Le Soyo Y5 Plus se présente d’abord avec un format compact puisqu’il n’affiche que 250 grammes sur la balance pour une hauteur de 40 mm lorsqu’il est placé à l’horizontale. À la verticale, il grimpe à 115 mm, mais peu importe la position, il pourra s’adapter à toutes les configurations.

Pour sa connectique, il emporte un port USB-C, quatre ports USB-A et deux entrées HDMI pour connecter deux écrans externes, ce qui fera le bonheur des télétravailleurs. En ce qui concerne les performances, il emporte l’Intel Core i7-4600U et 8 Go de RAM. Une configuration satisfaisante pour un multitâche fluide et pour effectuer des tâches bureautiques comme du traitement de texte.