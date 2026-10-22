En jeu, l’avantage tient à la 3D V-Cache plus qu’à la fréquence : 4,2 GHz de base et 5 GHz en pointe, soit moins que le Ryzen 7 7700X. Dans notre test du Ryzen 7 7800X3D, il passait pourtant devant ce dernier dans la plupart des jeux, et devançait même son grand frère, le Ryzen 9 7950X3D, sur F1 22 comme sur Forza Horizon 5. Nous lui avions attribué la note de 8/10, en soulignant aussi son efficacité énergétique.

Le profil idéal est celui d’un joueur qui monte un PC AM5 et veut placer le gros du budget dans la carte graphique. Pour le montage vidéo, le rendu 3D ou la compression de fichiers, il reste en retrait face au Ryzen 7 7700X dans nos mesures sous Cinebench, Blender, Handbrake et WinRAR. Son coefficient bloqué limite par ailleurs l’overclocking. Si la création compte autant que le jeu, un modèle à 16 cœurs comme le Ryzen 9 9950X3D2 répond mieux à ce double usage, selon notre guide de la rentrée.