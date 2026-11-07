Annoncée en février 2024 à 279,99 €, la Forerunner 165 a longtemps été la porte d’entrée de la gamme running de Garmin. Elle réunit un écran AMOLED tactile de 1,2 pouce, cinq boutons physiques, un GPS multi-GNSS et les outils d’entraînement de la marque, dans un boîtier de 43 mm qui pèse 39 g. Pendant le Single Day, AliExpress la propose à 175,54 € avec le code CLU13, au lieu de 231,84 €, soit 24 % de moins.

Il s’agit de la version sans stockage musical. L’offre vise d’abord les coureurs qui débutent ou reprennent, et veulent un vrai suivi d’entraînement sans viser le haut de gamme.