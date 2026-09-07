À l'occasion des French Days, Cdiscount fait chuter le prix des AirPods 4 d'Apple à 115 €. Une occasion à saisir pour s'équiper d'écouteurs sans fil fiables sans faire exploser son budget.
Les French Days sont l'occasion idéale pour renouveler son équipement audio sans casser sa tirelire, surtout du côté des accessoires Apple, rarement soldés en dehors de ces temps forts commerciaux. Sortis en septembre 2024, les AirPods 4 représentent la version accessible de la gamme sans fil d'Apple, dépourvue de réduction active du bruit mais dotée de la puce H2 et d'un design ouvert pensé pour le confort au quotidien, aussi bien en télétravail que dans les transports. Cdiscount profite de cette période promotionnelle pour proposer ces écouteurs à 115 €, une réduction de 24 € qui rend l'entrée dans l'écosystème Apple nettement plus abordable pour un premier achat ou un remplacement. Pour ceux qui hésitaient encore, cette offre sur les AirPods 4 disponible chez Cdiscount mérite qu'on s'y attarde.
Ce modèle s'adresse en priorité aux utilisateurs iPhone qui recherchent des écouteurs légers, faciles à utiliser au quotidien et compatibles avec l'ensemble des fonctionnalités audio d'Apple, sans pour autant viser l'expérience premium des AirPods Pro.
Pourquoi choisir les AirPods 4 ?
- Puce H2 et connectivité Bluetooth 5.3 : une transmission stable et un son plus riche que la génération précédente.
- Boîtier de charge USB-C : jusqu'à 30 heures d'autonomie cumulée, pratique pour les longues journées.
- Prix réduit de 24 € pendant les French Days : une entrée dans l'écosystème Apple à moins de 120 €.
Des écouteurs pensés pour un usage nomade au quotidien
Avec un poids plume d'environ 4,3 grammes par écouteur, les AirPods 4 se font oublier aussi bien en déplacement que pendant une séance de sport, sans jamais peser sur les oreilles au fil des heures. Leur certification IP54 les protège de la transpiration et des éclaboussures, un atout appréciable pour un usage actif ou en extérieur par temps incertain. Dans sa fiche consacrée au produit, la rédaction Clubic souligne aussi l'apport de l'audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête, qui améliore sensiblement l'immersion sur les contenus vidéo et les films regardés depuis un iPhone ou un iPad. Pour les appels, l'isolement de la voix limite les bruits parasites environnants, un point particulièrement utile en télétravail, dans la rue ou dans les transports en commun.
Face aux AirPods Pro et aux modèles concurrents
Contrairement aux AirPods Pro, vendus nettement plus cher, ce modèle ne propose pas de réduction active du bruit ni d'embouts intra-auriculaires, ce qui limite l'isolation sonore en environnement bruyant comme les transports ou les open spaces. Il reste toutefois une alternative plus légère, plus abordable et tout aussi bien intégrée à l'écosystème Apple, pour qui privilégie le confort au quotidien plutôt qu'une isolation acoustique totale.
✅ Les points forts
- Confort de port grâce au design ouvert et au poids plume
- Autonomie confortable avec le boîtier de charge USB-C
- Son plus riche grâce à la puce H2
- Résistance à la transpiration et aux éclaboussures (IP54)
- Intégration fluide à l'écosystème Apple, dont Siri et le changement automatique entre appareils
❌ Les limites
- Absence de réduction active du bruit sur ce modèle
- Pas d'embouts intra-auriculaires, donc isolation sonore limitée
- Fonctionnalités avancées réservées aux utilisateurs iPhone et iPad
- Autonomie à l'écoute continue plus courte que certains concurrents Android
Profitez des French Days pour vous équiper des AirPods 4 à 115 € chez Cdiscount avant la fin de l'offre.
Les AirPods 4 à 115 € chez Cdiscount conviennent avant tout aux utilisateurs Apple qui cherchent des écouteurs légers et polyvalents pour un usage quotidien, sans nécessairement rechercher une réduction de bruit poussée ni une isolation totale de l'extérieur. La puce H2, l'autonomie confortable avec le boîtier USB-C et la certification IP54 en font un choix cohérent pour accompagner sport, trajets quotidiens et appels professionnels, à un tarif qui reste rare sur un modèle aussi récent.
Les personnes qui privilégient une isolation sonore maximale, ou qui n'utilisent pas d'appareils Apple au quotidien, pourront en revanche se tourner vers d'autres modèles mieux adaptés à leurs besoins. Pour les autres, cette offre French Days chez Cdiscount reste une occasion intéressante de s'équiper à moindre coût avant la fin de la promotion, sur un produit dont le prix baisse rarement autant en dehors de ces périodes commerciales.
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