Avant même le Black Friday du 27 novembre, le Single Day d’AliExpress déroule ses codes promo jusqu’au 18 novembre. Avec le code CLU24, la Xiaomi Redmi Pad 2 en 4 + 128 Go passe à 182,25 € au lieu de 207,08 € : un grand écran pour les séries et la lecture, dont la mémoire freine les usages plus lourds.
Lancée à l’été 2025, la Redmi Pad 2 occupe l’entrée de gamme des tablettes Xiaomi, sous la Redmi Pad 2 Pro et la Xiaomi Pad 8. Cette version Wi-Fi associe un écran de 11 pouces en 2,5K à une batterie de 9 000 mAh, avec 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Pendant le Single Day, AliExpress la propose à 182,25 € au lieu de 207,08 € avec le code CLU24, qui retire 24 € dès 139 € d’achat.
L’offre vise ceux qui cherchent un grand écran pour le streaming, la lecture ou les devoirs, sans dépasser 200 €.
La Xiaomi Redmi Pad 2 en 4 + 128 Go s’affiche à 182,25 € au lieu de 207,08 € chez AliExpress, une fois le code CLU24 appliqué au panier.
Pourquoi choisir la Xiaomi Redmi Pad 2 ?
- Un écran 11 pouces en 2,5K : Ses 2 560 x 1 600 pixels affichent un texte net pour les ebooks, et les 90 Hz rendent le défilement des pages web plus fluide. C’est le cœur de l’offre à ce prix.
- Une batterie de 9 000 mAh : Elle est taillée pour tenir plusieurs jours d’usage courant sans recharge quotidienne, comme nous le relevions à la rentrée. Pratique pour une tablette qui reste sur la table du salon ou part en week-end.
- Quatre haut-parleurs Dolby Atmos : Le son réparti sur quatre haut-parleurs permet de regarder un épisode sans sortir un casque. Le châssis en aluminium apporte en plus une tenue en main soignée.
Séries, lecture et devoirs : ce qu’elle fait bien, et ce qu’elle fait moins bien
Le processeur MediaTek Helio G100-Ultra, gravé en 6 nm, et ses 4 Go de RAM suffisent pour naviguer sur les réseaux sociaux, lire des ebooks ou regarder des vidéos en streaming. L’écran 2,5K sert aussi bien une série en fin de journée qu’une prise de notes ou un document de bureautique légère. Le stockage de 128 Go s’étend jusqu’à 2 To par carte microSD, de quoi garder des films téléchargés ou une bibliothèque d’ebooks pour un trajet hors connexion.
Le profil type est celui d’un foyer qui veut une tablette partagée pour le canapé, ou d’un collégien qui cherche un grand écran pour ses cours et ses vidéos. Elle convient moins à qui garde de nombreuses applications ouvertes : nous l’avions noté à la rentrée, ses 4 Go de RAM limitent le multitâche intensif. Elle ne se connecte qu’en Wi-Fi, et sa charge plafonne à 18 W, en retrait face à d’autres modèles. Nous ne l’avons pas encore testée : ces repères viennent de sa fiche et de notre suivi de l’offre.
Face à la Xiaomi Pad 8 et à la Galaxy Tab S10 Lite, un autre budget
Dans notre comparatif des meilleures tablettes, la Xiaomi Pad 8 tient le rôle de meilleur rapport qualité/prix à partir d’environ 365 €, le double de cette offre. La Galaxy Tab S10 Lite, notée 8/10 dans notre test, ajoute un stylet S Pen et 6 Go de RAM, mais démarrait à 338 €. La Redmi Pad 2 en 9,7 pouces, lancée à 229,90 €, mise de son côté sur une dalle à 120 Hz. La version 11 pouces ne lutte pas sur la puissance : elle se défend sur la taille d’écran et l’autonomie, au prix le plus bas des quatre.
✅ Les points forts
- Écran 11 pouces 2,5K à 90 Hz
- Batterie de 9 000 mAh pour plusieurs jours d’usage courant
- Quatre haut-parleurs Dolby Atmos et châssis en aluminium
- Stockage extensible jusqu’à 2 To par microSD
- Sous les 200 € avec le code CLU24
❌ Les limites
- 4 Go de RAM, justes pour le multitâche intensif
- Charge limitée à 18 W
- Wi-Fi uniquement, aucune connexion mobile
- Moins de 9 € sous son prix relevé chez Amazon fin août
Le Single Day d’AliExpress court jusqu’au 18 novembre, et c’est avec le code CLU24 que la Redmi Pad 2 descend à 182,25 € au lieu de 207,08 €.
À 182,25 €, la Redmi Pad 2 offre un écran 11 pouces en 2,5K et une grosse batterie pour moitié moins cher que la Xiaomi Pad 8 de notre comparatif. La remise reste mesurée : fin août, Amazon la proposait déjà à 191 €, et l’écart avec ce tarif tient à moins de 9 €. Pour une tablette de salon dédiée aux séries, à la lecture et aux devoirs, l’équation reste cohérente.
Si vous comptez travailler dessus, passez votre chemin : les 4 Go de RAM et la charge à 18 W se feront vite sentir. Ceux qui veulent un stylet inclus regarderont plutôt la Galaxy Tab S10 Lite, plus chère. Pour un usage familial centré sur la vidéo et la lecture, la Redmi Pad 2 coche l’essentiel sur le papier, et le Black Friday du 27 novembre dira si d’autres tablettes Android descendent aussi bas.
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