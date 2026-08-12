À 186,23 € au lieu de 299,90 €, la HP Smart Tank 7005 s'adresse avant tout aux foyers qui impriment plusieurs fois par semaine et qui commencent à trouver le prix des cartouches difficile à justifier. Le système de réservoirs, l'encre fournie pour plusieurs années et le recto verso automatique en font un appareil pensé pour durer, sans complexité d'usage particulière au quotidien.

Les utilisateurs plus occasionnels, qui impriment seulement quelques pages par mois, n'ont sans doute pas besoin d'un tel investissement de départ et peuvent se satisfaire d'un modèle à cartouches plus classique. Pour les foyers concernés par une impression régulière, cette offre mérite en revanche d'être vérifiée rapidement, dans un rayon où les prix évoluent vite d'un jour à l'autre.