L’AirFryer Ninja DualZone Foodi AF200EU est une friteuse double cuve avec une capacité totale de 7,6 litres à retrouver pour 99,99 euros au lieu de 179,99 euros sur Cdiscount.
L'Air Fryer est un appareil électroménager vraiment en vogue, qui prend de plus en plus de place dans les cuisines, aux dépens des fours. Ça prend moins de place, c’est efficace, c'est moins cher et ça consomme un peu moins d'énergie, donc que demander de plus ? Ça permet de préparer des plats moelleux à l’intérieur et croustillants à l’extérieur. Le modèle présenté ici est le Ninja DualZone 7,6 L avec deux cuves pour préparer deux plats en même temps, synchroniser la cuisson, tout ça avec une promotion qui le fait passer à moins de 100 euros pour les French Days sur Cdiscount.
Pourquoi choisir l'Air Fryer Ninja DualZone 7,6 L ?
- Pour deux cuissons indépendantes avec une vraie logique de repas complet : la viande d’un côté, les légumes ou féculents de l'’autre.
- Une capacité familiale bien calibrée avec 2 x 3,8 L par tiroir, ce qui correspond à un foyer de 3 à 5 personnes.
- Son entretien est simplifié puisque les deux paniers et plaques sont antiadhésifs et vont dans le lave-vaisselle.
Un Air Fryer double cuve pensé pour les familles
Le Ninja Foodi AF200EU, appelé Air Fryer Ninja DualZone 7,6 L sur la page de la marque, est un modèle qui repose sur une architecture double cuve de 7,6 litres avec deux tiroirs indépendants de 3,8 litres chacun. C’est bien parce que ça permet de préparer un repas complet en une session, surtout que la possibilité de synchroniser les cuissons permet que ce soit prêt en même temps. Il y a aussi la fonction Match qui permet de dupliquer les réglages de cuisson sur l’autre cuve, pour maximiser la capacité d’un seul type d'’aliment.
La température peut être réglée entre 40°C et 240°C, donc c'est adapté à la plus grande majorité des aliments à faire cuire. Les deux tiroirs sont pratiques, sauf si vous devez faire cuire un gros aliment, comme un poulet. Dans ces cas-là, le système du Foodi Flex, toujours chez Ninja, est plus intéressant, car la cuve de 6,6 L peut être divisée en deux via un séparateur amovible. Par contre, il faut noter que c'est un appareil assez encombrant, pas autant qu’un four, mais quand même 26,49 x 38 x 31,5 cm pour 8,2 kg, il faut pouvoir l’assumer. Et ce n’est pas un appareil qu’on s'amuse à ranger et sortir au besoin, il vaut mieux le laisser sur le plan de travail.
Des performances de cuisson solides
Le Ninja DualZone propose une cuisson homogène bien maîtrisée. Si vous êtes amateurs de frites croustillantes, de nuggets tendres ou de chicken wings croustillants, c'est un accessoire qui permet de se faire plaisir sans trop d’efforts. Même les légumes rôtis s’en sortent bien, ce qui peut permettre d’en faire manger même aux plus réfractaires. Le mode Max Crisp à 240°C est particulièrement apprécié si vous aimez obtenir une croûte bien marquée et craquante, notamment sur les produits panés surgelés.
Par contre, même s’il s’agit d’un appareil de cuisson à air chaud, il faudra parfois ajouter un peu d’huile quand même. Notamment si vous faites cuire des légumes, qui peuvent sortir un peu secs s'ils ne sont pas légèrement huilés, par exemple. Le Air Fryer n'exempte pas de devoir retourner la nourriture à mi-parcours, aussi, sinon la cuisson ne sera pas uniforme. Aussi, évitez d’utiliser des ustensiles métalliques ou des éponges abrasives pour éviter de rayer les paniers, qui sont sensibles aux rayures.
✅ Les points forts
- La double cuve de 7,6 L avec deux zones de cuisson totalement indépendantes
- Les fonctions Sync et Match bien pensées pour simplifier l’organisation de la cuisson
- La qualité de cuisson, homogène et croustillante
- L'’interface simple et rapide à prendre en main
- Les cuves et plaques antiadhésives compatibles lave-vaisselle pour faciliter l’entretien
❌ Les limites
- L’appareil est grand et relativement lourd
- Le temps de cuisson peut être rallongé sur les aliments congelés
- Il faut ajouter un peu d’huile pour éviter un résultat trop sec
- La couche antiadhésive est sensible aux rayures
Le Ninja Foodi AF200EU est un appareil de cuisson très pratique avec ses deux grandes cuves. Certes, elles ne peuvent pas se rejoindre pour former une grande cuve, mais il est possible de matcher les cuissons des deux cuves pour avoir un résultat homogène. Et les capacités sont grandes, ce qui permet de l’utiliser pour une famille jusqu’à 5 personnes. Il faut juste faire attention à bien en prendre soin et ne pas rayer les plaques pour en profiter le plus longtemps possible.
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