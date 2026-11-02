Plus d’un an après l’arrivée du Galaxy A17, le Galaxy A16 5G garde l’argument qui l’avait distingué dans notre test : six ans de mises à jour majeures d’Android promises par Samsung. Il passe à 138 € chez Cdiscount avec un code promo, à condition d’accepter des performances très modestes.
Lancé à 249 €, le Samsung Galaxy A16 5G occupe le bas de la gamme Galaxy A avec un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, 128 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh. Avec le code 10DES99, Cdiscount affiche ce modèle Bleu nuit à 138 € au lieu de 148 €, une remise réservée aux paniers d’au moins 99 €, que le smartphone atteint à lui seul. Il s’agit d’une version internationale.
L’offre vise ceux qui veulent un smartphone 5G simple et suivi longtemps. Les joueurs et les adeptes du multitâche ont intérêt à regarder ailleurs.
Le Samsung Galaxy A16 5G 128 Go est à 138 € au lieu de 148 € chez Cdiscount avec le code 10DES99, valable dès 99 € d’achat.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A16 5G ?
- Un suivi logiciel au long cours : Samsung promet six ans de mises à jour majeures d’Android, un record à ce niveau de prix lors de notre test.
- Un écran bien calibré : La dalle Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces affiche 90 Hz et avoisine 1 000 nits. Notre test a relevé une colorimétrie excellente, agréable pour les vidéos.
- Un format pratique au quotidien : Le stockage de 128 Go s’étend par carte microSD, la prise jack 3,5 mm et le NFC sont présents, et la certification IP54 protège des éclaboussures.
Messages, vidéos et photos de jour : ce qu’on peut lui demander
Le Galaxy A16 5G se prête aux usages simples : messagerie, réseaux sociaux, navigation et vidéos. Sa batterie de 5 000 mAh a tenu 11 h 29 au test d’autonomie PCMark, de quoi passer une journée sans chercher de prise. En photo, le capteur principal de 50 Mpx livre des clichés détaillés en plein jour, et la caméra selfie de 13 Mpx nous a surpris par son piqué. La recharge plafonne en revanche à 25 W, soit environ 1 h 30 pour un plein, et aucun chargeur n’est fourni.
Ce modèle convient à un premier smartphone, à un téléphone de secours ou à qui veut un Samsung sans fioritures. Comme le relève notre test du Samsung Galaxy A16 5G, l’Exynos 1330 et ses 4 Go de mémoire vive entraînent des ralentissements, et les applications se rechargent souvent quand on passe de l’une à l’autre. Genshin Impact peine, même au minimum. Sans stabilisation optique, les photos de nuit et les vidéos restent médiocres, et l’ultra grand-angle de 5 Mpx fait de la figuration.
Face au Galaxy A17 et aux autres smartphones à moins de 300 €
Son successeur, le Galaxy A17 5G lancé à 229 €, reprend le même Exynos 1330 et 4 Go de mémoire vive, mais ajoute une stabilisation optique sur le capteur principal et un verre Gorilla Glass Victus sur l’écran. Le A16 n’a pas cette protection : sa dalle n’est couverte que d’une fine couche de plastique Dans notre comparatif des meilleurs smartphones à moins de 300 €, il tient le rôle du choix durable, quand le Xiaomi Redmi Note 14 mise sur l’autonomie et le POCO X7 sur la puissance en jeu. Le A16 se distingue par la durée de son suivi, pas par sa vitesse.
✅ Les points forts
- Six ans de mises à jour majeures d’Android promises
- Écran AMOLED de 6,7 pouces lumineux et bien calibré
- Stockage extensible par microSD et prise jack conservée
- Selfies nets et photos correctes de jour au grand-angle
- Une journée d’autonomie, 11 h 29 sous PCMark
❌ Les limites
- Performances très modestes avec 4 Go de mémoire vive
- Pas de stabilisation optique : photos de nuit et vidéo décevantes
- Pas de Galaxy AI, Wi-Fi 5 seulement
- Remise de 10 € par code, chargeur non fourni
Le code 10DES99 ramène le Galaxy A16 5G Bleu nuit à 138 € chez Cdiscount : vérifiez qu’il s’applique bien au panier avant de valider.
À 138 €, le Samsung Galaxy A16 5G coûte 111 € de moins que son prix de lancement, pour un smartphone que nous avions noté 7/10. Son intérêt tient à un écran agréable, une journée d’autonomie et six ans de mises à jour promis. La remise du jour reste modeste, 10 € obtenus par code, et la mention de version internationale justifie un coup d’œil aux conditions de vente.
Si vous cherchez un téléphone pour appeler, échanger des messages et regarder des vidéos pendant plusieurs années, l’équation tient. Si vous jouez, gardez de nombreuses applications ouvertes ou tenez à la photo de soirée, la mémoire vive et l’absence de stabilisation vous rattraperont vite. Mieux vaut alors viser un modèle plus puissant, quitte à dépasser ce budget. Le Galaxy A16 5G reste un téléphone pensé pour durer, pas pour aller vite.
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