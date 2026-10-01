Lors de notre test, le Ryzen 5 9600X nous avait moins marqués par ses performances pures que par sa sobriété et sa fraîcheur en charge. Proposé à moins de la moitié de son prix de lancement pendant le Local Day d’AliExpress, il devient une base AM5 bien plus facile à justifier.
Le Ryzen 5 9600X est le modèle d’entrée de la gamme Ryzen 9000 d’AMD : six cœurs et douze threads Zen 5, une fréquence de 3,9 à 5,4 GHz et un TDP de 65 W sur socket AM5. Lancé à 308,90 €, il était déjà passé sur nos pages à 160,53 € chez AliExpress. Il est cette fois affiché à 142,36 € avec le code FRLD12 au lieu de 154,36 €, dans le cadre du Local Day de la plateforme, avec une expédition depuis la France par un vendeur tiers. L’offre vise d’abord ceux qui montent une nouvelle configuration de jeu ou de bureau et veulent une puce récente sans viser le haut de gamme.
Le processeur AMD Ryzen 5 9600X passe à 142,36 € au lieu de 154,36 € sur AliExpress, à condition de saisir le code FRLD12 au moment de régler la commande.
Pourquoi choisir l’AMD Ryzen 5 9600X ?
- Une puce qui reste au frais : Dans notre test, il n’a jamais atteint les 70 °C en pleine charge et sa consommation plafonnait autour de 88 W. De quoi viser une machine discrète sans dimensionner le refroidissement pour une puce gourmande.
- Un vrai progrès sur Zen 4 en jeu : Il devance le Ryzen 5 7600X sous Cyberpunk 2077 et Shadow of the Tomb Raider, et se hisse parmi les plus rapides sur Total War Warhammer 3, un jeu très dépendant du processeur.
- Une plateforme ouverte : Il fonctionne sur toutes les cartes mères AM5, des chipsets A620 aux X870E, et sa petite partie graphique Radeon permet de dépanner en attendant une carte dédiée.
Un processeur pour jouer et travailler au calme
En jeu, notre test du Ryzen 5 9600X montre une puce qui progresse face à la génération précédente : 2 % de mieux que le 7600X sous Cyberpunk 2077, une nette avance sur Shadow of the Tomb Raider et un excellent comportement dans Total War Warhammer 3, où les écarts restent toutefois faibles. Côté applications, il devance aussi le Ryzen 5 7600X en encodage Handbrake et fait jeu égal avec le Core i5-14600K en compression WinRAR. Sa partie graphique intégrée ne remplace pas une carte dédiée, mais suffit à dépanner un poste bureautique.
Il s’adresse surtout à ceux qui montent un PC de jeu neuf, ou qui veulent une tour discrète pour le télétravail et la création occasionnelle. Il est en revanche moins indiqué pour le rendu 3D et l’encodage intensif : sur Cinebench 2024 et Blender, les Core Intel Raptor Lake Refresh gardent l’avantage en multi-thread. Les joueurs qui cherchent chaque image par seconde regarderont plutôt les puces X3D d’AMD, pensées pour le jeu. Et si vous possédez déjà un Ryzen 7000, Zen 5 ne justifie pas de changer de processeur.
Face au Ryzen 5 7600X et aux puces X3D, une affaire de priorités
Face au Ryzen 5 7600X, le 9600X ne creuse pas d’écart spectaculaire en performances pures : son atout tient à une consommation en charge ramenée de 108 W à 88 W environ, et à une chauffe bien plus contenue. À l’autre bout, le Ryzen 7 9800X3D, que notre comparatif des meilleurs processeurs place en tête, reste la référence pour maximiser les images par seconde. À 142,36 €, le 9600X se pose donc en compromis entre plateforme moderne et budget maîtrisé.
✅ Les points forts
- Moins de 70 °C en pleine charge dans notre test
- Consommation en charge limitée à 88 W environ
- Progrès nets sur Zen 4 dans plusieurs jeux
- Compatible avec toutes les cartes mères AM5
- Partie graphique intégrée pour dépanner
❌ Les limites
- Aucun ventirad fourni dans la boîte
- Consommation au repos un peu au-dessus de 20 W
- En retrait face à Intel en multi-thread sur Cinebench et Blender
- Carte mère AM5 et mémoire DDR5 obligatoires
Le code FRLD12 retire 12 € dès 89 € d’achat : pensez à le saisir avant de valider votre panier pour obtenir le Ryzen 5 9600X à 142,36 €.
À 142,36 €, le Ryzen 5 9600X n’a plus grand-chose à voir avec la puce lancée à 308,90 € que nous avions testée. Ses performances n’ont pas changé, et elles ne bouleversent pas la hiérarchie face au 7600X. Mais sa sobriété et sa chauffe très contenue pèsent bien plus lourd à ce tarif. Pour une première configuration AM5, il constitue une base moderne, compatible avec toutes les cartes mères de la plateforme.
Gardez en tête le budget complet : un ventirad, une carte mère AM5 et de la DDR5 viendront s’ajouter si vous partez de zéro. Les possesseurs d’un Ryzen 7000 n’ont aucune raison de changer, et ceux qui font surtout du rendu ou de l’encodage chercheront plus de cœurs. Pour un PC de jeu discret et économe, en revanche, ce prix rend le choix nettement plus simple qu’au lancement.
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