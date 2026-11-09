Le Samsung Galaxy S25 FE est équipé d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, dont le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz. De quoi lire, regarder des vidéos ou jouer sur une belle surface d’affichage. Le processeur Exynos 2400 et les 8 Go de RAM permettent quant à eux de naviguer, de communiquer et de passer d’une application à l’autre sans difficulté. Et avec 256 Go d’espace de stockage, vous pouvez installer de nombreuses applications et conserver des milliers de photos.

La batterie de 4 900 mAh a tenu environ un jour et demi en usage courant lors de nos essais. Le smartphone accepte une recharge filaire jusqu’à 45 W. Notre test du Samsung Galaxy S25 FE lui a attribué la note de 8 sur 10.