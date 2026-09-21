Désigné meilleur processeur de notre comparatif 2026, l’AMD Ryzen 7 9800X3D s’affiche à 401,44 € sur AliExpress, contre 458,52 € auparavant. Ses 96 Mo de cache L3 en font une puce taillée pour le jeu, à condition d’accepter une plateforme AM5 et un refroidisseur à acheter à part.
Sorti en novembre 2024, le Ryzen 7 9800X3D est la puce qu’AMD destine en priorité au jeu, et notre test lui a attribué la note de 9/10. Il est proposé à 401,44 € au lieu de 458,52 € sur AliExpress, soit 57,08 € d’économie. L’offre s’adresse d’abord à celles et ceux qui montent une configuration de jeu en socket AM5, ou qui font évoluer une machine déjà pourvue d’une carte mère compatible. Elle intéresse moins les profils tournés vers le rendu 3D ou l’encodage, pour qui d’autres références de la gamme restent plus logiques. La suite détaille ce que ce cache de 96 Mo change réellement en jeu.
Le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D passe à 401,44 € au lieu de 458,52 € sur AliExpress, soit 57,08 € d’économie.
Pourquoi choisir le Ryzen 7 9800X3D ?
- 96 Mo de cache L3 : cette réserve de 3D V-Cache alimente les cœurs sans repasser par la mémoire, et c’est exactement ce dont les jeux gourmands en calcul ont besoin. Dans Shadow of the Tomb Raider, l’écart atteint près de 25 % face au 7800X3D.
- Une chauffe maîtrisée : AMD a inversé le CCD pour rapprocher les cœurs du dissipateur, ce qui donne un comportement thermique plus sain que sur la génération précédente, même en charge prolongée.
- Un overclocking enfin libre : les verrous qui bridaient les X3D précédents ont sauté, ce qui laisse de la marge à qui veut régler sa machine plutôt que s’en remettre à l’automatique.
Ce que 96 Mo de cache L3 changent dans une configuration de jeu
Le cache L3 sert de réserve rapide entre les cœurs et la mémoire centrale. Dans les jeux riches en simulation, en intelligence artificielle ou en physique, c’est lui qui fixe le nombre d’images par seconde, bien plus que la fréquence brute. C’est ce que montre notre test du Ryzen 7 9800X3D, avec 244 images par seconde relevées sur Cyberpunk 2077. La puce démarre à 4,7 GHz, grimpe à 5,2 GHz et s’installe sur un socket AM5 large, de l’A620 au X870E.
Ce profil parle d’abord aux joueurs équipés d’une carte graphique haut de gamme, qui veulent éviter que le processeur devienne le point de blocage en 1080p comme en 1440p. Il concerne aussi les amateurs de gestion, de stratégie et de simulation, des genres très sensibles au cache. En revanche, pour du rendu ou de l’encodage à longueur de journée, huit cœurs montrent leurs limites, et nous avions relevé que la puce reste un cran derrière les Ryzen non-X3D en productivité pure. Dernier point avant de commander : le refroidisseur n’est pas fourni.
Face au 9850X3D et aux alternatives Intel
AMD a depuis lancé le Ryzen 7 9850X3D, mais nous n’avons relevé qu’une à trois images par seconde d’écart entre les deux modèles, pour un tarif de lancement supérieur : le 9800X3D reste le choix rationnel du duo. Face à Intel, l’arbitrage se déplace vers l’applicatif, terrain sur lequel le Core Ultra 9 285K et le Core i7-14700K conservent l’avantage. Cela n’empêche pas notre comparatif des meilleurs processeurs de le placer en tête, toutes catégories confondues.
✅ Les points forts
- 96 Mo de cache L3, décisifs dans les jeux gourmands en calcul
- Note de 9/10 dans notre test et première place de notre comparatif processeurs
- Chauffe contenue grâce au CCD inversé, même en charge prolongée
- overclocking entièrement débloqué, contrairement aux X3D précédents
❌ Les limites
- Refroidisseur absent de la boîte, à ajouter au budget
- Consommation supérieure à celle du 7800X3D malgré un TDP identique de 120 W
- Huit cœurs, un cran derrière les Ryzen non-X3D en productivité pure
- Venir d’AM4 impose une nouvelle carte mère et de la DDR5
Avant de valider votre Ryzen 7 9800X3D sur AliExpress, regardez la fiche du vendeur et prévoyez le ventirad, qui n’est pas inclus.
À 401,44 €, le Ryzen 7 9800X3D s’adresse en priorité aux joueurs qui montent ou font évoluer une machine en socket AM5 et cherchent une base solide derrière une carte graphique haut de gamme. Vous récupérez la puce notée 9/10 par notre test, celle que notre comparatif place encore en tête en 2026, avec un comportement thermique sain et un overclocking laissé libre. Sur ce terrain précis, l’arbitrage demande peu de réflexion.
Si votre machine sert surtout au rendu, à la compilation ou à l’encodage, huit cœurs vous limiteront et d’autres références répondront mieux à ce besoin. Pensez aussi au ventirad, absent de la boîte, et à la carte mère si vous venez encore d’AM4 : ces deux postes pèsent sur le budget total. Comme sur toute marketplace, quelques secondes passées sur les avis du vendeur et les conditions de garantie vous éviteront une mauvaise surprise.
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