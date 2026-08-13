Sacrés meilleurs écouteurs sans fil de l'année par la rédaction Clubic, les Apple AirPods Pro 3 retombent aujourd'hui à 198,00 € chez Amazon, contre 249,00 € en prix conseillé. C'est même leur tarif le plus bas constaté depuis leur lancement en septembre 2025. Ce dernier modèle d'Apple mise sur une réduction de bruit active considérablement renforcée, un capteur cardiaque inédit chez la marque et une meilleure résistance à l'eau et à la poussière. Vous pouvez profiter de cette offre directement chez Amazon avant qu'elle ne remonte, comme c'est souvent le cas sur ce type de promotion.

Ce bon plan s'adresse en priorité aux utilisateurs d'iPhone déjà équipés d'un modèle plus ancien, d'écouteurs filaires ou d'une paire concurrente qui déçoit sur l'isolation. Ceux qui possèdent déjà des AirPods Pro 2 en bon état trouveront en revanche un saut moins impératif.