Avec 8 Go de mémoire vive et un SSD, le SOYO Y5 Air a de quoi faire tourner une suite bureautique, un navigateur avec quelques onglets, la messagerie et des visioconférences ponctuelles. Son format compact lui permet de se glisser sur un bureau étroit ou dans un coin de salon. Comme tout mini PC, il demande un écran, un clavier et une souris, à ajouter au budget si vous n’en avez pas.

Il convient d’abord à un usage léger : un ordinateur pour des parents qui consultent leurs mails et leurs comptes, un poste pour les devoirs, une machine dédiée à l’administratif. Il l’est beaucoup moins pour le jeu, le montage vidéo ou la retouche photo, que nous ne conseillerions pas sur une puce de cette génération. Les 128 Go de stockage, dont Windows occupe déjà une partie, se rempliront vite avec des photos ou des fichiers volumineux : un disque externe ou un service de cloud deviendra utile.