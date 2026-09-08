La Logitech Lift est une souris sans fil avec une forme ergonomique pour éviter les douleurs au poignet, qui se retrouve à 47,58 euros au lieu de 69,99 euros sur Cdiscount.
Si vous travaillez beaucoup sur ordinateur, avec une souris classique, vous avez peut-être des douleurs au poignet. C’est dû à la position de ce dernier, si vous avez une souris classique, qui n’est pas naturelle par rapport à votre corps. La Logitech Lift vient corriger ça, en proposant une posture plus naturelle, ce qui va très rapidement réduire et faire disparaître les douleurs. Un vrai atout qui perd en plus 22,41 euros pendant les French Days sur Cdiscount.
Pourquoi choisir la Logitech Lift ?
- Parce que son efficacité est avérée au bout d’une journée d’utilisation seulement, on sent ses effets bénéfiques sur le poignet.
- Logi Options+ permet de personnaliser la souris avec la sensibilité et les actions des boutons.
- On peut la relier à trois machines différentes et passer de l’un à l’autre en appuyant sur un bouton sous la souris.
Une souris bien pratique pour la bureautique
La Logitech Lift, simplement baptisée Logi Lift, est un modèle de souris bien particulier. Là où d’autres prônent la discrétion et la compacité, celle-ci est plutôt imposante, et à raison : elle est faite pour être tenue avec la main qui la tient comme si on était un Playmobil, plutôt que d’avoir la paume parallèle au bureau. Et en pratique, ça change pas mal de choses, surtout sur le confort.
On ne force pas le bras à adapter une posture qui n’est pas naturelle, ici la souris et les boutons sont inclinés à 57°, ce qui fait qu’on l’attrape simplement. Pour le reste, elle fonctionne comme une souris classique, avec les deux clics, une molette centrale, un bouton pour régler la sensibilité et deux boutons latéraux qui servent au défilement avant/arrière.
Logi Options+ et ses options de personnalisation
Sous la souris, on retrouve le capteur, bien sûr. Un modèle avec une sensibilité réglable entre 400 et 4 000 PPP, qu’il est possible de régler par incréments de 100 PPP. De quoi faire un ajustement précis pour avoir une souris qui répond comme vous le souhaitez. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller dans le logiciel Logi Options+ pour régler ça et les actions des boutons de la souris.
Toujours sous la souris, il y a le compartiment à pile dans lequel se trouve aussi le dongle USB pour relier la souris au PC. Et un bouton pour alterner entre les machines sur lesquelles la souris est connectée, jusqu’à 3 maximum. Dans Logi Options+ vous avez le pourcentage de batterie restant, mais normalement avec une pile AA classique, vous avez de quoi tenir pendant environ 24 mois, selon la fiche constructeur.
✅ Les points forts
- Ça soulage vraiment les douleurs au poignet
- On se fait vite à la forme ergonomique
- Assez complète malgré son côté bureautique
- Le design sobre et élégant
- Le capteur est finement réglable
❌ Les limites
- Elle n’est pas discrète et difficilement transportable
- Si c’est votre première, il faut un peu de temps pour s’y faire
- Il ne faut pas l’utiliser pour les jeux vidéo nerveux
La Logitech Lift est une bonne souris ergonomique, une des plus connues mais aussi des plus efficaces. Elle est un peu lourde et imposante sous la main, mais ça lui permet de bien tenir sur le tapis de souris. Une vraie délivrance pour quiconque souffre de douleurs au poignet à force d’avoir une souris sous la main toute la journée. Là, elle est dans votre main, la posture est plus naturelle et s'il faut un temps pour s’y faire, une fois que c’est fait, difficile de s’en passer.
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