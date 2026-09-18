Le mini-PC a cessé d’être un objet de niche. Pour un poste de bureautique, une machine multimédia reliée au téléviseur ou un serveur qui tourne en continu dans un placard, il rend le même service qu’une tour dans un volume qui tient sur un coin de bureau. Le choix se joue sur deux points : la génération du processeur et la quantité de mémoire, car c’est elle qui décide de ce que vous pourrez faire tourner en local, modèle d’intelligence artificielle compris.

Notre sélection réunit sept machines proposées par AliExpress pendant la French Week, entre 234,99 € et 501,99 €. Chaque prix suppose la saisie d’un code de réduction, précisé offre par offre, et les remises citées sont calculées à partir des prix affichés au moment de notre sélection. Les sept modèles sont expédiés depuis l’Europe, ce qui évite les frais de douane.