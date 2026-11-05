Les fabricants de mémoire réservent désormais une large part de leurs lignes aux serveurs d’IA, et les SSD grand public en paient le prix depuis le printemps. Le Kingston NV3 de 1 To descend à 149,99 € chez Cdiscount, une baisse réelle sur un modèle dont nous avions relevé le passage de 70 à 160 € en mai.
Le Kingston NV3 est un SSD NVMe au format M.2 2280, branché sur l’interface PCIe 4.0 x4. Dans sa version 1 To, Kingston annonce jusqu’à 6 000 Mo/s en lecture séquentielle et 4 000 Mo/s en écriture. C’est un modèle de milieu de gamme, pensé par son fabricant pour les PC de bureau et les portables, pas pour les serveurs.
Cdiscount affiche le Kingston NV3 1 To à 149,99 € au lieu de 174,52 €, soit 14 % de remise. Ce n’est pas un prix plancher, mais un stockage rapide et sans fioritures pour qui doit équiper un PC maintenant, sans attendre un hypothétique retour des prix d’avant.
Le SSD Kingston NV3 1 To en PCIe 4.0 est affiché à 149,99 € au lieu de 174,52 € chez Cdiscount, dans le cadre de son opération Black Friday.
Pourquoi choisir le Kingston NV3 1 To ?
- Des débits PCIe 4.0 : Jusqu’à 6 000 Mo/s en lecture annoncés, de quoi réduire les temps de chargement du système, des logiciels et des jeux installés dessus.
- Un format qui se fait oublier : Avec ses 22 x 80 mm, ses 2,3 mm d’épaisseur et ses 7 g, il se visse directement sur un emplacement M.2, sans câble ni alimentation séparée.
- Une endurance confortable : Kingston annonce 320 To d’écriture selon la charge de travail JEDEC, soit près de 88 Go écrits chaque jour pendant dix ans.
Relancer un vieux PC ou agrandir sa ludothèque
Premier cas de figure : faire du NV3 le nouveau disque système d’une machine qui tourne encore sur un disque dur ou un SSD SATA. Avec Windows installé sur un SSD NVMe PCIe 4.0, le démarrage et l’ouverture des logiciels lourds se raccourcissent nettement. Le NV3 n’est pas un inconnu à la rédaction : nous l’avons retrouvé dans plusieurs PC de joueurs passés entre nos mains, du M.Red CBT071-03 au Virgo de TopAchat. Sur ce dernier, notre constat était sobre : rien de très croustillant sur CrystalDiskMark, mais un SSD qui fait parfaitement le travail.
Deuxième usage : un second SSD dans un PC de jeu dont un emplacement M.2 reste libre, pour y installer les titres les plus gourmands. Les débits annoncés supposent toutefois une carte mère PCIe 4.0, comme le précise Kingston. Le téraoctet montre aussi vite ses limites face à une grosse bibliothèque de jeux, cas pour lequel nous recommandons au moins 2 To. Sur un portable, vérifiez enfin auprès du fabricant que la machine accepte un SSD M.2 2280.
Ce que vaut le NV3 face aux autres SSD du moment
Le NV3 se place au milieu du PCIe 4.0 : il devance nettement le Crucial P3, resté en PCIe 3.0 et plafonné à 3,5 Go/s en lecture, mais n’atteint ni les 7,4 Go/s du Crucial T500, ni les plus de 14 Go/s des modèles PCIe 5.0 comme le Samsung 9100 PRO. Son vrai rival est le WD Blue SN5000, notre premier choix, annoncé jusqu’à 5 500 Mo/s en lecture et 5 000 Mo/s en écriture : le NV3 lit un peu plus vite, mais écrit sensiblement moins vite. Pour trancher, notre comparatif des meilleurs SSD détaille ces modèles et ce qu’ils ont donné en test.
✅ Les points forts
- Jusqu’à 6 000 Mo/s en lecture annoncés en PCIe 4.0
- 320 To d’endurance en écriture sur la version 1 To
- Format M.2 2280 fin et léger, sans câble
- Croisé dans plusieurs PC testés par la rédaction, sans fausse note
❌ Les limites
- Écriture limitée à 4 000 Mo/s, contre 5 000 Mo/s sur les versions 2 et 4 To
- Débits pleins réservés aux cartes mères PCIe 4.0
- 1 To vite juste pour une grosse ludothèque
- Un prix qui reste plus du double de celui d’avant la flambée de la mémoire
Si votre PC dispose d’un emplacement M.2 PCIe 4.0 libre, le Kingston NV3 1 To vous attend à 149,99 € chez Cdiscount pendant son Black Friday.
À 149,99 €, le Kingston NV3 1 To ne retrouve pas son tarif d’avant la crise de la mémoire, et il serait malhonnête de le présenter comme une affaire historique. Il reste un SSD PCIe 4.0 rapide en lecture, endurant pour un usage domestique et éprouvé dans plusieurs machines que nous avons testées. La remise de 24,53 € le ramène surtout sous les 160 € que nous avions relevés au printemps.
L’offre parle d’abord à ceux qui doivent changer de disque système ou ajouter un SSD à une tour récente. Les joueurs qui empilent les jeux auront intérêt à viser 2 To, et ceux qui veulent le maximum de débit regarderont vers le PCIe 5.0, à condition d’avoir la carte mère qui suit. Pour redonner du souffle à un PC, le NV3 coche l’essentiel.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,89 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.