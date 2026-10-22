Sortie à l’été 2025 à 479,99 € dans son pack standard, la DJI Osmo 360 est la première caméra 360° de la marque, pensée pour concurrencer Insta360. AliExpress la propose aujourd’hui à 313,14 €, contre 366,12 € pour son prix le plus bas des 30 derniers jours avant cette réduction, soit 52,98 € d’écart (-14 %). La fiche du vendeur mérite une lecture attentive : vérifiez ce qui accompagne la caméra dans le colis avant de valider.

L’offre s’adresse surtout à ceux qui veulent filmer une sortie à vélo, un voyage ou une session de glisse sans se soucier du cadrage au moment de tourner, puis choisir l’angle au montage.