Au bureau, les six cœurs du Ryzen 5 et la mémoire LPDDR5 suffisent à la bureautique soutenue, aux visioconférences et à une navigation chargée. La gestion de trois écrans 4K en fait une base crédible pour un poste de télétravail étendu, qui disparaît derrière un moniteur grâce au kit VESA fourni. Au salon, il lit les flux vidéo en 4K et se range sans peine près d’un téléviseur. Sa partie graphique Radeon 660M fait tourner les jeux peu gourmands en 1080p, avec des réglages modérés.

Le profil type est celui d’un télétravailleur ou d’un étudiant qui veut libérer de la place sans sacrifier la connectique. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 évitent d’ajouter des adaptateurs pour le réseau et les périphériques sans fil. Les 16 Go sont en revanche soudés : si vous prévoyez de la virtualisation, du montage vidéo lourd ou de gros projets de développement, vous atteindrez cette limite sans pouvoir la repousser. Les joueurs qui visent des titres récents en qualité élevée regarderont aussi ailleurs.