La Logitech Lift, simplement baptisée Logi Lift, est un modèle de souris bien particulier. Là où d’autres prônent la discrétion et la compacité, celle-ci est plutôt imposante, et à raison : elle est faite pour être tenue avec la main qui la tient comme si on était un Playmobil, plutôt que d’avoir la paume parallèle au bureau. Et en pratique, ça change pas mal de choses, surtout sur le confort.

On ne force pas le bras à adapter une posture qui n’est pas naturelle, ici la souris et les boutons sont inclinés à 57°, ce qui fait qu’on l’attrape simplement. Pour le reste, elle fonctionne comme une souris classique, avec les deux clics, une molette centrale, un bouton pour régler la sensibilité et deux boutons latéraux qui servent au défilement avant/arrière.