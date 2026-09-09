La Garmin Vivoactive 5 est une montre connectée sportive abordable qui se veut être une bonne alternative à la Venu 3, à retrouver pour 164,99 euros au lieu de 299,99 euros pour les French Days.
Si vous cherchez une bonne petite montre connectée pour vous accompagner dans la reprise du sport en cette rentrée 2026, voici la Garmin Vivoactive 5, une petite montre bien équipée qui se présente comme une porte d’entrée OLED tout en conservant l’ADN de la marque sur le sport et la santé. Ce qu'il y a de bien sur cette montre, c'est son tarif abordable qui est revu à la baisse pendant les French Days, surtout sur Cdiscount ou le code promo COCORICO15 permet d’économiser 135 euros au total.
Voici la Garmin Vivoactive 5 à 164,99 € avec le code COCORICO15 au lieu de 299,99 € sur Cdiscount
Pourquoi choisir la Garmin Vivoactive 5 ?
- Pour découvrir Garmin dans de bonnes conditions avec un vrai écran AMOLED circulaire et des fonctions sport et santé poussées.
- Son compromis autonomie/lisibilité est bien adapté à un usage quotidien sportif, pour mesurer vos efforts sur vos séances mais aussi votre sommeil.
- Pour être focus sur les données, c’est une montre qui n’est pas orientée divertissement, elle ne permet pas de passer des appels, elle se concentre sur la productivité.
Design, écran et ergonomie : une montre sportive lisible
La Garmin Vivoactive 5 est une montre connectée qui adopte un boîtier circulaire de 42,2 mm de diamètre pour 11,1 mm d’épaisseur et seulement 36 g. Autant dire qu’on la sent à peine au poignet, ce qui est très pratique, notamment pour le sport. En plus de l’écran tactile, il y a deux boutons physiques sur la tranche latérale pour la navigation. Visuellement, elle est quand même un peu moins travaillée, notamment que la Venu 3 ce qui fait qu’elle est moins facile à porter au quotidien.
La grande nouveauté de la Vivoactive 3 c’est le passage à un écran AMOLED circulaire de 1,2 pouce qui affiche 390 x 390 pixels avec un mode Always-On pratique, même s’il va pas mal entamer l’autonomie. Le capteur de luminosité ambiante lui permet de rester lisible en toute circonstance. Mais la personnalisation des cadrans reste contrainte par l’orientation sportive de la montre. Très peu de variété ou d’originalité, ce sont des cadrans qui veulent afficher un maximum d’informations pour que vous n’ayez pas à les chercher dans d’obscurs sous-menus.
Des données riches et un GPS fiable
Dans la Vivoactive 5, on retrouve un accéléromètre, une boussole électronique, un capteur de lumière ambiante qu’on a déjà évoqué, un moniteur de fréquence cardiaque et un oxymètre (le fameux SpO2). Le tout est couplé à des algorithmes maison qui estiment le stress via la variabilité de la fréquence cardiaque. Et ça ne fonctionne pas seulement sur le sport, mais aussi la nuit, avec la mesure de la fréquence respiratoire quand vous dormez et les phases de sommeil. C’est dommage qu’elle ne propose pas d’ECG, mais ce n’est pas étonnant sur ce niveau de gamme.
En revanche, le module GPS se montre très fiable, y compris sur des tracés sinueux et des tests de précision type « passage piéton » où la montre ne se trompe pas de position. Pour ce qui est de l’autonomie, la marque annonce jusqu’à 11 jours en usage peu intensif ou 5 jours en mode Always-on. La Vivoactive 5 fonctionne avec un système propriétaire Garmin et 4 Go de stockage pour des apps tierces, comme Spotify ou Maps4Garmin via la boutique Connect IQ. Et pour la connectivité, elle prend en charge le Bluetooth, ANT+, Wi-Fi et le paiement NFC Garmin Pay. L’absence de micro, de haut-parleur et de eSIM interdit tout appel direct depuis le poignet.
✅ Les points forts
- La précision du GPS et la pertinence des capteurs
- L'’écran AMOLED lumineux, lisible en toutes conditions
- Une autonomie très correcte pour une montre AMOLED
- Une porte d’entrée intéressante pour le prix
- Un grand nombre de données de sport et de santé pertinentes
❌ Les limites
- Le design très plastique, qui fait entrée de gamme, malgré la lunette alu et le verre Gorilla Glass 3
- Les cadrans virtuels peu variés et très orientés sport
- La navigation qui mêle tactile et boutons physiques qui nécessitent de mémoriser des raccourcis
- Absence de micro, de haut-parleur et eSIM
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La Garmin Vivoactive 5 est une montre connectée hautement recommandable, surtout si vous vous lancez dans le sport en cette rentrée. Elle est complète, légère et discrète, avec de bons capteurs et une panoplie plutôt complète. Il y a quelques manquements et son aspect fait un peu cheap, mais Garmin est une marque en qui vous pouvez avoir confiance, qui fait les choses bien, peu importe la gamme dans laquelle elle travaille.
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