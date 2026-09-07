Trouver une petite TV fiable sans faire exploser son budget n'est pas toujours simple. Chez Cdiscount, ce modèle Continental Edison de 32 pouces descend à 89,99 euros, une occasion à examiner de près avant de faire son choix.
La marque Continental Edison s'est taillée une réputation solide sur le segment des téléviseurs accessibles, pensés pour les petits espaces ou les usages secondaires du quotidien. Ce modèle CELED32HD25B6 profite actuellement d'une remise de 5 % chez Cdiscount, ce qui fait passer son tarif sous la barre des 90 euros. Avec sa diagonale de 81 cm et sa définition HD, il s'adresse avant tout à ceux qui cherchent un second écran, pour une chambre, une cuisine ou un bureau. Les foyers en quête d'un téléviseur principal pour le salon devront en revanche regarder ailleurs, la définition HD limitant le rendu sur les grandes surfaces d'affichage.
Ce type d'offre revient régulièrement chez les enseignes généralistes, mais le tarif constaté ici, sous les 90 euros, reste dans le bas de la fourchette pour un modèle récent avec cette connectique.
Voici la TV LED HD Continental Edison 32" à 89,99 € au lieu de 94,99 € chez Cdiscount !
Pourquoi choisir la TV LED HD Continental Edison 32" ?
- Un prix contenu : 89,99 € au lieu de 94,99 €, soit 5 % de remise chez Cdiscount.
- Un format compact : 32 pouces (81 cm) en définition HD, adapté aux petites pièces.
- Une connectique suffisante : 2 ports HDMI et 2 ports USB pour brancher box, console ou clé USB.
Un format pensé pour un usage secondaire
Avec son écran de 32 pouces (81 cm) affichant une définition HD de 1366 x 768 pixels, cette TV Continental Edison vise clairement les usages d'appoint plutôt qu'un visionnage intensif de contenus 4K. Le rétroéclairage LED et le système audio 2.0 de 16 W suffisent pour regarder les chaînes de la TNT, un flux satellite ou câble, ou brancher une console et un lecteur multimédia grâce aux deux ports HDMI disponibles.
Comme le rappelle notre comparatif Clubic des meilleurs téléviseurs, ce type de modèle d'entrée de gamme prend tout son sens en second écran, dans une chambre, une cuisine ou un bureau, plutôt qu'en poste principal dans un salon. Les deux ports USB permettent en outre de lire directement des vidéos ou des photos depuis une clé, sans passer par un boîtier externe, un vrai plus pour un usage simple et immédiat.
Face aux TV 4K, un choix assumé de simplicité
Face aux téléviseurs 4K qui dominent désormais la majorité des rayons, cette TV Continental Edison assume une définition HD plus modeste, cohérente avec son positionnement tarifaire. Elle ne remplace donc pas un téléviseur 4K destiné au salon, mais reste pertinente pour un usage secondaire où le prix compte davantage que la finesse de l'image.
✅ Les points forts
- Un prix contenu sous les 90 euros
- Un format compact, facile à installer dans une petite pièce
- Une connectique complète avec 2 ports HDMI et 2 ports USB
- Un tuner TNT, satellite et câble intégré
- La lecture directe de vidéos et photos via USB
❌ Les limites
- Une définition HD, sans 4K
- Pas de fonctionnalités Smart TV ni de connexion Wi-Fi intégrée
- Un système audio basique de 16 W, peu adapté à un usage home cinéma
- Une taille d'écran limitée pour un poste de salon principal
Le tarif de TV LED HD Continental Edison 32" à 89,99 € tient-il toujours chez Cdiscount ? Faites le point sur l'offre !
Cette TV Continental Edison de 32 pouces s'adresse avant tout à ceux qui cherchent un écran d'appoint abordable pour une chambre, une cuisine ou un bureau, sans attente particulière sur la qualité d'image ou les fonctionnalités connectées. À 89,99 euros chez Cdiscount, elle coche les cases essentielles pour cet usage : connectique HDMI et USB, tuner TNT, satellite et câble, format compact et facile à installer.
Les personnes en quête d'un téléviseur principal pour le salon, ou attachées à la 4K et aux fonctionnalités Smart TV, auront tout intérêt à se tourner vers un modèle plus complet. Pour un usage secondaire en revanche, ce bon plan mérite un coup d'œil avant que le prix ne remonte.
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