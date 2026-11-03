Dans un marché du stockage tendu par la hausse des prix, le 11.11 d’AliExpress, qui court jusqu’au 18 novembre, rouvre l’accès au NVMe à tout petit budget. Le SSD Netac NV3000 250 Go y descend à 35,39 € avec le code CLU03, pour une capacité tout juste suffisante comme disque système.
Le Netac NV3000 est un SSD NVMe d’entrée de gamme au format M.2 2280, en interface PCIe 3.0 x4, décliné de 250 Go à 2 To. Pendant le 11.11, AliExpress affiche sa version 250 Go à 35,39 € au lieu de 43,26 € avec le code CLU03, qui retire 3 € dès 18 € d’achat. La remise atteint environ 18 %, un geste correct plutôt qu’une chute spectaculaire.
L’offre vise d’abord ceux qui veulent remplacer le disque dur d’un portable ou d’une tour vieillissants, pour un usage courant. Ceux qui comptent y installer des jeux devront viser plus grand.
Le SSD Netac NV3000 250 Go est proposé à 35,39 € au lieu de 43,26 € chez AliExpress, avec le code CLU03 à saisir au moment du paiement.
Pourquoi choisir le Netac NV3000 250 Go ?
- Le passage au NVMe : Netac annonce jusqu’à 3 000 Mo/s en lecture et 1 400 Mo/s en écriture, loin devant un disque dur mécanique. Le démarrage du système et l’ouverture des logiciels gagnent nettement en réactivité.
- Un format qui se glisse partout : Le M.2 2280 en PCIe 3.0 x4 se loge dans les PC de bureau, les tout-en-un et les portables équipés d’un port NVMe, selon Netac. Avec 2,9 mm d’épaisseur, il convient aussi aux châssis fins.
- Cinq ans de garantie : Netac couvre ce modèle pendant cinq ans, dans la limite de 150 To écrits. Cela représente environ 80 Go par jour sur toute la période, de quoi absorber un usage bureautique.
Remettre un vieux portable en selle, sans lui demander l’impossible
Le terrain naturel de ce NV3000, c’est le disque système d’une machine qui tourne encore sur un disque dur. Windows, la suite bureautique et le navigateur y tiennent, et ce sont précisément ces tâches qui profitent le plus de la réactivité d’un SSD. Pour accélérer les écritures courantes, il combine un cache SLC et la technologie HMB, qui emprunte une petite part de la mémoire vive du PC. Netac ne précise pas le type de mémoire flash, au-delà de la mention 3D NAND.
Il convient à un étudiant qui veut prolonger son portable d’un an ou deux, ou à un PC familial cantonné au web et aux documents. Les monteurs vidéo et ceux qui déplacent souvent de gros volumes buteront en revanche sur ses 1 400 Mo/s en écriture et sur son endurance limitée. Avant de commander, vérifiez que le port M.2 de votre machine accepte bien le NVMe, et pas seulement le SATA.
Face au Crucial P3 et aux SSD plus spacieux, où se situe ce Netac
Dans notre comparatif des meilleurs SSD, le Crucial P3 tient le rôle de référence de l’entrée de gamme en PCIe 3.0, avec jusqu’à 3,5 Go/s en lecture et 3 Go/s en écriture. Le Netac fait jeu égal sur l’interface mais reste en retrait en écriture, et ses 250 Go passent sous le seuil de 256 Go, voire 512 Go, que nous jugeons minimal pour un disque système. Pour une bibliothèque de jeux, le même guide conseille au moins 2 To, et la PS5 réclame un SSD PCIe 4.0 capable de 5,5 Go/s.
✅ Les points forts
- Jusqu’à 3 000 Mo/s en lecture annoncés, loin devant un disque dur
- Format M.2 2280 compatible PC de bureau, tout-en-un et portables
- Garantie constructeur de cinq ans
- Code CLU03 qui s’ajoute à la baisse affichée du 11.11
❌ Les limites
- 250 Go, sous le minimum de 256 Go que nous conseillons pour un disque système
- Écriture limitée à 1 400 Mo/s et endurance de 150 To
- Expédition depuis la Chine, avec des droits de douane possibles au paiement
- Hors des exigences de la PS5, qui demande du PCIe 4.0 à 5,5 Go/s
Le 11.11 d’AliExpress court jusqu’au 18 novembre : vérifiez le prix final du Netac NV3000 250 Go, frais d’importation compris, avant de valider votre panier.
À 35,39 €, le Netac NV3000 250 Go fait entrer le NVMe dans le plus petit des budgets, avec des débits et une garantie qui tiennent la route pour un disque système. Il s’adresse à ceux qui veulent redonner de la réactivité à un PC de bureau ou à un portable vieillissant. La remise de 18 % reste mesurée, et le prix au gigaoctet n’a rien d’exceptionnel : en août, nous relevions la version 500 Go à 33,19 € chez AliExpress.
Si votre budget peut s’étirer de quelques euros, comparez d’abord avec la version 500 Go de la même fiche, plus confortable pour les mises à jour et les fichiers. Les joueurs et les possesseurs de PS5 passeront leur chemin, tout comme ceux qui ne veulent ni attendre une livraison depuis la Chine ni payer d’éventuels droits de douane. Pour un disque système modeste sur une machine à prolonger, l’offre reste cohérente, à condition que votre port M.2 accepte le NVMe.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,89 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.