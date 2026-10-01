Du 1er au 7 octobre, AliExpress organise son Local Day avec sept codes promo à paliers, de 2 € à 60 € de remise selon le montant du panier. Sur les quelque 160 références mises en avant par la plateforme, nous en avons retenu dix, du Honor 600 à la DJI Osmo Pocket 4, pour ce qu’elles valent une fois le code appliqué.
Le Local Day est une opération d’une semaine : du 1er octobre à 0 h au 7 octobre à 23 h 59, heure de Paris, AliExpress applique des codes de réduction sur une sélection d’articles. Le principe est simple : plus le panier est élevé, plus la remise grimpe, de 2 € dès 18 € d’achat avec FRLD02 à 60 € dès 475 € avec FRLD60.
Nous avons écarté les références sans marque connue, ainsi que celles dont le prix, code compris, restait supérieur à ce que nous avions déjà relayé ces derniers mois. Restent dix produits : quatre smartphones, une tablette, une montre et un compteur vélo Garmin, une caméra de poche, un processeur et un casque de réalité virtuelle. Les prix indiqués sont ceux communiqués par AliExpress pour l’événement, code déduit, et chaque ligne précise le code à utiliser.
Local Day AliExpress : nos 10 offres, code promo compris
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G à 249,43 € avec le code FRLD30 au lieu de 279,43 €
- Samsung Galaxy S25 FE à 416,59 € avec le code FRLD60 au lieu de 476,59 €
- Xiaomi Pad 7 à 228,28 € avec le code FRLD30 au lieu de 258,28 €
- AMD Ryzen 5 9600X à 142,36 € avec le code FRLD12 au lieu de 154,36 €
- Garmin Forerunner 265 à 211,67 € avec le code FRLD20 au lieu de 231,67 €
- DJI Osmo Pocket 4 à 351,28 € avec le code FRLD45 au lieu de 396,28 €
- Honor 600 à 323,09 € avec le code FRLD45 au lieu de 368,09 €
- Garmin Edge 540 à 200,45 € avec le code FRLD20 au lieu de 220,45 €
- Meta Quest 3S à 253,71 € avec le code FRLD30 au lieu de 283,71 €
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G à 177,02 € avec le code FRLD20 au lieu de 197,02 €
Six offres qui méritent qu’on s’y arrête
Ces dix offres ne répondent pas au même besoin, et leur intérêt varie autant que leur remise. Quatre de ces produits sont passés par notre banc de test, à commencer par le Honor 600, noté 9/10 : notre test du Honor 600 détaille ce qui en fait aujourd’hui notre smartphone de référence. Voici ce que chacun apporte, et ce qu’il faut accepter en échange.
- Honor 600 : commercialisé à partir de 549,90 € au printemps, il passe à 323,09 € avec le code FRLD45. Son écran compte parmi les plus lumineux du marché, son autonomie nous a impressionnés et il est certifié IP68, IP69 et IP69K contre l’eau et la poussière. En contrepartie, il reste moins puissant qu’un haut de gamme, n’a pas de téléobjectif optique et arrive chargé d’applications préinstallées.
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G : c’est le choix de l’endurance. Dans notre test, il tenait deux jours loin d’une prise, avec un écran OLED de 6,83 pouces qui reste lisible en plein soleil et une certification IP68. Ses performances restent modestes, et l’interface pousse des publicités jusque dans les notifications, ce qui peut agacer au quotidien.
- Samsung Galaxy S25 FE : lancé à partir de 749 €, il descend à 416,59 € avec FRLD60, le code le plus élevé de l’opération. Vous y gagnez un très bon écran, One UI 8 avec Galaxy AI et sept ans de mises à jour. Sa puce Exynos 2400 et sa charge peu rapide le placent toutefois en retrait des Galaxy S25 et S25+.
- Xiaomi Pad 7 : une grande tablette pour lire, regarder des séries et jouer, avec un écran de 11,2 pouces en 3,2K à 144 Hz, une batterie de 8 850 mAh et quatre haut-parleurs. La dalle est un LCD et non un OLED, le modèle n’existe qu’en Wi-Fi, et le stylet comme le clavier se paient à part. Vérifiez la capacité de stockage sélectionnée sur la fiche avant de valider votre panier.
- Garmin Forerunner 265 : nous l’avions relayée à 267,65 € le 22 septembre, elle passe à 211,67 € avec le code FRLD20. Son écran AMOLED, son GPS multibande et ses suggestions d’entraînement quotidiennes en font une montre pour qui prépare un 10 km ou un semi-marathon. Elle n’affiche pas de carte et a laissé sa place à la Forerunner 570 dans la gamme Garmin.
- DJI Osmo Pocket 4 : commercialisée à partir de 479 € en avril, elle passe à 351,28 € avec le code FRLD45. Nous lui avons attribué 9/10 pour son ralenti 4K à 240 images par seconde, son profil D-Log 10 bits et ses 107 Go de stockage intégré. La coque de protection rigide a disparu de la boîte et le zoom numérique 4x reste peu exploitable. L’offre porte sur la version simple, pas sur le pack Combo.
Les codes du Local Day font-ils vraiment la différence ?
Rapportés au montant minimal d’achat, les sept codes représentent tous entre 11 et 14 % de remise : 60 € sur 475 €, 30 € sur 239 €, 12 € sur 89 €. Le code seul ne transforme donc pas un prix moyen en affaire. Ce qui compte, c’est le prix de base proposé pendant l’opération. La Forerunner 265 passe ainsi nettement sous le prix auquel nous l’avions relayée le 22 septembre, alors que d’autres produits de la liste d’AliExpress restaient, code compris, plus chers que nos relevés précédents : nous ne les avons pas retenus.
Autre point à garder en tête : aucune de ces offres n’est vendue par la boutique officielle de la marque, mais par des revendeurs présents sur AliExpress. Les fiches que nous avons consultées indiquent une expédition depuis l’Europe, le plus souvent depuis la France, et AliExpress annonce une livraison en 3 à 7 jours. Si vous hésitez entre plusieurs smartphones, notre comparatif des meilleurs smartphones permet de situer le Honor 600, le Galaxy S25 FE et les deux Redmi Note face au reste du marché.
Local Day AliExpress : vos questions
Quelles sont les dates du Local Day AliExpress 2026 ?
L’opération commence le 1er octobre 2026 à 0 h et se termine le 7 octobre 2026 à 23 h 59, heure de Paris. Les codes promo ne sont valables que pendant cette période.
Quels codes promo utiliser pendant le Local Day ?
AliExpress propose sept paliers : FRLD02 (2 € dès 18 €), FRLD06 (6 € dès 45 €), FRLD12 (12 € dès 89 €), FRLD20 (20 € dès 159 €), FRLD30 (30 € dès 239 €), FRLD45 (45 € dès 355 €) et FRLD60 (60 € dès 475 €). Ils s’appliquent uniquement aux articles inclus dans l’opération.
Les produits du Local Day sont-ils vendus par les marques ?
Non, les dix offres de notre sélection sont proposées par des revendeurs présents sur AliExpress, et non par les boutiques officielles des marques. Le nom du vendeur et le pays d’expédition figurent sur chaque fiche produit.
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