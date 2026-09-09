La Garmin Vivoactive 5 est une montre connectée qui adopte un boîtier circulaire de 42,2 mm de diamètre pour 11,1 mm d’épaisseur et seulement 36 g. Autant dire qu’on la sent à peine au poignet, ce qui est très pratique, notamment pour le sport. En plus de l’écran tactile, il y a deux boutons physiques sur la tranche latérale pour la navigation. Visuellement, elle est quand même un peu moins travaillée, notamment que la Venu 3 ce qui fait qu’elle est moins facile à porter au quotidien.

La grande nouveauté de la Vivoactive 3 c’est le passage à un écran AMOLED circulaire de 1,2 pouce qui affiche 390 x 390 pixels avec un mode Always-On pratique, même s’il va pas mal entamer l’autonomie. Le capteur de luminosité ambiante lui permet de rester lisible en toute circonstance. Mais la personnalisation des cadrans reste contrainte par l’orientation sportive de la montre. Très peu de variété ou d’originalité, ce sont des cadrans qui veulent afficher un maximum d’informations pour que vous n’ayez pas à les chercher dans d’obscurs sous-menus.