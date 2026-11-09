Le processeur MediaTek Helio G100-Ultra, gravé en 6 nm, et ses 4 Go de RAM suffisent pour naviguer sur les réseaux sociaux, lire des ebooks ou regarder des vidéos en streaming. L’écran 2,5K sert aussi bien une série en fin de journée qu’une prise de notes ou un document de bureautique légère. Le stockage de 128 Go s’étend jusqu’à 2 To par carte microSD, de quoi garder des films téléchargés ou une bibliothèque d’ebooks pour un trajet hors connexion.

Le profil type est celui d’un foyer qui veut une tablette partagée pour le canapé, ou d’un collégien qui cherche un grand écran pour ses cours et ses vidéos. Elle convient moins à qui garde de nombreuses applications ouvertes : nous l’avions noté à la rentrée, ses 4 Go de RAM limitent le multitâche intensif. Elle ne se connecte qu’en Wi-Fi, et sa charge plafonne à 18 W, en retrait face à d’autres modèles. Nous ne l’avons pas encore testée : ces repères viennent de sa fiche et de notre suivi de l’offre.