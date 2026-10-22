Depuis l’arrivée en France de l’Osmo 360 II, vendue 589 €, la première caméra 360° de DJI devient la porte d’entrée raisonnable pour filmer en 8K. AliExpress affiche la DJI Osmo 360 à 313,14 €, sous son prix le plus bas des 30 derniers jours, pour un modèle que notre comparatif classe meilleur rapport qualité-prix, avec une limite à connaître : ses objectifs ne se remplacent pas.
Sortie à l’été 2025 à 479,99 € dans son pack standard, la DJI Osmo 360 est la première caméra 360° de la marque, pensée pour concurrencer Insta360. AliExpress la propose aujourd’hui à 313,14 €, contre 366,12 € pour son prix le plus bas des 30 derniers jours avant cette réduction, soit 52,98 € d’écart (-14 %). La fiche du vendeur mérite une lecture attentive : vérifiez ce qui accompagne la caméra dans le colis avant de valider.
L’offre s’adresse surtout à ceux qui veulent filmer une sortie à vélo, un voyage ou une session de glisse sans se soucier du cadrage au moment de tourner, puis choisir l’angle au montage.
La DJI Osmo 360, caméra 360° 8K à double capteur carré, passe à 313,14 € au lieu de 366,12 € sur AliExpress.
Pourquoi choisir la DJI Osmo 360 ?
- De la 8K à 360° : La caméra filme jusqu’en 8K à 50 images par seconde sur 360°, ce qui laisse de la marge pour recadrer après coup. Les photos panoramiques montent jusqu’à 120 mégapixels.
- 105 Go déjà embarqués : Ses 128 Go de stockage interne, dont 105 Go utilisables, permettent de partir filmer sans carte microSD.
- Une action cam en prime : Le mode mono-objectif filme en 4K à 120 images par seconde avec un champ de 170°. La même caméra sert donc aussi de grand-angle classique, ralentis compris.
Vélo, voyage, vlog : ce que la 360° change au tournage
Sur un parcours VTT ou une descente à ski, la stabilisation HorizonSteady 360° garde l’horizon droit, que notre guide d’achat juge efficace sur terrain accidenté. L’étanchéité IP68 jusqu’à 10 mètres, sans caisson, couvre la pluie, la baignade ou une sortie en kayak. Pour le vlog, la caméra accepte jusqu’à deux micros DJI Mic, utiles pour capter une voix loin de l’appareil, et son écran tactile de 2 pouces simplifie les réglages caméra en main.
Le profil idéal est celui d’un sportif ou d’un voyageur qui filme beaucoup et préfère décider du cadrage au montage, ou d’un créateur déjà équipé en micros DJI. L’enregistrement en D-Log M 10 bits intéressera aussi ceux qui étalonnent leurs images. En revanche, si vous filmez surtout en intérieur ou à la tombée de la nuit, l’Insta360 X5 garde une avance nette en basse lumière. Comptez enfin environ 100 minutes d’enregistrement en 8K à 30 images par seconde.
Osmo 360 II, Insta360 X5 : où se situe cette première génération
Le principal défaut de l’Osmo 360 tient à ses objectifs fixes : une lentille rayée pose un vrai problème, là où l’Osmo 360 II, vendue 589 € en pack Standard, adopte des lentilles remplaçables et monte à la 8K à 60 images par seconde. Face à l’Insta360 X5, choix de la rédaction dans notre comparatif des meilleures caméras 360, la DJI se défend avec son stockage intégré et sa fiche technique, mais son application et son écosystème logiciel restent en retrait. Elle y décroche la place du meilleur rapport qualité-prix, un statut que ce tarif renforce encore.
✅ Les points forts
- Vidéo 8K à 360° et photos jusqu’à 120 mégapixels
- 105 Go de stockage interne utilisables
- Étanche IP68 jusqu’à 10 mètres sans caisson
- Mode 4K à 120 images par seconde sur un seul objectif
- Compatible avec deux micros DJI Mic
❌ Les limites
- Objectifs non remplaçables en cas de rayure
- Basse lumière en retrait face à l’Insta360 X5
- Pas de photo 360° en RAW
- Autonomie d’environ 100 minutes en 8K à 30 i/s
Avant de commander la DJI Osmo 360 à 313,14 € chez AliExpress, vérifiez le contenu du pack et les délais de livraison annoncés.
À 313,14 €, la DJI Osmo 360 coûte près de 276 € de moins que l’Osmo 360 II dans son pack Standard, pour une fiche technique qui reste solide : 8K à 360°, double capteur carré, stockage intégré et étanchéité à 10 mètres. Les apports de la seconde génération, lentilles remplaçables et 8K à 60 images par seconde, comptent surtout pour les tournages exigeants ou les usages qui exposent les optiques. Pour les vacances, le sport ou le vlog, cette première génération couvre déjà l’essentiel.
Elle convient moins à ceux qui tournent souvent dans la pénombre, où l’Insta360 X5 fait mieux, ou à ceux qui malmènent leur matériel et préféreront des lentilles faciles à changer. L’achat sur AliExpress demande aussi de lire la fiche avec attention, notamment le contenu du pack et la livraison. Si ces points vous conviennent, la DJI Osmo 360 reste une base sérieuse pour apprendre à filmer en 360° et à recadrer vos plans au montage.
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