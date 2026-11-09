Si vous aimez profiter de films ou de séries sur un grand écran, la Xiaomi TV S Mini LED 55 est adaptée à vos besoins avec sa définition 4K et son pic de luminosité annoncé à 1 200 nits. Le Dolby Vision IQ est également au rendez-vous pour adapter l’image des contenus compatibles à la lumière ambiante.

Pour les joueurs, deux des trois entrées HDMI acceptent la 4K à 144 Hz avec une source compatible, comme un PC. Le VRR permet de limiter les déchirures d’image. Quant au Chromecast et à AirPlay 2, ils permettent de diffuser des contenus depuis un appareil compatible.