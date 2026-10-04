Au quotidien, le UBox vise d’abord le bureau. Ses six cœurs et sa mémoire LPDDR5 gardent Windows 11 réactif en bureautique comme en visioconférence, et le port USB4 accueille un dock ou un écran en USB-C. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 couvrent la connexion sans fil, tandis que le kit VESA fourni permet de le fixer au dos d’un moniteur. Les tests publiés à sa sortie relèvent un ventilateur discret, même lorsque le processeur tourne à plein régime.

Côté loisirs, la Radeon 660M fait tourner des jeux peu exigeants en 1080p avec des réglages modérés, et le décodage 4K en fait un candidat crédible pour un PC de salon branché au téléviseur. Le télétravailleur, l’étudiant ou la famille qui partage un ordinateur y trouveront leur compte. Les joueurs qui visent les titres récents en haute qualité, ou les monteurs vidéo réguliers, atteindront en revanche vite ses limites. Les 16 Go de mémoire sont par ailleurs soudés : si vous anticipez des besoins plus lourds, mieux vaut regarder ailleurs.