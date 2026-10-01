En jeu, notre test du Ryzen 5 9600X montre une puce qui progresse face à la génération précédente : 2 % de mieux que le 7600X sous Cyberpunk 2077, une nette avance sur Shadow of the Tomb Raider et un excellent comportement dans Total War Warhammer 3, où les écarts restent toutefois faibles. Côté applications, il devance aussi le Ryzen 5 7600X en encodage Handbrake et fait jeu égal avec le Core i5-14600K en compression WinRAR. Sa partie graphique intégrée ne remplace pas une carte dédiée, mais suffit à dépanner un poste bureautique.

Il s’adresse surtout à ceux qui montent un PC de jeu neuf, ou qui veulent une tour discrète pour le télétravail et la création occasionnelle. Il est en revanche moins indiqué pour le rendu 3D et l’encodage intensif : sur Cinebench 2024 et Blender, les Core Intel Raptor Lake Refresh gardent l’avantage en multi-thread. Les joueurs qui cherchent chaque image par seconde regarderont plutôt les puces X3D d’AMD, pensées pour le jeu. Et si vous possédez déjà un Ryzen 7000, Zen 5 ne justifie pas de changer de processeur.