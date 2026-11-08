Pour le Black Friday, Proton passe sous le tarif de 2,99 € par mois qu’il affichait déjà en promotion à la rentrée. Proton VPN Plus revient à 2,49 €/mois pendant 2 ans, soit 59,76 € réglés en une fois : un service noté 9,7/10 dans notre test, à condition d’anticiper le renouvellement à 83,88 € par an.
Le suisse Proton bâtit son VPN sur la confidentialité et la transparence : applications open source, politique no-log auditée chaque année depuis 2022. Pour le Black Friday, Proton VPN Plus passe à 2,49 € par mois sur un engagement de deux ans, au lieu de 9,99 €, soit 75 % de remise.
Concrètement, vous réglez 59,76 € pour les 24 premiers mois, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. L’offre est réservée aux nouveaux abonnés passant par un lien partenaire.
Proton VPN Plus passe à 2,49 €/mois au lieu de 9,99 € pendant 2 ans sur le site de Proton, soit 59,76 € pour les 24 premiers mois.
Pourquoi choisir le Proton VPN Plus ?
- Une confidentialité vérifiable : le code de toutes les applications est public et la politique no-log passe un audit chaque année. Le cinquième, mené par Securitum et publié en juin 2026, n’a relevé ni journaux de navigation ni requêtes DNS.
- Des outils pour les situations sensibles : le protocole Stealth fait passer le trafic VPN pour du HTTPS, et Secure Core le fait d’abord transiter par la Suisse, l’Islande ou la Suède, pour 68 destinations.
- Un abonnement pour tout le foyer : 10 appareils connectés en même temps et plus de 20 000 serveurs dans 149 pays, avec des applications jusque sur Android TV et Apple TV.
Du streaming au téléchargement, ce que Proton VPN tient au quotidien
Sur une connexion qui atteint 924 Mb/s sans VPN, nous avons mesuré 662,2 Mb/s via un serveur français avec WireGuard, et 516,2 Mb/s vers le Royaume-Uni : de quoi regarder en 4K ou récupérer de gros fichiers. Netflix, Disney+ et Prime Video sont restés fluides pendant nos essais, sans réglage particulier. Côté P2P, des serveurs dédiés gèrent la redirection de port, et le temps de téléchargement BitTorrent n’augmente que de 25,7 %, contre 31,4 % chez NordVPN. NetShield bloque en prime publicités, traqueurs et domaines malveillants.
Proton VPN Plus parle d’abord à ceux qui placent la vie privée en tête de leurs critères, ou qui doivent composer avec une surveillance ou une censure du réseau : c’est là que Stealth, Secure Core et les serveurs Tor font la différence. Il convient moins si vous visez surtout des serveurs lointains : dans notre test de Proton VPN, le débit tombe à 197,9 Mb/s vers les États-Unis, soit près de 80 % de perte. Sur Mac, le split tunneling reste expérimental et le kill switch peut laisser fuiter brièvement votre adresse IP lors d’un changement de serveur.
Face à CyberGhost, NordVPN et Surfshark, où se place Proton ?
Dans notre comparatif des meilleurs VPN, Proton VPN se classe deuxième avec 9,7/10, derrière CyberGhost, qui le devance sur le streaming, le P2P et les tarifs longue durée, à 1,59 €/mois sur 26 mois, mais limite l’abonnement à 7 connexions. NordVPN propose un écosystème de sécurité plus riche, Surfshark accepte un nombre illimité d’appareils, et ExpressVPN, lui aussi à 2,49 €/mois, se montre plus régulier sur les liaisons internationales. Proton se distingue par sa transparence documentée, son code ouvert et une version gratuite sans limite de données, restreinte à une connexion et dix pays.
✅ Les points forts
- Politique no-log auditée chaque année depuis 2022
- Applications open source sur toutes les plateformes
- 662,2 Mb/s mesurés sur un serveur français
- Netflix, Disney+ et Prime Video fluides dans notre test
- 10 appareils simultanés et 149 pays couverts
❌ Les limites
- Fortes pertes de débit vers les États-Unis et le Japon
- Kill switch et split tunneling encore perfectibles sur macOS
- Renouvellement à 83,88 € par an après les deux premières années
- Tarifs longue durée moins avantageux que certains concurrents
Avant de souscrire, gardez en tête les 30 jours satisfait ou remboursé : ils laissent le temps d’essayer Proton VPN Plus à 2,49 €/mois sur tous vos appareils.
À 2,49 € par mois, Proton VPN Plus coûte 50 centimes de moins que lors de sa promotion de la rentrée, soit 12 € d’économie sur les deux ans. Vous obtenez le VPN que notre comparatif place en tête pour la confidentialité et la sécurité, avec des débits européens confortables et un streaming qui fonctionne. Les 59,76 € se paient en une fois, pour 10 appareils couverts pendant 24 mois.
Si votre priorité est le prix le plus bas ou des débits élevés vers l’Amérique et l’Asie, CyberGhost ou ExpressVPN répondront mieux à votre besoin. Si vous voulez savoir qui garde vos données et pouvoir le vérifier, Proton VPN Plus coche les bonnes cases à ce tarif. Notez l’échéance des deux ans : le renouvellement passe alors à 83,88 € par an, le bon moment pour comparer à nouveau.
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- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
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