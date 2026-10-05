Lors de notre test, publié en mars, nous avions trouvé GPT-4o, Claude Sonnet 4 et 4.5, Gemini, Mistral ou Llama pour le texte, DALL-E 3, Stable Diffusion et Flux pour l’image. S’y ajoutent la transcription audio, la génération musicale et le clonage de voix via ElevenLabs. Le Multi AI Chat soumet une même question à cinq modèles à la fois, pratique pour comparer leurs réponses sur un résumé ou un e-mail. Disponible sur le web, le mobile et l’ordinateur, l’application dépanne aussi quand votre assistant habituel est en panne.

L’offre parle d’abord aux rédacteurs indépendants, community managers et créateurs qui passent du texte au visuel sans usage intensif. Elle convient moins si vous générez images et vidéos en continu : selon l’éditeur, un million de crédits correspond par exemple à 161 images ou à 12 vidéos. Dans notre test de 1minAI, nous relevions aussi l’absence de mémoire entre les conversations et un retard dans l’arrivée des derniers modèles. Les échanges pouvant être conservés jusqu’à un an, la plateforme n’est pas faite pour des données clients sensibles.