À 79,99 €, soit 120 € sous le prix barré de 199,99 €, la JBL Charge 5 s’adresse d’abord à ceux qui veulent une enceinte robuste et endurante sans payer pour les fonctions les plus récentes. Son intérêt tient moins à la nouveauté qu’à un ensemble cohérent : IP67, autonomie généreuse, format encore facile à transporter et possibilité de dépanner un smartphone avec la batterie intégrée. Le test Clubic rappelle aussi que la qualité sonore avait progressé par rapport à la Charge 4, ce qui aide ce modèle de 2021 à rester crédible plusieurs années après sa sortie.

En revanche, les utilisateurs qui veulent du Bluetooth LE Audio, Auracast, de l’audio par USB-C, une meilleure protection IP68 ou des réglages d’application plus complets ont davantage intérêt à regarder la Charge 6. Même constat si vous avez besoin d’une entrée analogique, d’un kit mains libres ou d’une véritable scène stéréo avec une seule enceinte : la Charge 5 ne répond pas à ces usages. Pour un achat centré sur les sorties, les vacances et l’écoute quotidienne sans sophistication particulière, la baisse de prix est donc l’argument décisif, à condition de ne pas compter le code FRENCH20 comme une remise supplémentaire automatique sur ce produit seul.