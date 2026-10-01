Le Local Day est une opération d’une semaine : du 1er octobre à 0 h au 7 octobre à 23 h 59, heure de Paris, AliExpress applique des codes de réduction sur une sélection d’articles. Le principe est simple : plus le panier est élevé, plus la remise grimpe, de 2 € dès 18 € d’achat avec FRLD02 à 60 € dès 475 € avec FRLD60.

Nous avons écarté les références sans marque connue, ainsi que celles dont le prix, code compris, restait supérieur à ce que nous avions déjà relayé ces derniers mois. Restent dix produits : quatre smartphones, une tablette, une montre et un compteur vélo Garmin, une caméra de poche, un processeur et un casque de réalité virtuelle. Les prix indiqués sont ceux communiqués par AliExpress pour l’événement, code déduit, et chaque ligne précise le code à utiliser.