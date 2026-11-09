Sorti en 2025, le Samsung Galaxy S25 FE a encore de sérieux atouts à faire valoir. Et en ce moment, son prix en est un, puisqu’AliExpress propose sa version de 256 Go à 397,65 € durant le 11.11. Pour obtenir ce prix final attractif, il y a une petite astuce à connaître.
Le 11.11 bat son plein cette semaine chez AliExpress, et si vous cherchez à vous équiper d’un smartphone Samsung récent, c’est peut-être le bon moment. Affiché à 457,65 € avant remise, le Galaxy S25 FE revient à 397,65 € chez AliExpress après application du code CLU60. Ce dernier permet de bénéficier de 60 € de réduction dès 349 € d’achat d’articles éligibles. Cette offre concerne la version noire du terminal, dotée de 8 Go de RAM et de 256 Go d’espace de stockage. C’est un appareil intéressant pour les personnes en quête d’un smartphone polyvalent pour les photos, les vidéos, les jeux et les autres usages quotidiens.
Le Samsung Galaxy S25 FE de 256 Go passe de 457,65 € à 397,65 € sur AliExpress en utilisant le code promo CLU60.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S25 FE ?
- Pour son écran confortable : la dalle AMOLED de 6,7 pouces monte jusqu’à 120 Hz, pour des défilements plus fluides et une meilleure réactivité dans les jeux compatibles.
- Pour sa polyvalence photo : son capteur principal de 50 mégapixels s’accompagne d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif avec zoom optique 3x.
- Pour son suivi logiciel : Samsung prévoit sept générations de mises à jour Android et sept ans de correctifs de sécurité à compter du lancement du smartphone en 2025.
Un smartphone Samsung qui voit grand
Le Samsung Galaxy S25 FE est équipé d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, dont le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz. De quoi lire, regarder des vidéos ou jouer sur une belle surface d’affichage. Le processeur Exynos 2400 et les 8 Go de RAM permettent quant à eux de naviguer, de communiquer et de passer d’une application à l’autre sans difficulté. Et avec 256 Go d’espace de stockage, vous pouvez installer de nombreuses applications et conserver des milliers de photos.
La batterie de 4 900 mAh a tenu environ un jour et demi en usage courant lors de nos essais. Le smartphone accepte une recharge filaire jusqu’à 45 W. Notre test du Samsung Galaxy S25 FE lui a attribué la note de 8 sur 10.
Des performances plus modeste que les autres S25
Il faut tout de même souligner que, même si le Samsung Galaxy S25 FE conserve des atouts de la gamme Galaxy S25, notamment son téléobjectif, sa certification IP68 et ses fonctions Galaxy AI, il embarque un processeur moins puissant que les autres terminaux. En effet, l’Exynos 2400 n’est pas aussi performant que le Snapdragon 8 Elite qui équipe les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. L’écart se fait notamment sentir dans les jeux les plus exigeants.
✅ Les points forts
- Écran AMOLED de 6,7 pouces jusqu’à 120 Hz.
- Téléobjectif avec zoom optique 3x.
- Stockage de 256 Go.
❌ Les limites
- Performances en retrait face aux S25 et S25+.
- Adaptateur secteur vendu séparément.
Saisissez le code promo CLU60 dans votre panier pour obtenir le Galaxy S25 FE de 256 Go à 397,65 €, livraison comprise, chez AliExpress.
Si vous n’avez pas besoin d’un smartphone surpuissant, le Samsung Galaxy S25 FE a de quoi vous accompagner au quotidien, de la messagerie aux jeux occasionnels. Son grand écran et son suivi logiciel sur sept ans jouent aussi en sa faveur.
Par contre, si vous aimez les petits smartphones ou si vous jouez beaucoup à des jeux gourmands, ce n’est clairement pas le mobile idéal pour vous. Et n’oubliez pas que le chargeur n’est pas fourni.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- CyberGhost VPN à à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82%)
- ExpressVPN à 2,49 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday (-80%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,89 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 39 €
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.