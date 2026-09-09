Le Ninja Foodi AF200EU, appelé Air Fryer Ninja DualZone 7,6 L sur la page de la marque, est un modèle qui repose sur une architecture double cuve de 7,6 litres avec deux tiroirs indépendants de 3,8 litres chacun. C’est bien parce que ça permet de préparer un repas complet en une session, surtout que la possibilité de synchroniser les cuissons permet que ce soit prêt en même temps. Il y a aussi la fonction Match qui permet de dupliquer les réglages de cuisson sur l’autre cuve, pour maximiser la capacité d’un seul type d'’aliment.

La température peut être réglée entre 40°C et 240°C, donc c'est adapté à la plus grande majorité des aliments à faire cuire. Les deux tiroirs sont pratiques, sauf si vous devez faire cuire un gros aliment, comme un poulet. Dans ces cas-là, le système du Foodi Flex, toujours chez Ninja, est plus intéressant, car la cuve de 6,6 L peut être divisée en deux via un séparateur amovible. Par contre, il faut noter que c'est un appareil assez encombrant, pas autant qu’un four, mais quand même 26,49 x 38 x 31,5 cm pour 8,2 kg, il faut pouvoir l’assumer. Et ce n’est pas un appareil qu’on s'amuse à ranger et sortir au besoin, il vaut mieux le laisser sur le plan de travail.