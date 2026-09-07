Les French Days sont l'occasion idéale pour renouveler son équipement audio sans casser sa tirelire, surtout du côté des accessoires Apple, rarement soldés en dehors de ces temps forts commerciaux. Sortis en septembre 2024, les AirPods 4 représentent la version accessible de la gamme sans fil d'Apple, dépourvue de réduction active du bruit mais dotée de la puce H2 et d'un design ouvert pensé pour le confort au quotidien, aussi bien en télétravail que dans les transports. Cdiscount profite de cette période promotionnelle pour proposer ces écouteurs à 115 €, une réduction de 24 € qui rend l'entrée dans l'écosystème Apple nettement plus abordable pour un premier achat ou un remplacement. Pour ceux qui hésitaient encore, cette offre sur les AirPods 4 disponible chez Cdiscount mérite qu'on s'y attarde.

Ce modèle s'adresse en priorité aux utilisateurs iPhone qui recherchent des écouteurs légers, faciles à utiliser au quotidien et compatibles avec l'ensemble des fonctionnalités audio d'Apple, sans pour autant viser l'expérience premium des AirPods Pro.