Un mini-PC tient derrière un écran ou un téléviseur, consomme peu et suffit à la bureautique, au multimédia ou à un petit serveur allumé en permanence. Pendant la French Week, AliExpress applique des codes de réduction sur sept modèles expédiés depuis l’Europe, ce qui écarte les frais de douane et place le service après-vente sur le continent.

© clubic
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Le mini-PC a cessé d’être un objet de niche. Pour un poste de bureautique, une machine multimédia reliée au téléviseur ou un serveur qui tourne en continu dans un placard, il rend le même service qu’une tour dans un volume qui tient sur un coin de bureau. Le choix se joue sur deux points : la génération du processeur et la quantité de mémoire, car c’est elle qui décide de ce que vous pourrez faire tourner en local, modèle d’intelligence artificielle compris.

Notre sélection réunit sept machines proposées par AliExpress pendant la French Week, entre 234,99 € et 501,99 €. Chaque prix suppose la saisie d’un code de réduction, précisé offre par offre, et les remises citées sont calculées à partir des prix affichés au moment de notre sélection. Les sept modèles sont expédiés depuis l’Europe, ce qui évite les frais de douane.

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Les 7 mini-PC en promo pendant la French Week AliExpress

Quel mini-PC pour quel usage ?

Les sept machines ne visent pas le même public. Un Intel N100 suffit à une box bureautique qui tourne en continu, quand un Ryzen 7 vise le multitâche et le jeu léger. Pour situer cette famille de processeurs, notre test du GMKtec NucBox K16, bâti sur le même Ryzen 7 7735HS que le KAMRUI H1 de cette sélection, relevait 412 points en simple cœur et 2 185 points en multicœur sous Cinebench 2026, avec une ventilation audible au-delà de 40 dB en charge sévère. Le refroidissement dépend du châssis : il ne se transpose pas d’un modèle à l’autre.

  • Mini-PC GMKtec G3 : son Intel N100 aligne quatre cœurs pour un TDP de 6 watts. C’est le profil de la machine qu’on laisse allumée jour et nuit pour un serveur de fichiers, une instance domotique ou un lecteur multimédia, sans peser sur la facture d’électricité. La fiche propose plusieurs combinaisons de mémoire et de stockage : vérifiez celle que vous mettez au panier.
  • Mini-PC Blackview MP100 : la fiche annonce un Ryzen 7 7430U, mais AMD ne commercialise que le Ryzen 5 7430U, six cœurs et douze threads en Zen 3, ce que confirment les douze threads mentionnés dans le même intitulé. Avec 16 Go de DDR4 et un SSD de 512 Go, il encaisse la bureautique chargée et plusieurs écrans, sans viser le jeu.
  • Mini-PC SOYO S4 Plus : son Ryzen 7 H255 est un Zen 4 de huit cœurs et seize threads, épaulé par une partie graphique Radeon 780M. C’est le modèle qui rend le jeu en 1080p crédible dans cette sélection, avec 24 Go de LPDDR5 pour le multitâche. Son SSD reste en PCIe 3.0, un cran sous les machines les plus récentes.
  • Mini-PC KAMRUI H1 : c’est la baisse la plus marquée de la liste, 24 % sur les prix affichés. Le Ryzen 7 7735HS conserve huit cœurs et seize threads, et les 24 Go de LPDDR5 laissent de la marge pour charger un modèle de langage en local. L’architecture Zen 3+ commence à dater et ce processeur n’embarque pas de NPU.
  • Mini-PC GMKtec K15 : c’est un barebone, donc ni mémoire, ni SSD, ni système d’exploitation. Les 313,39 € ne sont pas un prix final : il faut y ajouter de la DDR5, un SSD et une licence Windows. En échange, le Core Ultra 5 125U apporte douze cœurs, le Wi-Fi 6E et un NPU de 11 TOPS, loin des 40 TOPS exigés par Microsoft pour le label Copilot+.
  • Mini-PC GMKtec M6 Ultra : ses deux ports réseau 2,5 Gb/s le destinent au routeur logiciel, au pare-feu ou à l’hyperviseur domestique, ce que les autres modèles de la liste ne savent pas faire. Le Ryzen 5 7640HS est un Zen 4 de six cœurs et douze threads. C’est aussi la machine la plus chère de la sélection.

Des remises inégales, à regarder de près

Sur les prix communiqués, les baisses s’étalent de 8,6 % à 24,3 %. Une seule sort nettement du lot, celle du KAMRUI H1 ; les six autres se tiennent entre 8,6 % et 13 %. Le montant de la remise ne suffit donc pas à trancher, c’est la machine qui doit décider, et notre comparatif des meilleurs mini-PC donne les repères de performance et de connectique pour situer ces modèles face aux références du marché.

Le point à surveiller est ailleurs. À 319,31 €, le KAMRUI E1 repose sur un Ryzen 3 3250U, un processeur de 2020 limité à deux cœurs et quatre threads, alors que le Blackview MP100 et ses six cœurs, avec deux fois plus de mémoire et de stockage, s’affiche 3 € moins cher dans la même sélection. La remise est réelle, l’affaire beaucoup moins. Même prudence avec le K15 : son tarif de barebone ne dit rien de la facture finale, une fois la mémoire, le SSD et Windows ajoutés.

Mini-PC AliExpress : vos questions

Faut-il payer des frais de douane sur ces mini-PC ?

Non : les sept modèles de cette sélection partent d’entrepôts situés en Europe, ce qui écarte les droits de douane et place le service après-vente sur le continent.

Un mini-PC suffit-il pour faire tourner une IA en local ?

Tout dépend de la mémoire disponible, puisque c’est elle qui détermine la taille du modèle que vous pourrez charger. Les deux machines à 24 Go de cette sélection, le SOYO S4 Plus et le KAMRUI H1, sont les mieux armées, tandis que le NPU de 11 TOPS du Core Ultra 5 125U reste sous la barre des 40 TOPS demandée par Microsoft pour un PC Copilot+.

Comment s’applique le code promo de la French Week ?

Chaque offre a son propre code, FWFR30, FWFR45 ou FWFR60 selon le produit, à saisir dans le panier avant le paiement. Sans lui, la réduction ne s’applique pas.

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