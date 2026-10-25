Monter un poste à deux ou trois écrans sans tour sous le bureau reste possible pour moins de 350 €. Le Chuwi UBox passe à 343,53 € sur AliExpress, une vraie baisse qui reste au-dessus des 288,72 € avec code promo que nous avions relevés début octobre, et sa mémoire est soudée.
Le Chuwi UBox est un mini PC d’environ 13 cm de côté, équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 6600H, de 16 Go de LPDDR5, d’un SSD de 512 Go et de Windows 11 Pro. AliExpress l’affiche à 343,53 € au lieu de 486,59 €, son prix le plus bas des 30 derniers jours avant la réduction, soit 143,06 € de moins. La remise de 29 % est réelle, sans être la meilleure vue ce mois-ci.
Début octobre, nous l’avions repéré à 288,72 € avec un code promo, soit environ 55 € de moins qu’aujourd’hui. L’offre vise d’abord le télétravail et la bureautique sur plusieurs écrans, dans un boîtier de 650 g qui se fixe au dos d’un moniteur.
Le mini PC Chuwi UBox, avec Ryzen 5 6600H, 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage sous Windows 11 Pro, est affiché à 343,53 € au lieu de 486,59 € sur AliExpress.
Pourquoi choisir le Chuwi UBox ?
- Trois écrans 4K : Ses sorties HDMI, DisplayPort et USB4 alimentent jusqu’à trois moniteurs 4K en même temps. Un tableur, une visio et une messagerie restent ouverts côte à côte, sans jongler entre les fenêtres.
- Un Ryzen 5 à six cœurs : Le Ryzen 5 6600H dispose de six cœurs et douze threads, jusqu’à 4,5 GHz. Il garde Windows 11 réactif quand la suite bureautique, le navigateur et les appels vidéo tournent en parallèle.
- Un port USB4 polyvalent : Ce port accepte un dock ou un écran USB-C, et la fiche annonce la 4K à 144 Hz sur cette sortie. Un dock y regroupe une partie des périphériques sur une seule prise.
Du bureau multiécran au salon, ce que permet ce petit boîtier
Au bureau, les six cœurs du Ryzen 5 et la mémoire LPDDR5 suffisent à la bureautique soutenue, aux visioconférences et à une navigation chargée. La gestion de trois écrans 4K en fait une base crédible pour un poste de télétravail étendu, qui disparaît derrière un moniteur grâce au kit VESA fourni. Au salon, il lit les flux vidéo en 4K et se range sans peine près d’un téléviseur. Sa partie graphique Radeon 660M fait tourner les jeux peu gourmands en 1080p, avec des réglages modérés.
Le profil type est celui d’un télétravailleur ou d’un étudiant qui veut libérer de la place sans sacrifier la connectique. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 évitent d’ajouter des adaptateurs pour le réseau et les périphériques sans fil. Les 16 Go sont en revanche soudés : si vous prévoyez de la virtualisation, du montage vidéo lourd ou de gros projets de développement, vous atteindrez cette limite sans pouvoir la repousser. Les joueurs qui visent des titres récents en qualité élevée regarderont aussi ailleurs.
Entre les mini PC d’entrée de gamme et les modèles plus récents
Dans notre comparatif des meilleurs mini PC, l’entrée de gamme est représentée par des modèles à processeur Intel N95 ou N150, comme le NiPoGi AK1PLUS, retenu sous les 150 €. Le Chuwi UBox se place un cran au-dessus, avec un Ryzen 5 à six cœurs, un port USB4 et la gestion de trois écrans 4K, utiles dès que le multitâche devient sérieux. Il ne rivalise pas pour autant avec les puces récentes : le 6600H date de 2022, et son SSD en PCIe 3.0 reste moins rapide qu’un modèle en PCIe 4.0. Le NiPoGi AM21-8745, élu meilleur mini PC dans ce même guide, reste la référence à regarder avant de trancher.
✅ Les points forts
- Ryzen 5 6600H à six cœurs et douze threads
- Jusqu’à trois écrans 4K via HDMI, DisplayPort et USB4
- Second emplacement M.2 libre pour ajouter du stockage
- Boîtier de 650 g avec kit VESA fourni
- Windows 11 Pro préinstallé
❌ Les limites
- 16 Go de LPDDR5 soudés, impossibles à faire évoluer
- SSD en PCIe 3.0, moins rapide qu’un modèle PCIe 4.0
- Partie graphique limitée aux jeux peu gourmands
- Prix au-dessus de l’offre avec code relevée début octobre
Avant de valider votre panier, vérifiez que la page AliExpress affiche bien la version 16 Go LPDDR5 et 512 Go du Chuwi UBox, à 343,53 €.
À 343,53 €, le Chuwi UBox offre un poste de travail compact et bien connecté, capable de piloter trois écrans 4K avec un processeur à l’aise en bureautique. La baisse de 143,06 € par rapport à son prix le plus bas des 30 derniers jours est nette. Elle ne fait pas oublier les 288,72 € affichés avec un code promo début octobre, un écart d’environ 55 € qui relativise l’intérêt de l’offre.
L’achat a du sens pour un télétravailleur, un étudiant ou un foyer qui veut un ordinateur discret, fixé derrière un écran ou posé près du téléviseur. Si vous comptez faire évoluer la mémoire, monter de la vidéo exigeante ou jouer aux sorties récentes, ce modèle vous bloquera vite. Pour ces usages, les mini PC plus récents de notre guide méritent un coup d’œil avant de passer commande.
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