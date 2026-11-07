Depuis l’arrivée de la Forerunner 170 en mai, sa devancière n’a plus l’attrait de la nouveauté, et c’est justement ce qui la rend intéressante pendant le Single Day d’AliExpress. Avec le code CLU13, la Garmin Forerunner 165 descend à 175,54 € au lieu de 231,84 €, soit plus de 100 € sous son prix de lancement : nous avons regardé ce qu’elle garde face à sa remplaçante, et ce qui lui manque.
Annoncée en février 2024 à 279,99 €, la Forerunner 165 a longtemps été la porte d’entrée de la gamme running de Garmin. Elle réunit un écran AMOLED tactile de 1,2 pouce, cinq boutons physiques, un GPS multi-GNSS et les outils d’entraînement de la marque, dans un boîtier de 43 mm qui pèse 39 g. Pendant le Single Day, AliExpress la propose à 175,54 € avec le code CLU13, au lieu de 231,84 €, soit 24 % de moins.
Il s’agit de la version sans stockage musical. L’offre vise d’abord les coureurs qui débutent ou reprennent, et veulent un vrai suivi d’entraînement sans viser le haut de gamme.
Pendant le Single Day d’AliExpress, la Garmin Forerunner 165 passe à 175,54 € au lieu de 231,84 € avec le code CLU13.
Pourquoi choisir la Garmin Forerunner 165 ?
- Un écran lisible en pleine course : La dalle AMOLED de 390 x 390 pixels reste lisible en plein soleil. L’écran tactile se double de cinq boutons physiques pour démarrer une séance ou marquer un tour sans viser du doigt.
- Un coach intégré et gratuit : Les programmes Garmin Coach préparent un 5 km, un 10 km ou un semi-marathon, et les séances suggérées s’ajustent chaque jour à vos performances et à votre récupération. Le prédicteur de course estime vos temps sur ces distances.
- Une autonomie pensée pour la semaine : Garmin annonce jusqu’à 11 jours en mode montre connectée et 19 heures avec le GPS. De quoi enchaîner plusieurs sorties sans passer chaque soir par le chargeur.
Du premier 10 km au semi-marathon, ce qu’elle apporte au quotidien
Au poignet, la Forerunner 165 relève la cadence, la longueur de foulée, le temps de contact au sol et la puissance de course, sans capteur supplémentaire. Le matin, son rapport résume votre nuit, l’état de votre variabilité cardiaque et la météo, avant de proposer la séance du jour. Avec plus de 25 profils sportifs, elle suit aussi le vélo et la natation, en piscine comme en eau libre, grâce à son étanchéité 5 ATM.
Le profil type est celui d’un coureur régulier qui veut structurer sa préparation sans payer un coach, et qui apprécie un suivi santé complet : sommeil, stress, oxygène sanguin et Body Battery. Elle convient moins au traileur qui s’aventure hors des sentiers balisés, faute de cartographie embarquée. Le triathlète passera aussi son chemin, puisqu’aucun profil triathlon natif n’est proposé. Et si vous voulez courir en musique sans téléphone, il faut viser la version Music et ses 4 Go de stockage.
Face aux Forerunner 170 et 265, ce que vous économisez vraiment
Sortie en mai à 299,99 €, la Forerunner 170 ajoute la préparation à l’entraînement, le statut d’entraînement et plus de 80 profils sportifs, pour une autonomie annoncée de 10 jours. Plus haut, la Forerunner 265 conserve le GPS double fréquence et une partie des outils d’entraînement que la 165 laisse de côté. À 175,54 €, cette dernière coûte 124,45 € de moins que le prix de lancement de la 170, pour l’essentiel du suivi de course. Pour sortir de l’univers Garmin, notre comparatif des meilleures montres connectées pour le sport passe en revue des modèles Huawei, Polar, Apple et Samsung.
✅ Les points forts
- Écran AMOLED de 1,2 pouce lisible en plein soleil
- Dynamique et puissance de course mesurées au poignet
- Programmes Garmin Coach gratuits, du 5 km au semi-marathon
- Jusqu’à 11 jours d’autonomie en mode montre, 19 heures en GPS
- Paiement sans contact Garmin Pay
❌ Les limites
- Ni cartographie ni profil triathlon natif
- GPS sans double fréquence, contrairement à la Forerunner 265
- Pas de préparation à l’entraînement, ajoutée sur la Forerunner 170
- Aucun stockage musical sur cette version
Pensez à saisir le code CLU13 sur AliExpress : c’est avec lui que la Garmin Forerunner 165 s’affiche à 175,54 € pendant le Single Day.
À 175,54 €, la Forerunner 165 donne accès à l’essentiel de l’écosystème Garmin pour la course : écran AMOLED, dynamique de course, rapport du matin et plans Garmin Coach. La remise de 56,30 € sur le prix affiché par AliExpress est réelle sans être spectaculaire, mais le tarif se situe à plus de 100 € sous son prix de lancement. La Forerunner 170 ne la rend pas obsolète : elle ajoute surtout des indicateurs de forme, utiles si vous suivez votre charge d’entraînement de près.
Si vous préparez votre premier 10 km ou un semi-marathon, sur route ou sur chemins balisés, l’offre mérite votre attention. Traileurs en terrain technique, triathlètes et amateurs de musique sans téléphone ont intérêt à regarder plus haut dans la gamme. Côté achat, vérifiez le vendeur, les délais de livraison, la garantie et les langues proposées sur la fiche AliExpress avant de valider, sans oublier le code CLU13.
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