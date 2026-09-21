Le cache L3 sert de réserve rapide entre les cœurs et la mémoire centrale. Dans les jeux riches en simulation, en intelligence artificielle ou en physique, c’est lui qui fixe le nombre d’images par seconde, bien plus que la fréquence brute. C’est ce que montre notre test du Ryzen 7 9800X3D, avec 244 images par seconde relevées sur Cyberpunk 2077. La puce démarre à 4,7 GHz, grimpe à 5,2 GHz et s’installe sur un socket AM5 large, de l’A620 au X870E.

Ce profil parle d’abord aux joueurs équipés d’une carte graphique haut de gamme, qui veulent éviter que le processeur devienne le point de blocage en 1080p comme en 1440p. Il concerne aussi les amateurs de gestion, de stratégie et de simulation, des genres très sensibles au cache. En revanche, pour du rendu ou de l’encodage à longueur de journée, huit cœurs montrent leurs limites, et nous avions relevé que la puce reste un cran derrière les Ryzen non-X3D en productivité pure. Dernier point avant de commander : le refroidisseur n’est pas fourni.