Le Galaxy A16 5G se prête aux usages simples : messagerie, réseaux sociaux, navigation et vidéos. Sa batterie de 5 000 mAh a tenu 11 h 29 au test d’autonomie PCMark, de quoi passer une journée sans chercher de prise. En photo, le capteur principal de 50 Mpx livre des clichés détaillés en plein jour, et la caméra selfie de 13 Mpx nous a surpris par son piqué. La recharge plafonne en revanche à 25 W, soit environ 1 h 30 pour un plein, et aucun chargeur n’est fourni.

Ce modèle convient à un premier smartphone, à un téléphone de secours ou à qui veut un Samsung sans fioritures. Comme le relève notre test du Samsung Galaxy A16 5G, l’Exynos 1330 et ses 4 Go de mémoire vive entraînent des ralentissements, et les applications se rechargent souvent quand on passe de l’une à l’autre. Genshin Impact peine, même au minimum. Sans stabilisation optique, les photos de nuit et les vidéos restent médiocres, et l’ultra grand-angle de 5 Mpx fait de la figuration.