La marque Continental Edison s'est taillée une réputation solide sur le segment des téléviseurs accessibles, pensés pour les petits espaces ou les usages secondaires du quotidien. Ce modèle CELED32HD25B6 profite actuellement d'une remise de 5 % chez Cdiscount, ce qui fait passer son tarif sous la barre des 90 euros. Avec sa diagonale de 81 cm et sa définition HD, il s'adresse avant tout à ceux qui cherchent un second écran, pour une chambre, une cuisine ou un bureau. Les foyers en quête d'un téléviseur principal pour le salon devront en revanche regarder ailleurs, la définition HD limitant le rendu sur les grandes surfaces d'affichage.

Ce type d'offre revient régulièrement chez les enseignes généralistes, mais le tarif constaté ici, sous les 90 euros, reste dans le bas de la fourchette pour un modèle récent avec cette connectique.