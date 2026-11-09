La Xiaomi TV S Mini LED 55 voit son prix passer sous la barre des 400 € sur AliExpress dans le cadre du 11.11. Pour atteindre ce tarif, il faut saisir un code promo Clubic au moment du paiement.
Un téléviseur Mini LED 4K Xiaomi de 55 pouces pour 398,29 € au lieu de 478,29 €, c’est possible sur AliExpress à l’occasion du 11.11. Pour obtenir ce prix, il ne faut pas oublier d’activer le code promo CLU80, qui permet de bénéficier d’une remise de 80 € dès 469 € d’achat. Ce modèle 2025 est adapté à la plupart des usages, y compris le gaming. Il est vendu directement par la marque, avec une livraison gratuite depuis la Pologne.
La Xiaomi TV S Mini LED 55 est à 398,29 € sur AliExpress grâce au code promo CLU80, contre 478,29 € sans le code.
Pourquoi choisir la Xiaomi TV S Mini LED 55 ?
- Pour son rétroéclairage MiniLED, dont les 308 zones permettent d’ajuster la luminosité sur différentes parties de l’image.
- Pour sa dalle 144 Hz, qui permet de profiter des jeux jusqu’à 120 Hz sur PS5 et Xbox Series, selon le titre.
- Pour Google TV, qui donne accès à un large catalogue d’applications de services de streaming.
Un écran adapté aux soirées cinéma comme aux jeux
Si vous aimez profiter de films ou de séries sur un grand écran, la Xiaomi TV S Mini LED 55 est adaptée à vos besoins avec sa définition 4K et son pic de luminosité annoncé à 1 200 nits. Le Dolby Vision IQ est également au rendez-vous pour adapter l’image des contenus compatibles à la lumière ambiante.
Pour les joueurs, deux des trois entrées HDMI acceptent la 4K à 144 Hz avec une source compatible, comme un PC. Le VRR permet de limiter les déchirures d’image. Quant au Chromecast et à AirPlay 2, ils permettent de diffuser des contenus depuis un appareil compatible.
Un bon rétroéclairage, avec les limites du Mini LED
Le rétroéclairage par zones du MiniLED offre davantage de contrôle qu’un éclairage uniforme. Un écran OLED reste plus précis, puisqu’il pilote chaque pixel individuellement. Côté audio, le système stéréo de 25 W peut s’avérer un peu limité pour une immersion cinéma. Vous pouvez donc envisager de compléter la TV avec une barre de son.
✅ Les points forts
- Rétroéclairage MiniLED à 308 zones.
- Dalle 4K à 144 Hz et VRR.
- Google TV, Chromecast et AirPlay 2.
❌ Les limites
- Rétroéclairage moins précis que l’OLED.
- Audio intégré limité à un système stéréo de 25 W.
Avec le code promo CLU80, le prix de la Xiaomi TV S Mini LED 55 descend à 398,29 €, livraison comprise. N’oubliez pas d’activer le code !
Pour équiper un salon, une gaming room ou encore une chambre spacieuse, la Xiaomi TV S Mini LED 55 se présente comme un bon choix, en particulier si vous disposez d’un petit budget.
Néanmoins, les cinéphiles qui tiennent à des noirs profonds dans une pièce sombre pourront préférer l’OLED, quitte à y mettre le prix. Par ailleurs, vérifiez la taille de votre meuble avant de commander, car le téléviseur mesure 122,6 cm de large.
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