Le Black Friday n'a officiellement lieu que le 27 novembre, mais Boulanger affiche déjà son opération sur son site, avec en prime le paiement en trois fois sans frais dès 100 € d'achat, sous conditions. Comme l'an dernier, l'enseigne démarre en avance, et les premières offres ne sont pas forcément les moins intéressantes.

Notre sélection couvre les smartphones, les téléviseurs, les écrans et les PC, l'audio et l'électroménager. Les remises vont de -11 % sur un iPhone 15 reconditionné à -50 % sur deux produits JBL. Deux références sont vendues par des vendeurs partenaires de la marketplace Boulanger, et non par l'enseigne elle-même : nous le précisons dans la liste.