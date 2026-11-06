Le Netac NV3000 est un SSD NVMe au format M.2 2280, en PCIe 3.0 x4, que la marque décline de 250 Go à 2 To. AliExpress le vend à 101,39 € au lieu de 132,71 €, avec le code CLU13, soit 31,32 € de remise sur sa version 1 To.

Cette capacité est celle qui a le plus de sens pour un disque système : assez pour Windows, vos logiciels et quelques jeux, sans le compromis du modèle de 250 Go que nous évoquions il y a quelques jours, sous le minimum que nous conseillons. L’offre vise d’abord ceux qui veulent remplacer un disque dur ou un vieux SSD SATA sans viser la performance pure.