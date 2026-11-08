Sur une connexion qui atteint 924 Mb/s sans VPN, nous avons mesuré 662,2 Mb/s via un serveur français avec WireGuard, et 516,2 Mb/s vers le Royaume-Uni : de quoi regarder en 4K ou récupérer de gros fichiers. Netflix, Disney+ et Prime Video sont restés fluides pendant nos essais, sans réglage particulier. Côté P2P, des serveurs dédiés gèrent la redirection de port, et le temps de téléchargement BitTorrent n’augmente que de 25,7 %, contre 31,4 % chez NordVPN. NetShield bloque en prime publicités, traqueurs et domaines malveillants.

Proton VPN Plus parle d’abord à ceux qui placent la vie privée en tête de leurs critères, ou qui doivent composer avec une surveillance ou une censure du réseau : c’est là que Stealth, Secure Core et les serveurs Tor font la différence. Il convient moins si vous visez surtout des serveurs lointains : dans notre test de Proton VPN, le débit tombe à 197,9 Mb/s vers les États-Unis, soit près de 80 % de perte. Sur Mac, le split tunneling reste expérimental et le kill switch peut laisser fuiter brièvement votre adresse IP lors d’un changement de serveur.