Le terrain naturel de ce NV3000, c’est le disque système d’une machine qui tourne encore sur un disque dur. Windows, la suite bureautique et le navigateur y tiennent, et ce sont précisément ces tâches qui profitent le plus de la réactivité d’un SSD. Pour accélérer les écritures courantes, il combine un cache SLC et la technologie HMB, qui emprunte une petite part de la mémoire vive du PC. Netac ne précise pas le type de mémoire flash, au-delà de la mention 3D NAND.

Il convient à un étudiant qui veut prolonger son portable d’un an ou deux, ou à un PC familial cantonné au web et aux documents. Les monteurs vidéo et ceux qui déplacent souvent de gros volumes buteront en revanche sur ses 1 400 Mo/s en écriture et sur son endurance limitée. Avant de commander, vérifiez que le port M.2 de votre machine accepte bien le NVMe, et pas seulement le SATA.