhost VPN met à disposition un réseau de serveurs répartis dans 100 pays. Cette couverture présente plusieurs avantages : elle permet notamment aux voyageurs de se connecter à un serveur situé en France afin de retrouver leurs services habituels, sous réserve des conditions d’utilisation de chaque plateforme. Elle permet également de simuler une connexion depuis un autre pays lorsque l’utilisateur se trouve en France.

Il est aussi possible de se connecter automatiquement au serveur le plus proche géographiquement afin de privilégier les performances. CyberGhost VPN donne également accès à des serveurs optimisés pour des usages spécifiques, comme le streaming ou le jeu en ligne. En un clic, vous profitez d’une connexion sécurisée et adaptée à vos besoins.

Autre atout de ce service : il autorise jusqu’à sept connexions simultanées. Et comme les applications CyberGhost sont disponibles sur un large choix de plateformes, un même abonnement peut être installé sur plusieurs appareils : ordinateurs sous Windows et macOS, smartphones iOS et Android, téléviseurs et boîtiers connectés de nombreuses marques… Il y a de quoi contenter quasiment tout le monde !

La simplicité d’accès et la polyvalence de CyberGhost VPN expliquent en grande partie pourquoi ce service est noté 9,8 sur 10 par Clubic. Il est également en tête du classement des meilleurs VPN de 2026, où il est considéré comme le VPN le plus équilibré pour un usage grand public.