Le Chuwi UBox glisse un Ryzen 5 6600H, 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go dans un boîtier de 650 grammes. Avec un code promo sur AliExpress, il descend dans la zone de prix des mini PC d’entrée de gamme sous Intel, pourtant bien moins musclés.
Chuwi s’est surtout fait connaître avec ses tablettes et ses PC portables à petit prix, mais le UBox vise ceux qui veulent un ordinateur de bureau discret. Il embarque un processeur AMD Ryzen 5 6600H à six cœurs, épaulé par une partie graphique Radeon 660M, et arrive avec Windows 11 Pro préinstallé.
Le mini PC Chuwi UBox (Ryzen 5 6600H, 16 Go, 512 Go) passe à 288,72 € au lieu de 486,59 € sur AliExpress avec le code FRPRD30.
Pourquoi choisir le Chuwi UBox ?
- Un processeur de PC portable performant : le Ryzen 5 6600H aligne six cœurs et douze threads jusqu’à 4,5 GHz. De quoi tenir la bureautique chargée, la visio et le multimédia sans ralentissements gênants.
- Trois écrans d’un coup : les sorties HDMI, DisplayPort et USB4 pilotent jusqu’à trois moniteurs en 4K. Un poste de travail étendu tient ainsi derrière un seul boîtier de 13 cm de côté.
- Un stockage qui peut grandir : le SSD de 512 Go occupe l’un des deux emplacements M.2, et le second reste libre pour un disque supplémentaire jusqu’à 1 To. Ajouter de l’espace ne demande pas de remplacer le disque d’origine.
Un poste de travail complet caché derrière l’écran
Au quotidien, le UBox vise d’abord le bureau. Ses six cœurs et sa mémoire LPDDR5 gardent Windows 11 réactif en bureautique comme en visioconférence, et le port USB4 accueille un dock ou un écran en USB-C. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 couvrent la connexion sans fil, tandis que le kit VESA fourni permet de le fixer au dos d’un moniteur. Les tests publiés à sa sortie relèvent un ventilateur discret, même lorsque le processeur tourne à plein régime.
Côté loisirs, la Radeon 660M fait tourner des jeux peu exigeants en 1080p avec des réglages modérés, et le décodage 4K en fait un candidat crédible pour un PC de salon branché au téléviseur. Le télétravailleur, l’étudiant ou la famille qui partage un ordinateur y trouveront leur compte. Les joueurs qui visent les titres récents en haute qualité, ou les monteurs vidéo réguliers, atteindront en revanche vite ses limites. Les 16 Go de mémoire sont par ailleurs soudés : si vous anticipez des besoins plus lourds, mieux vaut regarder ailleurs.
Entre les mini PC Intel d’entrée de gamme et les Ryzen plus récents
Dans notre comparatif des meilleurs mini-PC, les modèles d’entrée de gamme comme le Beelink EQ14 N150 ou le NiPoGi AK1PLUS N95 visent la bureautique familiale, avec des puces Intel nettement moins puissantes que ce Ryzen 5. Le UBox se place donc un cran au-dessus en puissance. Il reste en revanche derrière le NiPoGi AM21-8745, notre favori, dont le Ryzen 7 8745HS et la Radeon 780M vont plus loin, pour un budget nettement plus élevé. Son processeur, d’une génération antérieure aux Ryzen 7000 et 8000, explique ce positionnement.
✅ Les points forts
- Ryzen 5 6600H à six cœurs et douze threads, à l’aise en bureautique et en multimédia
- Jusqu’à trois écrans 4K via HDMI, DisplayPort et USB4
- Second emplacement M.2 libre pour ajouter un SSD
- Boîtier compact de 650 grammes, kit VESA fourni
- Windows 11 Pro préinstallé
❌ Les limites
- 16 Go de LPDDR5 soudés, impossibles à faire évoluer
- SSD d’origine en PCIe 3.0, moins rapide que les modèles PCIe 4.0
- Radeon 660M limitée aux jeux peu gourmands
- Prix barré de 486,59 € peu représentatif du prix habituel
Le tarif de 288,72 € dépend du code FRPRD30 : vérifiez qu’il s’applique bien dans votre panier avant de valider votre Chuwi UBox sur AliExpress.
À 288,72 €, le Chuwi UBox place un Ryzen 5 de série H dans une zone de prix souvent occupée par des puces Intel d’entrée de gamme. Pour un poste de télétravail, un ordinateur familial ou un PC de salon, il couvre l’essentiel avec de la marge, et son second emplacement M.2 laisse de la place pour le stockage. L’économie se mesure toutefois face à son prix de lancement, autour de 329 €, plutôt que face au prix barré affiché.
Si vous cherchez une machine pour jouer régulièrement, ou une configuration dont la mémoire pourra évoluer, ce modèle ne sera pas le bon choix : un Ryzen plus récent associé à une Radeon 780M justifiera son surcoût. Pour les autres, c’est une manière compacte de remplacer une vieille tour sans dépasser 300 €. Ses 16 Go, définitifs, restent confortables pour les usages visés.
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