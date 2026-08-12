Entre la hausse continue du prix des cartouches d'encre et des besoins d'impression qui ne faiblissent jamais vraiment à la maison, changer d'imprimante peut vite devenir un calcul contraignant. La HP Smart Tank 7005, un modèle multifonction à réservoirs rechargeables, passe actuellement à 186,23 € chez Amazon au lieu de 299,90 €.
La HP Smart Tank 7005 appartient à cette famille d'imprimantes qui cherchent à en finir avec les cartouches jetables au profit de réservoirs d'encre rechargeables en bouteille. Chez HP, la promesse tient en une idée simple : remplir une fois, imprimer pendant longtemps, avec une autonomie annoncée jusqu'à trois ans sur un usage domestique classique. Ce modèle multifonction gère l'impression, la numérisation et la copie, avec un recto verso automatique qui évite de retourner soi-même chaque feuille pour les documents administratifs ou scolaires. En ce moment, l'appareil est proposé à un tarif revu nettement à la baisse via cette fiche produit chez Amazon, de quoi intéresser les foyers qui impriment régulièrement sans vouloir multiplier les achats de cartouches.
Pourquoi choisir le HP Smart Tank 7005 ?
- Un coût à la page maîtrisé sur la durée : l'encre fournie à l'achat est annoncée pour environ trois ans d'utilisation, soit jusqu'à 12 000 pages en noir et 8 000 pages en couleur, sans avoir à racheter de cartouches entre temps.
- Une polyvalence pensée pour le quotidien : impression, numérisation, copie et recto verso automatique cohabitent sur un seul et même appareil, avec une connexion Wi-Fi double bande pour piloter le tout depuis un smartphone via l'application HP Smart.
- Une réduction de 38 % chez Amazon : le prix passe de 299,90 € à 186,23 €, soit plus de 113 € d'économie sur un modèle qui limite déjà les frais de fonctionnement grâce à ses réservoirs.
Une imprimante taillée pour l'usage familial et le télétravail
Dans son comparatif consacré aux meilleures imprimantes jet d'encre, la rédaction Clubic rappelle que les modèles à réservoir s'adressent en priorité aux foyers qui impriment souvent, qu'il s'agisse de devoirs scolaires, de documents administratifs ou de quelques photos occasionnelles. La HP Smart Tank 7005 revendique une résolution d'impression couleur jusqu'à 4800 x 1200 dpi et une vitesse d'environ 9 pages par minute en couleur, des performances cohérentes avec un usage familial ou un poste de télétravail léger. Le Wi-Fi double bande et l'application HP Smart permettent de lancer une impression ou une numérisation directement depuis un téléphone, sans forcément dépendre d'un ordinateur allumé. Le bac à papier, limité à 250 feuilles, reste en revanche pensé pour un usage régulier plutôt que pour de très gros volumes quotidiens.
Ce que cette imprimante n'est pas
La HP Smart Tank 7005 ne cherche pas à concurrencer les imprimantes photo professionnelles ni les modèles de bureau taillés pour des volumes très élevés, un segment où d'autres références passées en revue par Clubic, comme certains modèles EcoTank d'Epson, ont aussi leur mot à dire. Elle reste avant tout une solution domestique pensée pour réduire le coût à la page sur la durée, plutôt qu'un outil professionnel polyvalent.
✅ Les points forts
- L'encre fournie à l'achat est annoncée pour environ trois ans d'impression, soit jusqu'à 12 000 pages en noir et 8 000 pages en couleur sans recharge supplémentaire.
- Le recto verso automatique fait gagner du temps sur les documents administratifs et scolaires imprimés régulièrement à la maison.
- La connectivité Wi-Fi double bande et l'application HP Smart permettent de piloter l'appareil depuis un smartphone, sans passer systématiquement par un ordinateur.
- Le système de réservoirs rechargeables limite durablement le coût à la page par rapport à une imprimante à cartouches classique.
- Le prix actuel, sous la barre des 190 €, reste compétitif pour un modèle multifonction complet incluant plusieurs années d'encre.
❌ Les limites
- Le bac à papier, limité à 250 feuilles, demande d'être rechargé plus souvent en cas d'impression intensive ou de gros documents.
- L'appareil ne dispose pas d'écran tactile, contrairement à certains modèles plus haut de gamme de la même famille.
- La vitesse d'impression, d'environ 9 pages par minute en couleur, reste modérée face à des modèles laser plus rapides.
- Le remplissage des réservoirs demande une petite manipulation avec les flacons d'encre, même si HP a simplifié le geste.
L'offre HP Smart Tank 7005 à 186,23 € chez Amazon, encore disponible au moment de la rédaction
À 186,23 € au lieu de 299,90 €, la HP Smart Tank 7005 s'adresse avant tout aux foyers qui impriment plusieurs fois par semaine et qui commencent à trouver le prix des cartouches difficile à justifier. Le système de réservoirs, l'encre fournie pour plusieurs années et le recto verso automatique en font un appareil pensé pour durer, sans complexité d'usage particulière au quotidien.
Les utilisateurs plus occasionnels, qui impriment seulement quelques pages par mois, n'ont sans doute pas besoin d'un tel investissement de départ et peuvent se satisfaire d'un modèle à cartouches plus classique. Pour les foyers concernés par une impression régulière, cette offre mérite en revanche d'être vérifiée rapidement, dans un rayon où les prix évoluent vite d'un jour à l'autre.
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