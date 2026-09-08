Cette offre 1min.AI Pro s’adresse surtout à un utilisateur curieux ou polyvalent qui veut accéder à plusieurs familles d’IA sans empiler les abonnements mensuels. Le ticket d’entrée, autour de 21,50 € après conversion de 24,97 $, reste bas, mais l’intérêt réel dépend de votre consommation du million de crédits mensuels et des fonctions utilisées.

Si votre travail repose chaque jour sur un modèle précis ou sur les fonctions avancées de son application officielle, une plateforme agrégatrice peut ajouter des contraintes. Pour un usage complémentaire, de découverte ou de production variée, le compromis est plus cohérent, en gardant à l’esprit que le prix est facturé en dollars et que « lifetime » désigne la durée d’accès annoncée par l’offre.