Garmin a lancé la Forerunner 265 en mars 2023 à 499,99 €, avec une nouveauté de taille : un écran AMOLED tactile sur une gamme jusque-là équipée de dalles transflectives. Elle vise les coureurs réguliers qui veulent suivre leur charge d’entraînement, leur récupération et leurs allures, sans monter jusqu’aux modèles à cartographie.

Sur AliExpress, la Garmin Forerunner 265 à écran AMOLED passe à 231,41 € au lieu de 327,82 € avec le code FRPRD20, soit 96,41 € de remise. C’est aussi quelques euros de moins que les 234 € que nous avions relayés pendant les soldes d’hiver.