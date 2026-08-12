À un mois de la rentrée, s'équiper d'un poste de travail compact et polyvalent devient une priorité pour de nombreux foyers, étudiants et télétravailleurs. Le mini PC GMKtec G10, propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 3500U, passe justement sous la barre des 290 euros chez Amazon.
Ce format compact séduira particulièrement les étudiants, les télétravailleurs et les petites structures en quête d'un poste fixe qui n'encombre pas le bureau.
Voici le GMKtec G10 (Ryzen 5 3500U, 16 Go, 512 Go) à 288,95 € au lieu de 318,96 € chez Amazon !
Pourquoi choisir le GMKtec G10 ?
- Un processeur plus véloce que l'entrée de gamme Intel : le Ryzen 5 3500U se montre plus à l'aise que les puces Intel N100 ou N150 sur le multitâche.
- Une configuration généreuse dès la sortie de boîte : 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go pour un système réactif.
- Un format ultra compact et une connectique complète : triple affichage 4K, port 2,5 GbE et USB-C sans encombrer le bureau.
Un poste de travail taillé pour la rentrée
Sous son châssis d'à peine plus de dix centimètres de côté, le GMKtec G10 embarque un processeur quadricœur Ryzen 5 3500U capable de monter jusqu'à 3,7 GHz en mode boost. De quoi gérer sans peine la bureautique avancée, la navigation avec de nombreux onglets ouverts, les visioconférences ou l'édition de documents lourds.
La rédaction Clubic a déjà eu l'occasion d'évaluer la gamme NucBox de GMKtec dans ses tests, notamment le NucBox G5, et souligne la régularité de la marque sur le rapport prix/performances de ses machines. Grâce à sa connectique 2,5 GbE et à la prise en charge d'un triple affichage 4K, ce mini PC convient aussi bien à un usage scolaire qu'à un poste de télétravail multi-écrans.
Une alternative sérieuse à une tour de bureau, avec ses limites
Face à une tour de bureau classique, le GMKtec G10 gagne en discrétion, en consommation électrique et en encombrement, sans sacrifier les usages du quotidien. Il ne remplacera en revanche pas une configuration dédiée au jeu vidéo exigeant ou au montage vidéo intensif, pour lesquels un processeur plus récent reste préférable.
✅ Les points forts
- Format ultra compact, facile à glisser sur un bureau ou derrière un écran
- 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD NVMe dès la configuration de base
- Processeur Ryzen 5 3500U plus véloce que les puces Intel N-series équivalentes
- Connectique complète : triple affichage 4K, USB-C, port Ethernet 2,5 GbE
- Faible consommation électrique et fonctionnement silencieux au quotidien
❌ Les limites
- Processeur Ryzen 5 3500U basé sur une architecture datant de 2019
- Non adapté aux usages gourmands : jeu récent ou montage vidéo intensif
- WiFi 5 et non WiFi 6 sur cette génération de mini PC
- 512 Go de SSD qui peuvent s'avérer justes pour les gros usages multimédias
Le GMKtec G10 à 288,95 € chez Amazon : vérifiez sa disponibilité avant la rentrée !
Pour un budget de rentrée maîtrisé, le GMKtec G10 coche les cases essentielles d'un poste de travail polyvalent : puissance suffisante pour la bureautique et le multitâche, stockage confortable et connectique complète. Son prix sous les 290 euros en fait une option pertinente pour les étudiants, les télétravailleurs ou les familles qui cherchent un second poste sans se ruiner.
Les joueurs exigeants et les professionnels de la création graphique ou vidéo se tourneront plutôt vers une configuration plus musclée. Pour tous les autres, cette offre mérite d'être vérifiée avant la rentrée, le temps que les stocks à ce tarif restent disponibles.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Offre pCloud : 500 Go d'espace de stockage GRATUIT pendant 3 mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2,03€ par mois pendant 2 ans (-35 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 21 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !