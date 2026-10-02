Sortie en 2023 et remplacée depuis par la Forerunner 570, la Forerunner 265 garde l’essentiel pour un coureur : un écran AMOLED, un GPS multibande et des outils d’entraînement complets. Sur AliExpress, avec un code promo, elle tombe à moins de la moitié de son prix de lancement.
Garmin a lancé la Forerunner 265 en mars 2023 à 499,99 €, avec une nouveauté de taille : un écran AMOLED tactile sur une gamme jusque-là équipée de dalles transflectives. Elle vise les coureurs réguliers qui veulent suivre leur charge d’entraînement, leur récupération et leurs allures, sans monter jusqu’aux modèles à cartographie.
Sur AliExpress, la Garmin Forerunner 265 à écran AMOLED passe à 231,41 € au lieu de 327,82 € avec le code FRPRD20, soit 96,41 € de remise. C’est aussi quelques euros de moins que les 234 € que nous avions relayés pendant les soldes d’hiver.
La Garmin Forerunner 265 est proposée à 231,41 € au lieu de 327,82 € sur AliExpress, à condition de saisir le code FRPRD20 au moment du paiement.
Pourquoi choisir la Garmin Forerunner 265 ?
- Un écran lisible en pleine séance : sa dalle AMOLED tactile de 1,3 pouce affiche 416 x 416 pixels. Allures, fréquence cardiaque et étapes d’un fractionné se lisent d’un coup d’œil, à l’intérieur comme en plein soleil.
- Un coach au poignet : la montre propose des séances quotidiennes, un score de disposition à l’entraînement et un suivi nocturne de la variabilité cardiaque. Vous savez ainsi quand pousser et quand lever le pied, plutôt que de le deviner.
- Un GPS multibande pour des distances justes : le GPS multibande, épaulé par la technologie SatIQ qui choisit le mode selon l’environnement, cherche une trace fiable entre les immeubles et sous les arbres. Les tests indépendants ont relevé des mesures GPS et cardio précises.
Du fractionné du mardi à la sortie longue du dimanche
Ses 20 heures d’autonomie en GPS couvrent un marathon avec une large marge, et la montre tient jusqu’à 13 jours en usage connecté. Le widget de course affiche un compte à rebours, une prédiction de temps et des séances suggérées en vue de votre objectif. Le mode triathlon et l’altimètre barométrique étendent l’usage au vélo, à la natation et aux parcours vallonnés. Au quotidien, Garmin Pay et la musique synchronisée depuis Spotify, Deezer ou Amazon Music permettent de sortir sans téléphone.
Elle s’adresse d’abord aux coureurs qui préparent un 10 km, un semi ou un marathon, ainsi qu’aux triathlètes qui débutent. Elle convient moins aux traileurs qui comptent sur une carte pour s’orienter : elle n’en propose pas, contrairement aux Forerunner 965 et 970. Ceux qui veulent passer des appels depuis le poignet regarderont aussi ailleurs, micro et haut-parleur n’étant arrivés qu’avec la Forerunner 570. Enfin, son boîtier de 46 mm peut paraître large sur un poignet fin, cas pour lequel existe la 265S en 42 mm.
Forerunner 265, 570 ou 165 : où se place cette offre ?
Face à la Forerunner 570 qui lui a succédé, affichée à 549,99 €, la 265 renonce au micro, au haut-parleur, à la lunette en aluminium et au dernier capteur cardio de Garmin. Elle garde en revanche l’essentiel du coaching, et une autonomie qui a baissé sur la 570 selon notre essai. Vers le bas, la Forerunner 165 conserve l’écran AMOLED mais perd le GPS double fréquence et une partie des outils d’entraînement. Pour la situer face à Apple, Huawei ou Suunto, notre comparatif des meilleures montres connectées passe en revue les modèles testés par la rédaction.
✅ Les points forts
- Écran AMOLED tactile de 1,3 pouce, lisible en extérieur
- GPS multibande avec technologie SatIQ
- Coaching complet : disposition à l’entraînement, variabilité cardiaque, séances suggérées
- Garmin Pay et musique embarquée pour courir sans téléphone
- Moins de la moitié du prix de la Forerunner 570
❌ Les limites
- Pas de cartographie pour le trail ou l’orientation
- Ni micro ni haut-parleur, contrairement à la Forerunner 570
- Boîtier en plastique, moins flatteur que les lunettes métalliques des modèles récents
- Achat sur une place de marché : vendeur et conditions de retour à vérifier
Le prix de 231,41 € dépend du code FRPRD20 : vérifiez qu’il est bien appliqué dans le panier AliExpress avant de valider votre Forerunner 265.
À 231,41 €, la Garmin Forerunner 265 n’a rien perdu de l’équipement qui justifiait ses 499,99 € au lancement : écran AMOLED, GPS multibande, suivi de la récupération. Ce qui lui manque face à la Forerunner 570 relève du confort plus que de l’entraînement. Pour un coureur qui prépare sa prochaine course et veut des données fiables, l’écart de prix avec sa remplaçante pèse lourd. L’offre mérite donc d’être examinée de près.
Elle n’est en revanche pas le bon choix si vous courez hors des sentiers balisés et comptez sur une carte pour rentrer, ni si vous voulez répondre à un appel depuis votre poignet. Pour tous les autres, la seule précaution tient à la nature de l’achat. Sur AliExpress, prendre une minute pour regarder le vendeur et la garantie proposée évite les mauvaises surprises.
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