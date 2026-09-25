Un développement récent éclaire différemment ce débat. Le 9 juillet 2026, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt dans l'affaire dite Anne Frank Fonds (C-788/24), qui pose un principe important pour tout le secteur du streaming et de la diffusion de contenus en ligne.

La Cour a jugé qu'un géoblocage reste juridiquement valable et efficace, même s'il peut techniquement être contourné par un VPN, à condition qu'il repose sur une technologie à la pointe de l'état de l'art. En clair : le simple fait qu'un VPN permette de franchir la barrière géographique ne rend pas cette barrière caduque aux yeux du droit. L'éditeur ou la plateforme qui a mis en place un blocage sérieux reste protégé, même si certains utilisateurs parviennent à le déjouer.

Et surtout, la Cour a précisé un point qui rassurera les millions d'utilisateurs de VPN en Europe : la responsabilité d'une diffusion non autorisée dans un pays donné pèse sur celui qui publie le contenu et sur l'efficacité de son blocage, jamais sur le fournisseur de VPN ni sur l'outil technique utilisé pour le contourner. Ce n'est pas le VPN qui « communique » l'œuvre au public, tranche la Cour.

Un bémol s'impose toutefois, et il est de taille : cette décision ne concerne pas un litige entre un abonné Netflix ou Disney+ et une plateforme de streaming, mais la republication gratuite d'une œuvre du domaine public dans certains pays européens, les manuscrits d'Anne Frank Fonds. La Cour ne dit donc pas que contourner le géoblocage du SVOD est légal, et ne se prononce pas sur la validité des CGU de ces plateformes. Elle établit en revanche un principe plus général : un géoblocage à la pointe de l'état de l'art reste efficace même contourné par VPN, et la responsabilité d'un contournement pèse sur l'éditeur, jamais sur l'outil VPN. Un principe transposable par analogie, donc, mais qui ne valide pas juridiquement le contournement des CGU du streaming payant.