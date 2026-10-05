Chez StackSocial, le plan Pro de 1minAI s’affiche à 22,31 € pour un accès à vie, avec un million de crédits chaque mois pour interroger des modèles d’OpenAI, d’Anthropic, de Google ou de Mistral. Une formule intéressante pour un usage régulier, dont notre test avait aussi pointé les limites.
1minAI est un agrégateur : au lieu d’ouvrir un compte chez chaque éditeur, vous retrouvez dans une seule application des outils de chat, d’image, d’audio et de vidéo. Chaque requête y consomme des crédits, en quantité variable selon le modèle. Avec l’accès à vie à 1minAI Pro proposé par StackSocial, vous payez une seule fois et recevez 1 000 000 de crédits par mois, sans abonnement à renouveler.
À 22,31 €, l’offre revient à son prix le plus bas, celui auquel nous l’avions déjà relayée, quand la formule Pro est facturée 6,50 dollars par mois chez l’éditeur. Elle vise ceux qui sollicitent l’IA chaque semaine sans vouloir cumuler les abonnements.
L’accès à vie à 1minAI Pro passe à 22,31 € au lieu de 210 € chez StackSocial, avec un million de crédits à utiliser chaque mois.
Pourquoi choisir 1minAI Pro ?
- Un paiement unique : facturée 6,50 dollars par mois chez l’éditeur, la formule Pro revient ici à 24,97 dollars une fois pour toutes. L’achat est donc amorti en moins de quatre mois d’utilisation.
- Des crédits qui s’ajoutent : au million de crédits mensuel s’ajoutent 15 000 crédits offerts chaque jour où vous ouvrez l’application web, soit jusqu’à 450 000 de plus par mois. Selon l’éditeur, ces crédits gratuits n’expirent pas.
- Une dépense visible avant de valider : 1minAI affiche une estimation du coût en crédits avant chaque requête ou génération, un point que nous avions salué lors de notre test. Vous savez ce que va consommer un visuel ou une transcription avant de lancer l’opération.
Une boîte à outils d’appoint et un banc d’essai pour vos IA
Lors de notre test, publié en mars, nous avions trouvé GPT-4o, Claude Sonnet 4 et 4.5, Gemini, Mistral ou Llama pour le texte, DALL-E 3, Stable Diffusion et Flux pour l’image. S’y ajoutent la transcription audio, la génération musicale et le clonage de voix via ElevenLabs. Le Multi AI Chat soumet une même question à cinq modèles à la fois, pratique pour comparer leurs réponses sur un résumé ou un e-mail. Disponible sur le web, le mobile et l’ordinateur, l’application dépanne aussi quand votre assistant habituel est en panne.
L’offre parle d’abord aux rédacteurs indépendants, community managers et créateurs qui passent du texte au visuel sans usage intensif. Elle convient moins si vous générez images et vidéos en continu : selon l’éditeur, un million de crédits correspond par exemple à 161 images ou à 12 vidéos. Dans notre test de 1minAI, nous relevions aussi l’absence de mémoire entre les conversations et un retard dans l’arrivée des derniers modèles. Les échanges pouvant être conservés jusqu’à un an, la plateforme n’est pas faite pour des données clients sensibles.
Ce que 1minAI ne remplace pas face à ChatGPT ou Claude
Face à ChatGPT Plus ou Claude Pro, 1minAI l’emporte sur la variété et le prix, pas sur la profondeur. Les offres natives apportent mémoire, projets, recherche web ou agents capables d’agir à votre place, quand 1minAI reste un accès à des modèles. Pour choisir un assistant principal au quotidien, notre comparatif des meilleurs chatbots à intelligence artificielle vous aidera à trancher. 1minAI prend en revanche tout son sens en complément, ou pour essayer plusieurs IA avant de vous engager.
✅ Les points forts
- Paiement unique, sans abonnement à renouveler
- 1 000 000 de crédits par mois, plus 15 000 crédits par jour de visite
- Multi AI Chat pour comparer plusieurs modèles sur une même question
- Coût en crédits affiché avant chaque requête
- Applications web, mobile et ordinateur
❌ Les limites
- Les modèles les plus récents arrivent avec retard
- Aucune mémoire d’une conversation à l’autre
- Crédits vite consommés par l’image et la vidéo
- Inadapté aux données sensibles ou soumises au RGPD
Le code 1minAI Pro s’active dans les 30 jours suivant l’achat, et StackSocial le reprend contre un avoir dans ce délai s’il n’a pas servi.
À 22,31 €, 1minAI Pro coûte moins que quatre mois d’abonnement à la même formule. Le prix barré de 210 € affiché par StackSocial est un prix suggéré : c’est le tarif mensuel de 6,50 dollars qui donne la vraie mesure de la remise. Vous obtenez un million de crédits mensuels et des modèles de chat, d’image et d’audio réunis dans une même interface. La promesse « à vie » reste un pari sur la pérennité du service, mais la mise de départ est modeste.
Pour rédiger, résumer, illustrer ou comparer des réponses de temps en temps ou chaque semaine, l’offre tient la route. Si vous attendez un assistant qui se souvient de vos projets ou les modèles sortis la semaine passée, un abonnement natif vous servira mieux. Gardez aussi en tête que l’image et la vidéo vident vite le compteur. La version gratuite de 1minAI permet d’ailleurs de prendre en main l’interface avant de vous décider.
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