Avec le 11.11, AliExpress lance ses promotions plus de deux semaines avant le Black Friday : de quoi changer le stockage d’un PC à moindres frais. Le SSD Netac NV3000 de 1 To y descend à 101,39 € avec le code CLU13, un modèle PCIe 3.0 honnête pour un PC fixe ou portable, mais pas pour une PS5.
Le Netac NV3000 est un SSD NVMe au format M.2 2280, en PCIe 3.0 x4, que la marque décline de 250 Go à 2 To. AliExpress le vend à 101,39 € au lieu de 132,71 €, avec le code CLU13, soit 31,32 € de remise sur sa version 1 To.
Cette capacité est celle qui a le plus de sens pour un disque système : assez pour Windows, vos logiciels et quelques jeux, sans le compromis du modèle de 250 Go que nous évoquions il y a quelques jours, sous le minimum que nous conseillons. L’offre vise d’abord ceux qui veulent remplacer un disque dur ou un vieux SSD SATA sans viser la performance pure.
Le SSD Netac NV3000 de 1 To est affiché à 101,39 € au lieu de 132,71 € chez AliExpress, une fois le code CLU13 appliqué.
Pourquoi choisir le Netac NV3000 1 To ?
- Un vrai saut face au SATA : Avec jusqu’à 3 100 Mo/s en lecture annoncés, il dépasse largement ce que permet l’interface SATA, limitée à 6 Gbit/s. Démarrage de Windows, ouverture des logiciels et chargements gagnent en réactivité.
- Une endurance confortable : Netac le garantit 5 ans dans la limite de 600 To écrits, soit environ 330 Go par jour sur toute la période. Un usage bureautique ou ludique reste très loin de ce plafond.
- Un format qui passe partout : Avec 2,9 mm d’épaisseur au format M.2 2280, il se glisse dans un PC portable comme sur une carte mère de PC fixe, pour peu qu’ils disposent d’un emplacement M.2 compatible NVMe.
Disque système ou bibliothèque de jeux : où ce SSD a sa place
Dans un PC de quelques années encore équipé d’un disque dur, le NV3000 change le quotidien : le système, les mises à jour et les applications profitent directement de ses débits. Sa version 1 To accueille Windows, une suite bureautique, des outils de retouche et une poignée de jeux sans jongler avec l’espace libre. En écriture, Netac annonce jusqu’à 2 100 Mo/s, utile pour copier de gros dossiers de photos. Il s’appuie sur la technologie HMB, qui emprunte un peu de mémoire vive au PC, et sur un cache SLC pour accélérer les écritures.
Il convient aussi comme second disque dans un PC de jeu, pour y loger une partie de la bibliothèque Steam à côté d’un SSD plus rapide. Il intéressera surtout les budgets serrés et les configurations limitées au PCIe 3.0, qui ne tireraient de toute façon pas parti d’un modèle plus véloce. Il est en revanche hors jeu pour étendre le stockage d’une PS5 : Sony exige un SSD PCIe 4.0 capable de lire au moins 5,5 Go/s.
PCIe 3.0 ou PCIe 4.0 : ce que ce prix vous achète vraiment
Dans notre comparatif des meilleurs SSD, la recommandation petit budget reste le Crucial P3, lui aussi en PCIe 3.0, mais annoncé jusqu’à 3 Go/s en écriture, contre 2,1 Go/s pour le NV3000 en 1 To. Le Netac affiche en revanche une endurance de 600 To écrits, quand nous reprochons au P3 une mémoire QLC et une endurance en retrait. Pour une machine récente, le même guide place en tête le WD Blue SN5000, en PCIe 4.0 jusqu’à 5 500 Mo/s. Dans la gamme Netac, la version 2 To grimpe à 2 900 Mo/s en écriture, pour qui a besoin de plus d’espace.
✅ Les points forts
- Jusqu’à 3 100 Mo/s en lecture, bien au-delà du SATA
- Garantie 5 ans, 600 To d’écriture couverts
- Format M.2 2280 de 2,9 mm, pour fixe et portable
- 1 To, la bonne capacité pour un disque système
❌ Les limites
- Incompatible avec l’extension de stockage de la PS5
- Écriture à 2 100 Mo/s, sous le Crucial P3 du même segment
- Pas de puce DRAM, remplacée par la technologie HMB
Pour le 11.11, le code CLU13 ramène le Netac NV3000 1 To à 101,39 € sur AliExpress, contre 132,71 € sans réduction.
À 101,39 €, le Netac NV3000 1 To offre l’essentiel du NVMe pour moderniser un PC sans se ruiner : des débits sans commune mesure avec un disque dur, une garantie de 5 ans et un format qui s’installe partout. Il ne joue pas dans la catégorie des modèles PCIe 4.0. Pour un disque système de PC bureautique, un portable vieillissant ou un second disque de jeux, l’équation se tient.
Avant de valider, vérifiez que votre machine dispose bien d’un emplacement M.2 2280 compatible NVMe, et non d’un port M.2 limité au SATA. Les possesseurs de PS5 passeront leur chemin, tout comme ceux qui montent un PC récent en PCIe 4.0 : notre comparatif leur réserve des modèles plus rapides. Pour tous les autres, c’est l’occasion de passer à 1 To de stockage rapide pour une centaine d’euros.
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