Le Kingston NV3 est un SSD NVMe au format M.2 2280, branché sur l’interface PCIe 4.0 x4. Dans sa version 1 To, Kingston annonce jusqu’à 6 000 Mo/s en lecture séquentielle et 4 000 Mo/s en écriture. C’est un modèle de milieu de gamme, pensé par son fabricant pour les PC de bureau et les portables, pas pour les serveurs.

Cdiscount affiche le Kingston NV3 1 To à 149,99 € au lieu de 174,52 €, soit 14 % de remise. Ce n’est pas un prix plancher, mais un stockage rapide et sans fioritures pour qui doit équiper un PC maintenant, sans attendre un hypothétique retour des prix d’avant.