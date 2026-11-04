Pour équiper un coin bureau ou offrir un premier ordinateur à un proche, les mini PC les plus abordables de notre comparatif démarrent sous les 150 €. Le SOYO Y5 Air descend à 108,34 € avec le code CLU08 sur AliExpress, mais son Core i5 de 4e génération date de 2013 et ne figure pas parmi les processeurs pris en charge par Windows 11.
Le SOYO Y5 Air est un mini PC de bureau : un boîtier compact qui se relie à un écran et remplace une tour pour les usages du quotidien. Il associe un processeur Intel Core i5 de 4e génération, 8 Go de mémoire vive et un SSD de 128 Go, avec Windows 11 Pro préinstallé, le Wi-Fi 5 et le Bluetooth.
AliExpress affiche le SOYO Y5 Air à 108,34 € avec le code CLU08 au lieu de 136,55 €, soit 21 % de remise. L’offre vise ceux qui veulent un poste d’appoint pour la bureautique et le Web, en acceptant un processeur d’une génération ancienne.
Le mini PC SOYO Y5 Air, avec Core i5 et Windows 11 Pro, passe à 108,34 € au lieu de 136,55 € sur AliExpress grâce au code CLU08.
Pourquoi choisir le SOYO Y5 Air ?
- Windows 11 Pro déjà installé : Le mini PC arrive avec Windows 11 dans son édition Pro, de quoi l’allumer et commencer à travailler sans passer par l’installation d’un système.
- Un SSD plutôt qu’un disque dur : Le stockage de 128 Go repose sur un SSD, ce qui garde le démarrage et l’ouverture des logiciels plus vifs qu’avec un disque mécanique.
- Un bureau sans câbles superflus : Le Wi-Fi 5 évite de tirer un câble réseau jusqu’au bureau, et le Bluetooth accueille un clavier, une souris ou un casque sans fil.
Un poste d’appoint pour le bureau, pas une machine à tout faire
Avec 8 Go de mémoire vive et un SSD, le SOYO Y5 Air a de quoi faire tourner une suite bureautique, un navigateur avec quelques onglets, la messagerie et des visioconférences ponctuelles. Son format compact lui permet de se glisser sur un bureau étroit ou dans un coin de salon. Comme tout mini PC, il demande un écran, un clavier et une souris, à ajouter au budget si vous n’en avez pas.
Il convient d’abord à un usage léger : un ordinateur pour des parents qui consultent leurs mails et leurs comptes, un poste pour les devoirs, une machine dédiée à l’administratif. Il l’est beaucoup moins pour le jeu, le montage vidéo ou la retouche photo, que nous ne conseillerions pas sur une puce de cette génération. Les 128 Go de stockage, dont Windows occupe déjà une partie, se rempliront vite avec des photos ou des fichiers volumineux : un disque externe ou un service de cloud deviendra utile.
Un ancien Core i5 face aux mini PC récents à petit prix
Le SOYO Y5 Air joue la carte du Core i5, mais il s’agit d’une génération lancée par Intel en 2013, et l’intitulé de l’offre ne précise pas le modèle exact. Les mini PC d’entrée de gamme que nous retenons dans notre comparatif des meilleurs mini PC, comme le NiPoGi AK1PLUS sous Intel N95 ou le Beelink EQ14 sous Intel N150, reposent sur des puces bien plus récentes. Surtout, Microsoft ne cite aucun processeur Intel Core antérieur à la 8e génération dans sa liste de compatibilité Windows 11. Au lancement du système, nous avions relevé que l’installation sur un PC non pris en charge s’accompagnait d’un avertissement : pas de garantie de recevoir les mises à jour.
✅ Les points forts
- 108,34 € avec le code CLU08, soit 28,21 € de remise
- Windows 11 Pro préinstallé
- SSD de 128 Go et 8 Go de mémoire vive
- Wi-Fi 5 et Bluetooth intégrés
❌ Les limites
- Processeur Intel de 4e génération, lancé en 2013
- Processeur absent de la liste de compatibilité Windows 11 de Microsoft
- 128 Go de stockage, vite saturés
- Modèle exact du Core i5 non précisé dans l’offre
Pour un poste de bureautique à petit budget, le SOYO Y5 Air reste à 108,34 € chez AliExpress, à condition d’appliquer le code CLU08 lors de la commande.
À 108,34 €, le SOYO Y5 Air offre un ordinateur de bureau complet, Windows 11 Pro compris, pour une somme qui reste sous la barre des 110 €. La remise de 21 % se calcule sur le prix barré de 136,55 € affiché par le vendeur. Le vrai sujet est ailleurs : le processeur a plus de dix ans. Pour la bureautique et le Web, cela reste suffisant ; sur la durée, l’absence de prise en charge officielle par Windows 11 est un pari.
L’offre s’adresse à ceux qui cherchent une machine d’appoint, pour un proche peu exigeant, un bureau secondaire ou un usage administratif. Si vous comptez garder votre ordinateur plusieurs années, ou si vous voulez de la marge pour la photo et le multitâche, un mini PC à processeur récent vous servira mieux, quitte à dépenser un peu plus. Pour un premier poste ou un dépannage, celui-ci fait le travail demandé, sans prétendre à davantage.
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