Sous son châssis d'à peine plus de dix centimètres de côté, le GMKtec G10 embarque un processeur quadricœur Ryzen 5 3500U capable de monter jusqu'à 3,7 GHz en mode boost. De quoi gérer sans peine la bureautique avancée, la navigation avec de nombreux onglets ouverts, les visioconférences ou l'édition de documents lourds.

La rédaction Clubic a déjà eu l'occasion d'évaluer la gamme NucBox de GMKtec dans ses tests, notamment le NucBox G5, et souligne la régularité de la marque sur le rapport prix/performances de ses machines. Grâce à sa connectique 2,5 GbE et à la prise en charge d'un triple affichage 4K, ce mini PC convient aussi bien à un usage scolaire qu'à un poste de télétravail multi-écrans.