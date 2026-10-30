Acheter maintenant ou attendre le 27 novembre : chez Boulanger, la question se pose déjà, car certaines offres du Black Friday anticipé s’arrêtent le 12 novembre. Nous avons passé les 20 baisses au crible pour repérer les vraies affaires, et celles qui le sont moins.
Le Black Friday n'a officiellement lieu que le 27 novembre, mais Boulanger affiche déjà son opération sur son site, avec en prime le paiement en trois fois sans frais dès 100 € d'achat, sous conditions. Comme l'an dernier, l'enseigne démarre en avance, et les premières offres ne sont pas forcément les moins intéressantes.
Notre sélection couvre les smartphones, les téléviseurs, les écrans et les PC, l'audio et l'électroménager. Les remises vont de -11 % sur un iPhone 15 reconditionné à -50 % sur deux produits JBL. Deux références sont vendues par des vendeurs partenaires de la marketplace Boulanger, et non par l'enseigne elle-même : nous le précisons dans la liste.
Black Friday Boulanger : les 20 offres de notre sélection
- Smartphone Samsung Galaxy S25 FE 5G 128 Go à 499 € au lieu de 749 €
- TV Mini LED TCL 65 pouces (2026) 144 Hz à 899 € au lieu de 1 199 €
- TV Samsung 50 pouces 4K (2026) à 449 € au lieu de 529 €
- Enceinte portable JBL Charge 5 à 99,99 € au lieu de 199,99 €
- iPhone 15 128 Go (très bon état) à 499,99 € au lieu de 559,99 €
- PC portable Acer Swift Air 14" (Intel Core 5 320, 8 Go, SSD 512 Go) à 599,99 € au lieu de 899,99 €
- Pack Samsung Galaxy Tab S10 FE+ + étui clavier et souris à 669 € au lieu de 869 €
- Écran PC gamer Asus 27" Full HD 240 Hz à 159,99 € au lieu de 199,99 €
- Pack Xiaomi 17T Pro 512 Go avec Redmi Buds 8, Smart Band 11 Active et coque à 749,99 € au lieu de 1 089,99 €
- Montre Samsung Galaxy Watch7 40 mm à 199,99 € au lieu de 279,99 €
- PC gamer AurumPC (Ryzen 7 5700X, Radeon RX 9060 XT 16 Go, 32 Go de RAM) à 1 599 € au lieu de 2 199 €
- PC portable Samsung Galaxy Book 6 14 pouces (Intel Core 5 315, 8 Go, SSD 256 Go) à 599,99 € au lieu de 899,99 €
- Écran PC gamer Asus ROG 27" OLED QHD 280 Hz à 469 € au lieu de 599,99 €
- Écran PC gamer incurvé Skillkorp M49 Access 49" 120 Hz à 449,99 € au lieu de 549,99 €
- Caméra Ezviz HB8 Lite avec panneau solaire 5 W à 79,99 € au lieu de 99,99 €
- Imprimante 3D Flashforge AD5X 4 couleurs à 349 € au lieu de 499 €, vendue par Wonderful Place sur la marketplace
- Robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot X12 Pro Omni à 599 € au lieu de 749 €
- Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone à 249 € au lieu de 399 €
- Friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Dual XXL 11 L à 129,99 € au lieu de 199,99 €
- Écouteurs JBL Tune 245 NC à 49,99 € au lieu de 99,99 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 2,75 €/mois pendant 2 ans (-40 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Les 6 offres qui sortent du lot…
Toutes ces baisses ne pèsent pas le même poids. Nous avons isolé six offres qui répondent à des besoins précis, à commencer par le Galaxy S25 FE, auquel notre test du Galaxy S25 FE avait attribué la note de 8/10. Pour chacune, nous précisons à qui elle s'adresse et ce qui peut la rendre moins pertinente.
- Samsung Galaxy S25 FE : son écran de 6,7 pouces à 120 Hz, sa certification IP68 et ses 7 ans de mises à jour logicielles en font un smartphone fait pour durer. Son Exynos 2400 chauffe lors de longues sessions de jeu, et la recharge reste lente : il nous avait fallu 95 minutes pour le remplir.
- TCL 65C79L : dalle Mini LED de 65 pouces à 144 Hz natifs, quatre ports HDMI 2.1 et son Bang & Olufsen de 60 W, de quoi brancher une console et un PC sans jongler. La remise de 300 € rend ce grand format accessible, mais prévoyez un meuble assez large pour son pied central.
- JBL Charge 5 : c'est l'une des deux plus fortes remises de la sélection, à -50 %. Étanche, annoncée pour 20 heures d'autonomie, elle peut aussi recharger un smartphone grâce à sa batterie. Elle fonctionne uniquement en Bluetooth.
- iPhone 15 reconditionné : pour passer sur iOS sans payer le prix du neuf, Boulanger le propose en très bon état avec batterie neuve, vendu et expédié par l'enseigne. Sa remise est la plus faible de la sélection, à -11 %, et le Galaxy S25 FE neuf coûte 99 centimes de moins : comparez les deux avant de choisir.
- Asus ROG XG27AQWMG : dalle OLED QHD de 27 pouces à 280 Hz, avec un temps de réponse annoncé de 0,03 ms, pour les joueurs qui veulent des noirs profonds et une image très réactive. Comme toute dalle OLED, elle demande un peu de vigilance face aux éléments fixes affichés pendant des heures.
- Dyson V8 Cyclone : à -37 %, cet aspirateur balai annonce une heure d'autonomie pour 2,6 kg et se recharge sur son support mural. Comptez 4 heures pour une charge complète, et sachez qu'il n'a pas de brosse motorisée dédiée aux poils d'animaux.
Ce que valent vraiment ces remises de Black Friday anticipé
Les pourcentages de cette sélection sont calculés à partir des prix barrés affichés par Boulanger le 30 octobre. Ils ne disent rien des prix pratiqués ailleurs ni de leur évolution d'ici au 27 novembre : sur les achats les plus importants, un coup d'œil chez la concurrence reste utile avant de valider votre panier.
Le vrai duel de cette sélection se joue sur les smartphones. Sous la barre des 500 €, le Galaxy S25 FE neuf et l'iPhone 15 reconditionné visent le même budget, tandis que le pack Xiaomi 17T Pro mise sur les accessoires inclus. Pour situer ces modèles face au reste du marché, notre comparatif des meilleurs smartphones fait le point sur les références à suivre cette année.
Vos questions sur le Black Friday Boulanger
Quand a lieu le Black Friday 2026 ?
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre 2026. Boulanger a lancé son opération dès la fin octobre, sans attendre cette date.
Faut-il acheter maintenant ou attendre le 27 novembre ?
Aucun marchand ne garantit que ses prix baisseront davantage d'ici là. Certaines offres de cette sélection affichent d'ailleurs une fin au 12 novembre, comme celles de la Galaxy Tab S10 FE+ et de la Galaxy Watch7.
Quelle différence entre un produit vendu par Boulanger et un vendeur de la marketplace ?
Sur la marketplace, le produit est vendu et expédié par un vendeur tiers, indiqué sur la fiche : c'est le cas du PC gamer AurumPC et de l'imprimante 3D Flashforge de cette sélection. Les conditions de livraison et de retour peuvent alors différer de celles de Boulanger.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2065 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.