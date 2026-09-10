Le Soyo Y5 Plus dispose d’une connectique complète, parfaite pour connecter plusieurs écrans, mais aussi pour brancher un disque dur externe et combler le faible espace de stockage, limité à 128 Go. Durant ces French Days, le prix baisse de 35 euros.
Si vous êtes en quête d’un mini PC uniquement pour effectuer du traitement de texte, éditer des tableaux et retoucher quelques photos, ou simplement créer un mini serveur maison, le Soyo Y5 Plus s’affirme comme un mini PC avec l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Grâce au code FAFR13 et aux French Days, vous pouvez l’acquérir pour un prix légèrement supérieur à 100 € sur AliExpress. Autre bonne nouvelle, il est expédié depuis l’Europe et devrait arriver dans les prochains jours.
Pourquoi choisir le mini PC Soyo Y5 Plus ?
- Efficace en bureautique : Loin d’être une machine de guerre, ce mini PC conviendra aux travailleurs qui effectuent principalement des tâches bureautiques. Par ailleurs, sa connectique permet de venir brancher deux écrans externes.
- Un format compact : 250 grammes pour 40 mm de hauteur, le boîtier pourra se glisser dans tous les setups. Il peut même se mettre à la verticale avec une hauteur de 115 mm dans cette configuration.
- Le prix : Si ses performances sont loin d'être extraordinaires, ce mini PC se démarque par son prix très attractif puisqu’il ne dépasse pas la barre des cent euros seulement de quelques centimes.
Un mini PC polyvalent pour le quotidien
Le Soyo Y5 Plus se présente d’abord avec un format compact puisqu’il n’affiche que 250 grammes sur la balance pour une hauteur de 40 mm lorsqu’il est placé à l’horizontale. À la verticale, il grimpe à 115 mm, mais peu importe la position, il pourra s’adapter à toutes les configurations.
Pour sa connectique, il emporte un port USB-C, quatre ports USB-A et deux entrées HDMI pour connecter deux écrans externes, ce qui fera le bonheur des télétravailleurs. En ce qui concerne les performances, il emporte l’Intel Core i7-4600U et 8 Go de RAM. Une configuration satisfaisante pour un multitâche fluide et pour effectuer des tâches bureautiques comme du traitement de texte.
Des manques que le prix essaie d’effacer
Néanmoins, les qualités de ce Soyo Y5 Plus s’arrêtent ici. Pour un prix de cent euros, il est difficile d’en demander plus. La carte graphique Intel HD Graphics 4400 n'est pas optimisée pour le gaming mis à part si vous jouez à des jeux rétro.
L’autre problème concerne l’espace de stockage : seulement 128 Go. Même pour des tâches bureautiques, c’est insuffisant. Pour peu que vous mêliez des fichiers texte, des photos à retoucher sur Canva et les quelques projets vidéo qu’il est possible de montrer avec ce mini PC, l'espace de stockage sera rapidement rempli.
Pour pallier ce défaut, Soyo s’appuie sur son prix et sur la large connectique qui permet de connecter un disque dur externe.
✅ Les points forts
- Sa connectique complète
- L'’Intel Core i7 pour les usages quotidiens
- Son format compact
❌ Les limites
- Pas adapté au gaming
- Seulement 128 Go de stockage
Finalement, pour cent euros, le mini PC Soyo Y5 Plus remplit sa mission d’offrir un PC polyvalent pour les tâches bureautiques. Néanmoins, il va rapidement montrer ses limites si vous souhaitez le pousser un peu plus.
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