Les French Days donnent l’occasion de viser une enceinte nomade éprouvée sans payer le tarif d’une génération récente. À 79,99 € au lieu de 199,99 €, la JBL Charge 5 mise surtout sur son endurance, sa résistance IP67 et sa fonction batterie externe.
La Charge 5 n’est plus la plus récente de la gamme, mais son positionnement reste cohérent pour qui cherche une enceinte à emporter dehors sans multiplier les fonctions. L’offre French Days de Boulanger la place à 79,99 €, un tarif qui change l’arbitrage face à la Charge 6 plus moderne. La mention FRENCH20 correspond chez Boulanger à 20 € dès 200 € de panier, elle ne doit donc pas être retranchée automatiquement du prix de l’enceinte. Le vrai sujet devient alors simple : vaut-il mieux économiser sur une Charge 5 éprouvée ou payer davantage pour les progrès de connectivité de la génération suivante ?
Pendant les French Days, la JBL Charge 5 noire est affichée à 79,99 € au lieu de 199,99 € chez Boulanger.
Pourquoi choisir la JBL Charge 5 ?
- Endurance nomade : JBL annonce jusqu’à 20 heures d’écoute, avec une recharge complète autour de quatre heures. Lors de son test, Clubic avait même relevé environ 25 heures à volume modéré, ce qui confirme que la batterie est un point fort lorsque l’enceinte accompagne une journée dehors, un week-end ou plusieurs soirées sans prise à proximité.
- Résistance pensée pour l’extérieur : La certification IP67 protège contre la poussière et l’immersion temporaire dans l’eau. Avec environ 960 grammes et un format d’un peu plus de 22 centimètres de long, la Charge 5 reste transportable dans un sac sans tomber dans le gabarit d’une petite enceinte de poche.
- Batterie externe intégrée : Le port USB-A peut servir à recharger un smartphone ou un autre petit appareil. Cette fonction est pratique en déplacement, mais elle puise évidemment dans la batterie de l’enceinte et peut réduire sensiblement son autonomie musicale.
Une enceinte de week-end plus que de poche
La Charge 5 vise un usage nomade confortable : terrasse, cuisine, jardin, plage ou départ en week-end, plutôt qu’un transport permanent dans une petite poche. Dans son test noté 8/10, Clubic saluait sa solidité, son excellente autonomie et les progrès audio réalisés face à la Charge 4, notamment grâce à l’ajout d’un tweeter. Le rendu reste monophonique avec une seule enceinte, mais les médiums et les voix avaient été jugés convaincants, avec davantage de réserve à fort volume que sur la génération précédente. PartyBoost permet aussi d’associer des enceintes JBL compatibles lorsque vous voulez couvrir un espace plus large.
La Charge 6 modernise surtout la connectivité
La génération suivante apporte notamment le Bluetooth 5.4, le LE Audio avec Auracast, l’audio USB et une certification IP68, alors que la Charge 5 reste en Bluetooth 5.1 et PartyBoost. Si vous recherchez ces fonctions récentes, un égaliseur plus évolué ou la connectivité la plus actuelle, la Charge 5 devient moins pertinente malgré son prix plus bas.
✅ Les points forts
- Certification IP67 contre l’eau et la poussière.
- Autonomie annoncée jusqu’à 20 heures, solide lors du test Clubic.
- Port USB-A utilisable comme batterie externe.
- Rendu audio en progrès face à la Charge 4, avec tweeter dédié.
❌ Les limites
- Restitution mono avec une seule enceinte.
- Pas d’entrée jack ni de microphone pour les appels.
- Bluetooth 5.1 et application plus limitée que sur la Charge 6.
Si ces compromis vous conviennent, vous pouvez vérifier la disponibilité de la JBL Charge 5 à 79,99 € chez Boulanger pendant les French Days.
À 79,99 €, soit 120 € sous le prix barré de 199,99 €, la JBL Charge 5 s’adresse d’abord à ceux qui veulent une enceinte robuste et endurante sans payer pour les fonctions les plus récentes. Son intérêt tient moins à la nouveauté qu’à un ensemble cohérent : IP67, autonomie généreuse, format encore facile à transporter et possibilité de dépanner un smartphone avec la batterie intégrée. Le test Clubic rappelle aussi que la qualité sonore avait progressé par rapport à la Charge 4, ce qui aide ce modèle de 2021 à rester crédible plusieurs années après sa sortie.
En revanche, les utilisateurs qui veulent du Bluetooth LE Audio, Auracast, de l’audio par USB-C, une meilleure protection IP68 ou des réglages d’application plus complets ont davantage intérêt à regarder la Charge 6. Même constat si vous avez besoin d’une entrée analogique, d’un kit mains libres ou d’une véritable scène stéréo avec une seule enceinte : la Charge 5 ne répond pas à ces usages. Pour un achat centré sur les sorties, les vacances et l’écoute quotidienne sans sophistication particulière, la baisse de prix est donc l’argument décisif, à condition de ne pas compter le code FRENCH20 comme une remise supplémentaire automatique sur ce produit seul.
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