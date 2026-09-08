StackSocial propose la licence à vie 1min.AI Pro à 24,97 $, soit environ 21,50 € au taux consulté le 8 septembre 2026. L’offre vise ceux qui veulent centraliser plusieurs outils d’IA, avec un fonctionnement par crédits à bien comprendre.
1min.AI n’est pas un abonnement direct à ChatGPT, Claude ou Gemini, mais une plateforme qui regroupe des modèles de plusieurs fournisseurs dans une même interface. Le plan Pro vendu par StackSocial comprend 1 000 000 de crédits par mois et permet d’obtenir jusqu’à 450 000 crédits gratuits supplémentaires par mois, notamment via la visite quotidienne. Pour un usage varié, la formule couvre le texte, l’image, l’audio et la vidéo sans imposer plusieurs abonnements distincts. Si ce principe vous convient, l’offre 1min.AI Pro à vie chez StackSocial doit surtout être évaluée selon votre consommation réelle de crédits.
Chez StackSocial, la licence à vie 1min.AI Pro est affichée à 24,97 $, soit environ 21,50 € au taux du jour, face à un prix conseillé annoncé de 234 $.
Pourquoi choisir le 1min.AI Pro Plan ?
- Accès multi-modèles : plusieurs familles de modèles et d’outils sont regroupées dans une interface unique, pratique pour comparer les résultats et changer d’usage.
- Crédits mensuels : le plan Pro inclut 1 000 000 de crédits par mois, utilisables de façon flexible selon les fonctions et modèles choisis.
- Licence annoncée à vie : StackSocial indique un accès « lifetime » avec mises à jour incluses, à condition d’activer le code dans les 30 jours suivant l’achat.
Un outil surtout pertinent pour varier les usages sans multiplier les abonnements
1min.AI prend surtout du sens si vous alternez entre rédaction, synthèse, génération d’images, traitement audio ou création vidéo et préférez gérer un seul portefeuille de crédits. Le plan Pro vendu par StackSocial annonce aussi une bibliothèque de prompts illimitée, du stockage illimité et des fonctions de voix de marque, des outils qui peuvent intéresser créateurs de contenu et indépendants. Selon la tarification officielle de 1min.AI, les crédits inutilisés peuvent être reportés, mais leur consommation varie fortement selon le modèle et la tâche. Il faut donc surveiller le coût d’une requête plus attentivement qu’avec un abonnement basé sur un simple nombre de messages.
Un prix d’entrée bas, mais pas un remplacement automatique des offres officielles
À 24,97 $, l’offre peut être intéressante pour explorer plusieurs moteurs d’IA sans payer chaque mois plusieurs services, surtout avec des besoins modérés et diversifiés. Elle l’est moins si vous dépendez d’un modèle précis, de fonctions exclusives à son application officielle ou d’un quota d’usage très prévisible.
✅ Les points forts
- Prix unique de 24,97 $, soit environ 21,50 € au taux consulté le 8 septembre 2026.
- 1 000 000 de crédits inclus chaque mois sur le plan Pro.
- Jusqu’à 450 000 crédits gratuits supplémentaires par mois selon les mécanismes proposés.
- Outils de texte, image, audio et vidéo réunis dans une interface.
- Report des crédits inutilisés annoncé par 1min.AI.
❌ Les limites
- Le tarif est facturé en dollars : la conversion en euros reste indicative.
- La consommation de crédits dépend du modèle et de la tâche, pas d’un nombre fixe de requêtes.
- Il s’agit d’un intermédiaire multi-modèles, pas d’abonnements directs aux services officiels.
- La valeur d’une licence à vie dépend de la pérennité du service et de ses conditions.
Avant l’achat chez StackSocial, vérifiez que le plan sélectionné est bien le Pro à 24,97 $, que vous pourrez l’activer dans les 30 jours et que le quota correspond à vos usages, tout en gardant à l’esprit que les 234 $ affichés constituent un prix conseillé de référence et pas nécessairement un ancien prix pratiqué.
Cette offre 1min.AI Pro s’adresse surtout à un utilisateur curieux ou polyvalent qui veut accéder à plusieurs familles d’IA sans empiler les abonnements mensuels. Le ticket d’entrée, autour de 21,50 € après conversion de 24,97 $, reste bas, mais l’intérêt réel dépend de votre consommation du million de crédits mensuels et des fonctions utilisées.
Si votre travail repose chaque jour sur un modèle précis ou sur les fonctions avancées de son application officielle, une plateforme agrégatrice peut ajouter des contraintes. Pour un usage complémentaire, de découverte ou de production variée, le compromis est plus cohérent, en gardant à l’esprit que le prix est facturé en dollars et que « lifetime » désigne la durée d’accès annoncée par l’offre.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- 500 Go de stockage + pCloud Pass + Encryption GRATUITS pendant 90 jours
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à-50% pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !