Avec l’arrivée des Ryzen 9000X3D, la génération précédente de processeurs à 3D V-Cache reste une piste sérieuse pour un PC de jeu qui veut garder du budget pour sa carte graphique. AliExpress affiche le Ryzen 7 7800X3D à 269,42 €, 13 % sous son plus bas prix des 30 derniers jours, sans ventirad fourni et en retrait hors du jeu, comme l’avait montré notre test.
Testé chez nous en avril 2023, le Ryzen 7 7800X3D est le processeur Zen 4 qu’AMD destine d’abord au jeu : 8 cœurs, 16 threads et 96 Mo de cache L3, dont 64 Mo empilés grâce à la 3D V-Cache. AliExpress l’affiche à 269,42 €, soit 13 % de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours, fixé à 310 €.
Ce n’est pas pour autant son prix plancher : pendant les French Days, mi-septembre, il était descendu à 236,64 € avec un code promo. L’offre vise surtout les joueurs qui montent ou font évoluer une configuration AM5 et préfèrent réserver l’essentiel de leur budget à la carte graphique.
Le Ryzen 7 7800X3D est proposé à 269,42 € chez AliExpress, contre 310 € pour son prix le plus bas relevé sur les 30 derniers jours.
Pourquoi choisir le Ryzen 7 7800X3D ?
- Un cache taillé pour le jeu : La 3D V-Cache porte le cache L3 à 96 Mo, et c’est en jeu que son apport se mesure. Dans notre test, il prenait la première place sur Cyberpunk 2077 en Full HD.
- Une consommation contenue : Malgré un TDP de 120 W, il n’a pas dépassé 84,62 W en charge lors de nos mesures, pour une température maximale de 82,4 °C. Un point appréciable si votre alimentation a peu de marge.
- Une plateforme récente : La DDR5 et le PCIe 5.0 sont pris en charge par le socket AM5. Ses deux unités graphiques RDNA2 permettent aussi d’afficher une image en attendant la carte graphique, sans prétendre la remplacer.
Un processeur pensé pour le jeu, moins pour la création
En jeu, l’avantage tient à la 3D V-Cache plus qu’à la fréquence : 4,2 GHz de base et 5 GHz en pointe, soit moins que le Ryzen 7 7700X. Dans notre test du Ryzen 7 7800X3D, il passait pourtant devant ce dernier dans la plupart des jeux, et devançait même son grand frère, le Ryzen 9 7950X3D, sur F1 22 comme sur Forza Horizon 5. Nous lui avions attribué la note de 8/10, en soulignant aussi son efficacité énergétique.
Le profil idéal est celui d’un joueur qui monte un PC AM5 et veut placer le gros du budget dans la carte graphique. Pour le montage vidéo, le rendu 3D ou la compression de fichiers, il reste en retrait face au Ryzen 7 7700X dans nos mesures sous Cinebench, Blender, Handbrake et WinRAR. Son coefficient bloqué limite par ailleurs l’overclocking. Si la création compte autant que le jeu, un modèle à 16 cœurs comme le Ryzen 9 9950X3D2 répond mieux à ce double usage, selon notre guide de la rentrée.
Face au Ryzen 7 9800X3D, une affaire de budget
Son successeur, le Ryzen 7 9800X3D, figure en tête de notre comparatif des meilleurs processeurs, où il apparaît à partir de 395 € au moment de notre relevé. Ce même comparatif le juge meilleur que le 7800X3D en production, mais plus cher et plus gourmand en énergie. À 269,42 €, l’écart dépasse 120 €, une somme que notre guide de la rentrée conseille de reporter sur la carte graphique dans une configuration équilibrée. Reste à compter une carte mère AM5 et de la DDR5, deux postes qui alourdissent la facture face à une plateforme plus ancienne.
✅ Les points forts
- Premier de notre test sur Cyberpunk 2077 en Full HD
- 96 Mo de cache L3 grâce à la 3D V-Cache
- 84,62 W au maximum mesurés, pour un TDP de 120 W
- DDR5 et PCIe 5.0 pris en charge
- 40,58 € sous son plus bas prix des 30 derniers jours
❌ Les limites
- En retrait face au Ryzen 7 7700X en création
- Aucun ventirad fourni, à acheter en plus
- Overclocking contraint par un coefficient bloqué
- Déjà vu à 236,64 € avec un code en septembre
Avant de valider, vérifiez sur la fiche AliExpress que le Ryzen 7 7800X3D est toujours à 269,42 € et prenez connaissance des conditions du vendeur.
À 269,42 €, le Ryzen 7 7800X3D reste une pièce de choix pour un PC de jeu sur AM5. Ses résultats en jeu, salués dans notre test, en font la porte d’entrée de la 3D V-Cache que retient notre guide de la rentrée. La remise de 13 % est réelle au regard des 30 derniers jours, sans constituer un record, puisque le prix était tombé plus bas en septembre.
L’offre s’adresse avant tout aux joueurs qui disposent déjà d’une carte mère AM5 ou s’apprêtent à en acheter une, et qui prévoient un refroidissement à part. Les créateurs qui encodent ou font du rendu chaque semaine auront intérêt à regarder une puce dotée de plus de cœurs. Sur AliExpress, prenez aussi le temps de lire la garantie et le délai de livraison indiqués par le vendeur avant de commander.
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