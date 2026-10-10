CyberGhost VPN est actuellement proposé à 2,19 € par mois dans le cadre de son abonnement longue durée. Si vous hésitez à profiter de cette offre promotionnelle, voici ce qu’il faut savoir sur ce service.
Un bon VPN ne se résume pas aux performances de ses serveurs et aux pays dans lesquels il opère : il faut aussi s’intéresser à la qualité de ses applications et de ses fonctionnalités. Là-dessus, CyberGhost VPN parvient à tirer son épingle du jeu, en proposant une offre équilibrée et très abordable à destination du grand public.
Un VPN équilibré pour un usage quotidien
CyberGhost VPN met à disposition un réseau de serveurs répartis dans 100 pays. Cette couverture présente plusieurs avantages : elle permet notamment aux voyageurs de se connecter à un serveur situé en France afin de retrouver leurs services habituels, sous réserve des conditions d’utilisation de chaque plateforme. Elle permet également de simuler une connexion depuis un autre pays lorsque l’utilisateur se trouve en France.
Il est aussi possible de se connecter automatiquement au serveur le plus proche géographiquement afin de privilégier les performances. CyberGhost VPN donne également accès à des serveurs optimisés pour des usages spécifiques, comme le streaming ou le jeu en ligne. En un clic, vous profitez d’une connexion sécurisée et adaptée à vos besoins.
Autre atout de ce service : il autorise jusqu’à sept connexions simultanées. Et comme les applications CyberGhost sont disponibles sur un large choix de plateformes, un même abonnement peut être installé sur plusieurs appareils : ordinateurs sous Windows et macOS, smartphones iOS et Android, téléviseurs et boîtiers connectés de nombreuses marques… Il y a de quoi contenter quasiment tout le monde !
La simplicité d’accès et la polyvalence de CyberGhost VPN expliquent en grande partie pourquoi ce service est noté 9,8 sur 10 par Clubic. Il est également en tête du classement des meilleurs VPN de 2026, où il est considéré comme le VPN le plus équilibré pour un usage grand public.
Un VPN accessible qui ne néglige pas la sécurité
CyberGhost VPN est facile à utiliser, mais il ne fait pas de compromis sur la qualité de ses prestations. Le service chiffre les connexions et prend en charge plusieurs protocoles reconnus, parmi lesquels WireGuard, OpenVPN et IKEv2. Quant au Kill Switch, il coupe automatiquement le trafic Internet lorsque le tunnel VPN rencontre un problème.
Les utilisateurs les plus avancés peuvent aussi profiter du split tunneling : cette fonction, disponible sur certaines plateformes, permet de choisir les applications qui doivent emprunter la connexion sécurisée et celles qui peuvent continuer à utiliser le réseau classique.
Enfin, on peut souligner que CyberGhost applique une politique sans journaux d’activité auditée de manière indépendante. Il utilise également des serveurs fonctionnant en mémoire vive, ce qui limite la persistance des données après leur redémarrage.
Le bon plan qui rend CyberGhost VPN encore plus intéressant
Le côté accessible de CyberGhost VPN passe aussi par son prix. En ce moment, l’abonnement d’une durée de 24 mois, auquel s’ajoutent 2 mois supplémentaires offerts, revient à 2,19 € par mois au lieu de 11,99 €, soit une réduction de 82 %.
La souscription à cette offre est accompagnée d’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, ce qui vous laisse le temps de tester le VPN sur plusieurs appareils et dans différentes conditions afin de vous assurer qu’il vous convient vraiment. Dans le cas contraire, vous pouvez demander le remboursement de votre abonnement avant la fin de cette période. Une raison
de plus de donner sa chance au VPN classé en tête du comparatif 2026 de Clubic !
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
CyberGhost séduit par sa simplicité d’utilisation, son vaste réseau et ses nombreuses possibilités d’automatisation. Particulièrement efficace pour le streaming, solide en P2P et régulièrement audité sur la confidentialité, le service propose une offre polyvalente, à des tarifs très intéressants sur la durée.
Les débits restent confortables pour la plupart des usages, malgré des pertes sensibles sur les connexions très haut débit. Quelques fonctions avancées manquent à l’appel, les possibilités varient selon les plateformes et l’abonnement mensuel reste relativement cher.
- Interface claire et automatisations pratiques
- Streaming très efficace et P2P satisfaisant
- Réseau étendu et large compatibilité
- Confidentialité régulièrement auditée
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Pertes de débit sur les connexions très rapides
- Fonctionnalités inégales selon les plateformes
- Quelques options avancées absentes
- Abonnement mensuel cher